Дугга: путешествие в Античность

Погулять по руинам древнеримского города и узнать его историю с профессиональным гидом

Дугга — античный город, конкурирующий по достопримечательностям с Карфагеном. Вы увидите руины храмов, посвященных римским богам. А также публичный дом, площадь Ветров, термы, цистерны для воды и следы колесниц. Я расскажу, как зарождалась и развивалась Дугга, кто такой Масинисса и другие интересные факты.
Дугга: путешествие в Античность
Дугга: путешествие в Античность
Дугга: путешествие в Античность
Дугга: путешествие в Античность
Дугга: путешествие в Античность
Дугга: путешествие в Античность
Дугга: путешествие в Античность
Ближайшие даты:
20
ноя
22
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Дугги

Вы увидите главные места Дугги: храмы Сатурна, Юпитера и Минервы, Капитолий и Триумфальную арку Септимия Севера. Раскроете их историю и расшифруете архитектурные особенности. Кроме того, я покажу сохранившиеся элементы древней жилой инфраструктуры: цистерны для воды, бани и римский туалет в форме подковы. Раскрою, как был устроен город и какие значимые строения не дошли до наших дней.

Дугга сквозь эпохи

Мы погрузимся в богатую историю Дугги. Вы узнаете, как на протяжении столетий она переходила из рук в руки: от карфагенян к немиддийцам, от вандалов к арабам. Расцвет города пришелся на римский период — именно тогда он окреп финансово и архитектурно. Вы услышите, как именно это происходило и какие талантливые личности способствовали стремительному развитию Дугги.

Организационные детали

  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Туниса

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньНовые

Похожие туры в Тунисе

Дугга - древнеримский город
8 часов
Индивидуальная
5
1 отзыв
Дугга - древнеримский город
Дугга, древняя столица нумидийского царства
В отеле проживания туристов
$85 за 1 человека
Влюбиться в Тунис за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
Нет отзывов
Влюбиться в Тунис за 1 день
Античный Карфаген, современная столица страны, город художников Сиди-Бу-Саид и центр виноделия
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
320 за всё до 2 чел.
Тунис и его удивительные окрестности
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Тунис и его удивительные окрестности
Столица страны, древний Карфаген и открыточный городок Сиди-Бу-Саид за 1 день
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
240 за всё до 7 чел.
Путешествие в Сахару с поездкой на джипах и прогулкой на верблюдах
2 дня
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Авторский тур
5
3 отзыва
Путешествие в Сахару с поездкой на джипах и прогулкой на верблюдах
Экскурсионный маршрут захватывает почти две трети страны
В отеле проживания туристов на ресепшен
$160 за 1 человека
Полудневная экскурсия в Эль Джем
5 часов
Индивидуальная
Полудневная экскурсия в Эль Джем
Осмотр древнего римского амфитеатра в городе Эль Джем и посещение музея, расположенного на вилле римского аристократ
В отеле проживания туристов
$50 за 1 человека
Тунис и Карфаген
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Тунис и Карфаген
Вас ждет насыщенная программа с посещением знаменитого Карфагена
По договоренности
$312.50 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тунисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тунисе
ХОРОШО
🧭
ТАМ