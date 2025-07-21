Присоединяйтесь к этому незабываемому верховому туру и полюбуйтесь великолепными пейзажами, окружающими Аланию.
Поднимитесь на лошади на вершины Таврских гор ради потрясающих видов, а затем отправьтесь в путешествие к древнему городу Сидра, чтобы увидеть его красивую крепость.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Конный клуб Аланьи находится всего в 30-ти минутах езды от центра города. Насладитесь комфортным трансфером от центральной точки сбора и познакомьтесь с вашим профессиональным гидом по прибытии.
- После короткого инструктажа вы отправитесь в незабываемое путешествие по живописной сельской местности Турции — от окраин Аланьи до древнего города Сидра. По пути вас ждут потрясающие виды с вершин Таврских гор, лазурное Средиземное море и бесконечные банановые плантации.
Прогуливаясь среди древних руин крепости Сидра, вы насладитесь панорамным видом на полуостров Аланьи и его крепостные стены. А если захотите освежиться — у вас будет возможность поплавать в бассейне! Важная информация:.
Общая продолжительность тура: 2 часа 30 минут. Верховая езда: 1 час.
• Ваш номер телефона должен быть доступен:
- мы будем общаться через Whats.
- App, Telegram, Viber.
Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- 1-часовая конная прогулка
- Оборудование
- Опытные местные гиды
- Страховка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше местоположение
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Общая продолжительность тура: 2 часа 30 минут. Верховая езда: 1 час
- Ваш номер телефона должен быть доступен: мы будем общаться через WhatsApp, Telegram, Viber
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Входит в следующие категории Аланьи
