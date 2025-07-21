Мои заказы

Аланья: приключение верхом на лошади

Присоединяйтесь к этому незабываемому верховому туру и полюбуйтесь великолепными пейзажами, окружающими Аланию.

Поднимитесь на лошади на вершины Таврских гор ради потрясающих видов, а затем отправьтесь в путешествие к древнему городу Сидра, чтобы увидеть его красивую крепость.
4
2 оценки
Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Конный клуб Аланьи находится всего в 30-ти минутах езды от центра города. Насладитесь комфортным трансфером от центральной точки сбора и познакомьтесь с вашим профессиональным гидом по прибытии.
  • После короткого инструктажа вы отправитесь в незабываемое путешествие по живописной сельской местности Турции — от окраин Аланьи до древнего города Сидра. По пути вас ждут потрясающие виды с вершин Таврских гор, лазурное Средиземное море и бесконечные банановые плантации.
Прогуливаясь среди древних руин крепости Сидра, вы насладитесь панорамным видом на полуостров Аланьи и его крепостные стены. А если захотите освежиться — у вас будет возможность поплавать в бассейне! Важная информация:.
Общая продолжительность тура: 2 часа 30 минут. Верховая езда: 1 час.

• Ваш номер телефона должен быть доступен:

  • мы будем общаться через Whats.
  • App, Telegram, Viber.

Ежедневно с 08:00 до 17:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1-часовая конная прогулка
  • Оборудование
  • Опытные местные гиды
  • Страховка
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше местоположение
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Общая продолжительность тура: 2 часа 30 минут. Верховая езда: 1 час
  • Ваш номер телефона должен быть доступен: мы будем общаться через WhatsApp, Telegram, Viber
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
Я
Якуб
21 июл 2025
I
Iakub
21 июл 2025

