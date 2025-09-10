читать дальше

даже водитель) красиво, шумно и мокро) было много остановок интересных, гиды и на русском и на Англ говорили, фотографии и видео продают не дорого, можно с кем то скинуться) нам понравилось. Кормили нормально, даже в конце купались в бассейне где кушали, но в каньоне по моему никто не купался на первой остановке) (там бы не помешал им ремонт) много чего можно где купить, попить / поесть и тд) обливались и ржали все знатно) нам понравилось.