Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь в конный клуб, где опытный гид-инструктор расскажет обо всём, что вам нужно знать, прежде чем седлать лошадь»
Расписание: ежедневно в 09:00
18 мая в 09:00
19 мая в 09:00
€75 за человека
Групповая
Конная прогулка в Аланье
Начало: Ваш отель
«На месте вас встретят заботливые инструкторы, помогут выбрать лошадь, которая станет вашим верным спутником, и расскажут о маршруте»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и в 13:00.
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
$58 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аланья: приключение верхом на лошади
Начало: Ваше местоположение
«Поднимитесь на лошади на вершины Таврских гор ради потрясающих видов, а затем отправьтесь в путешествие к древнему городу Сидра, чтобы увидеть его красивую крепость»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Завтра в 08:00
17 мая в 08:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна21 марта 2025Приятная атмосфера, шикарные виды, красивые и ухоженные лошади. Люди, влюбленные в своих питомцев-очень тронуло такое отношение. Ходили не спеша, на одной из остановок было свободное время самим походить по старинным развалинам крепости. Спасибо за экскурсию, очень понравилась🙏
- ААрина1 мая 2024Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
- ЕЕлена29 октября 2021Отличная экскурсия для не жаркой погоды. Внимательные инструкторы, следили за наездниками и лошадьми. Можно следать классные фото, шикарные виды с гор на море. Посетили развалины древнего города. Остались очень довольны, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в мае 2025
Сейчас в Аланье в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 75. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Аланье. Максимально сближение с природой Аланьи, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025