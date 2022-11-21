Дугга — античный город, конкурирующий по достопримечательностям с Карфагеном. Вы увидите руины храмов, посвященных римским богам. А также публичный дом, площадь Ветров, термы, цистерны для воды и следы колесниц. Я расскажу, как зарождалась и развивалась Дугга, кто такой Масинисса и другие интересные факты.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Дугги

Вы увидите главные места Дугги: храмы Сатурна, Юпитера и Минервы, Капитолий и Триумфальную арку Септимия Севера. Раскроете их историю и расшифруете архитектурные особенности. Кроме того, я покажу сохранившиеся элементы древней жилой инфраструктуры: цистерны для воды, бани и римский туалет в форме подковы. Раскрою, как был устроен город и какие значимые строения не дошли до наших дней.

Дугга сквозь эпохи

Мы погрузимся в богатую историю Дугги. Вы узнаете, как на протяжении столетий она переходила из рук в руки: от карфагенян к немиддийцам, от вандалов к арабам. Расцвет города пришелся на римский период — именно тогда он окреп финансово и архитектурно. Вы услышите, как именно это происходило и какие талантливые личности способствовали стремительному развитию Дугги.

Организационные детали