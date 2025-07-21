Что вас ждёт?

Конный клуб Аланьи находится всего в 30-ти минутах езды от центра города. Насладитесь комфортным трансфером от центральной точки сбора и познакомьтесь с вашим профессиональным гидом по прибытии.

После короткого инструктажа вы отправитесь в незабываемое путешествие по живописной сельской местности Турции — от окраин Аланьи до древнего города Сидра. По пути вас ждут потрясающие виды с вершин Таврских гор, лазурное Средиземное море и бесконечные банановые плантации.

Прогуливаясь среди древних руин крепости Сидра, вы насладитесь панорамным видом на полуостров Аланьи и его крепостные стены. А если захотите освежиться — у вас будет возможность поплавать в бассейне! Важная информация:.

Общая продолжительность тура: 2 часа 30 минут. Верховая езда: 1 час.

• Ваш номер телефона должен быть доступен: