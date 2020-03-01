Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

Программа

Обратите внимание: большая часть экскурсии проходит по Атласским горам и рассчитана таким образом, чтобы в самое пекло вы не оказались под палящим солнцем.

1 день — памятники Античности и мини-этнографическая экспедиция

Амфитеатр в Эль-Джеме

Путешествие начнется с посещения важного памятника Античности и свидетеля эпохи правления Древнего Рима — Амфитеатра. Его часто называют африканским Колизеем, чтобы подчеркнуть величие и значимость сооружения, рассчитанного на 35 000 человек! Вы погуляете по территории, осмотрите один из наиболее сохранившихся амфитеатров в мире и один из трех самых значимых во времена Римской империи. А рассказы об истории постройки помогут ярче вообразить рев толпы и знаменитые бои гладиаторов.

Деревня троглодитов

Двигаясь дальше, к «пескам», сделаем остановки на обед и на «размять ноги или попить местный пальмовый сок». А следующим интересным пунктом программы станет поселение троглодитов. Вы увидите, как живут представители некогда кочевых племен, которые, как и 1000 лет назад, ткут ковры, молят муку жерновами, но от этих трудностей только больше рады гостям в их доме. Рассмотрите традиционные пещерные жилища и прикоснетесь к древней культуре со своей философией и отношением к красоте и смысле жизни.

Дуз — ворота Сахары

Покинув троглодитов, вы отправитесь к крайнему городу перед великой пустыней, где остановитесь на ночлег. По пути будут серпантинные участки, сказочные виды гуляющих верблюдов, деревенек и все больше, больше песка… Прибыв на место, вы сможете покататься на «кораблях пустыни» или квадроциклах. А затем, вкусно поужинав и отведав ароматного чая, пойдете отдыхать перед встречей с Сахарой.

2 день — фантастические пейзажи и факты о Сахаре

Незабываемый рассвет на озере и места съемок известных фильмов

После завтрака мы вас отвезем на соленое озеро Шотт эль Джерид, где вы узнаете о коварных грунтовых водах, унесших в небытие не один караван. Здесь вы встретите один из самых впечатляющих рассветов в жизни. Затем доберетесь до Нефты, где снимали сцены из «Звездных войн». И побываете в Тамэрзе, где сможете искупаться в водопадах и осмотреть знаменитый каньон, возле которого проходили съемки «Индианы Джонса». Также вы заедете на хребет Атласских гор и, кроме того, по пути вам встретятся симпатичные финиковые рощи, где будет несколько остановок.

Интересные сведения о легендарной пустыне

На всем протяжении пути вы будете встречать необычных зверушек, и среди них — милых лисят пустыни, фенеков (с ними можно будет сфотографироваться, при желании). Возможно, вы удивитесь, когда узнаете больше о богатой флоре и фауне Сахары — вовсе не такой безжизненной, какой ее привыкли представлять. По пути поговорим также о типичных пустынных атрибутах: оазисах, песчаных насыпях, достигающих 200 метров в высоту, и грунтовых водах. Также вы услышите о версиях происхождения пустыни, древних поселениях, средневековых караванах и современных характеристиках разрастающейся Сахары.

Пообедав, вы отправитесь в отель, и уже оттуда — в обратный путь к месту проживания в Тунисе. Вечером вы будете дома, обогащенные новыми впечатлениями и незабываемыми эмоциями.