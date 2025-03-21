И Инна

Приятная атмосфера, шикарные виды, красивые и ухоженные лошади. Люди, влюбленные в своих питомцев-очень тронуло такое отношение. Ходили не спеша, на одной из остановок было свободное время самим походить по старинным развалинам крепости. Спасибо за экскурсию, очень понравилась🙏