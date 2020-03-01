Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

  1. Тунис
  2. Экскурсии

  3. Двухдневное путешествие в магическую Сахару

Пожалуй, одна из самых завораживающих поездок в мире...

Юсеф
Задать вопрос
Юсеф – представитель гидов
Побывать в Тунисе и не доехать до Сахары — нонсенс! В поездке по великой пустыне вы увидите легендарные места, где снимали сагу «Звездные войны», заедете в гости к племени троглодитов, встретите сказочный рассвет на соленом озере Шотт эль Джерид, познакомитесь с историей античного Амфитеатра и увидите лисичек Маленького принца — очаровательных фенеков.
600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару

Программа

Обратите внимание: большая часть экскурсии проходит по Атласским горам и рассчитана таким образом, чтобы в самое пекло вы не оказались под палящим солнцем.

1 день — памятники Античности и мини-этнографическая экспедиция

Амфитеатр в Эль-Джеме
Путешествие начнется с посещения важного памятника Античности и свидетеля эпохи правления Древнего Рима — Амфитеатра. Его часто называют африканским Колизеем, чтобы подчеркнуть величие и значимость сооружения, рассчитанного на 35 000 человек! Вы погуляете по территории, осмотрите один из наиболее сохранившихся амфитеатров в мире и один из трех самых значимых во времена Римской империи. А рассказы об истории постройки помогут ярче вообразить рев толпы и знаменитые бои гладиаторов.  

Деревня троглодитов
Двигаясь дальше, к «пескам», сделаем остановки на обед и на «размять ноги или попить местный пальмовый сок». А следующим интересным пунктом программы станет поселение троглодитов. Вы увидите, как живут представители некогда кочевых племен, которые, как и 1000 лет назад, ткут ковры, молят муку жерновами, но от этих трудностей только больше рады гостям в их доме. Рассмотрите традиционные пещерные жилища и прикоснетесь к древней культуре со своей философией и отношением к красоте и смысле жизни.

Дуз — ворота Сахары
Покинув троглодитов, вы отправитесь к крайнему городу перед великой пустыней, где остановитесь на ночлег. По пути будут серпантинные участки, сказочные виды гуляющих верблюдов, деревенек и все больше, больше песка… Прибыв на место, вы сможете покататься на «кораблях пустыни» или квадроциклах. А затем, вкусно поужинав и отведав ароматного чая, пойдете отдыхать перед встречей с Сахарой.

2 день — фантастические пейзажи и факты о Сахаре

Незабываемый рассвет на озере и места съемок известных фильмов
После завтрака мы вас отвезем на соленое озеро Шотт эль Джерид, где вы узнаете о коварных грунтовых водах, унесших в небытие не один караван. Здесь вы встретите один из самых впечатляющих рассветов в жизни. Затем доберетесь до Нефты, где снимали сцены из «Звездных войн». И побываете в Тамэрзе, где сможете искупаться в водопадах и осмотреть знаменитый каньон, возле которого проходили съемки «Индианы Джонса». Также вы заедете на хребет Атласских гор и, кроме того, по пути вам встретятся симпатичные финиковые рощи, где будет несколько остановок.

Интересные сведения о легендарной пустыне
На всем протяжении пути вы будете встречать необычных зверушек, и среди них — милых лисят пустыни, фенеков (с ними можно будет сфотографироваться, при желании). Возможно, вы удивитесь, когда узнаете больше о богатой флоре и фауне Сахары — вовсе не такой безжизненной, какой ее привыкли представлять. По пути поговорим также о типичных пустынных атрибутах: оазисах, песчаных насыпях, достигающих 200 метров в высоту, и грунтовых водах. Также вы услышите о версиях происхождения пустыни, древних поселениях, средневековых караванах и современных характеристиках разрастающейся Сахары.

Пообедав, вы отправитесь в отель, и уже оттуда — в обратный путь к месту проживания в Тунисе. Вечером вы будете дома, обогащенные новыми впечатлениями и незабываемыми эмоциями.

Организационные детали

  • Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно.
  • Я забираю путешественников из следующих городов: Монастир, Сус, Хаммамет, Тунис и, в некоторых случаях, Махдия.
  • Я не забираю путешественников, проживающих в Джербе и Зарзисе.
  • Рекомендованное время начала экскурсии — 7 утра, чтобы вы могли в комфортном режиме посмотреть часть достопримечательностей до палящей жары.
  • В стоимость входит: питание (1-й день — обед и ужин, 2- й день — завтрак и обед), проживание в отеле, трансфер, катание на верблюдах и входные билеты в достопримечательности.
  • Дополнительно оплачивается катание на квадроциклах (15-20$/человека); фото с животными; сувениры; напитки.

Подробности по проживанию
Обычно мы останавливаемся в проверенном частном отеле Dar Khalif. Размещение — в двух-/трехместных номерах с кондиционером и душем. При необходимости поставят детские кроватки.

Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юсеф
Юсеф
Приветствую гостей Туниса! Мне 35 лет, я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
Напишите мне

Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследияСиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследияСиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
230 за экскурсию
11 часов
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам
Вы посетите три совершенно разных города, которые по-своему раскрывают красоту и историческое богатство Туниса. В Сиди-Бу-Саиде узнаете о загадке дверей и отведаете чай, приготовленный по 300-летнему рецепту. В Зигване осмотрите руины акведука, снабжавшего водой сам Карфаген. А в Такруне познакомитесь с бытом андалусских берберов, сохранивших верность традициям.

Выбирайте и другие экскурсии в Тунисе

На автомобилеВ другой городВсеИндивидуальныеНеобычные маршруты