Вы увидите главные места Дугги: храмы Сатурна, Юпитера и Минервы, Капитолий и Триумфальную арку Септимия Севера. Раскроете их историю и расшифруете архитектурные особенности. Кроме того, я покажу сохранившиеся элементы древней жилой инфраструктуры: цистерны для воды, бани и римский туалет в форме подковы. Раскрою, как был устроен город и какие значимые строения не дошли до наших дней.
Мы погрузимся в богатую историю Дугги. Вы узнаете, как на протяжении столетий она переходила из рук в руки: от карфагенян к немиддийцам, от вандалов к арабам. Расцвет города пришелся на римский период — именно тогда он окреп финансово и архитектурно. Вы услышите, как именно это происходило и какие талантливые личности способствовали стремительному развитию Дугги.