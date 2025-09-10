Если вы обожаете природу и жаждете приключений, то это путешествие точно для вас! Но даже если вы не относите себя к искателям острых ощущений, после участия в джип-сафари в Аланье вы завершите день словами: «Это было потрясающе!». Попробуйте, и вы точно не пожалеете!
Описание экскурсииЧамлыбель В нашем путешествии мы обязательно будем делать остановки. И первая — в прекрасном местев Чамлыбель, где вас ждут река с прохладной водой, небольшой водопад и уютный ресторан. Вы можете искупаться, насладиться чашкой турецкого чая в традиционном уголке или даже порыбачить. Всё необходимое оборудование будет предоставлено. Пещера Дим Второй точкой маршрута станет пещера Дим, расположенная на высоте 1640 метров над уровнем моря. Считается, что её формирование началось более миллиона лет назад. Внутри пещеры, длина которой составляет около 410 метров, вас ждут уникальные виды, достойные фотоаппарата. Мы проведем здесь около 45 минут. Фруктовые сады Далее мы сделаем короткую остановку в живописных садах, где выращивают разнообразные фрукты благодаря мягкому средиземноморскому климату. Здесь вы сможете сделать яркие снимки и насладиться ароматом свежих плодов. Река Дим Следующим пунктом станет река Дим с её изумрудными водами. Эта горная река берет начало на высоте 1790 метров и стремительно спускается к Средиземному морю. Вдоль её берегов расположены уютные кафе, зоны отдыха и пикников. Обед на реке Мы сделаем остановку в ресторане, построенном прямо на берегу реки Дим. Здесь для вас приготовят вкусные блюда: курицу, рыбу, рис и свежий салат. Если захотите, можно искупаться в реке, чтобы освежиться. Во время путешествия вы насладитесь потрясающими видами гор Тавр. Долины, реки, густые леса и природные красоты не оставят вас равнодушными. Важная информация:
- Мы используем полноприводные внедорожники 4×4, рассчитанные на 4, 6 или 8 пассажиров. Общая длина маршрута — около 140 километров.
- Время отправления из отелей может варьироваться, уточните его заранее.
- Будьте готовы к водным сражениям между джипами. Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко намочить.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Чамлыбель
- Пещера Дим
- Фруктовые сады
- Река Дим
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Инструктор
- Страховка
- Джип-сафари
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в пещеру Дим
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dianna
10 сен 2025
Хорошая веселая и мокрая экскурсия) водитель приехал, не опоздал, ехали обливались водой не с самого начала после сбора всех машин) пистолеты брали в аренду(внимание-аренда) кто хотел) но мокрые были все,
