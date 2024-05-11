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жилет. Второй пирс в довольно плохом состоянии, повсюду торчат занозы и гвозди, нужно быть внимательнее. Переодеваться для купания особо негде кроме одинокого туалета на катамаране. Катамараны, кстати, набиваются людьми довольно плотно, порядка 100 человек. Несмотря на описание к оплате принимаются только евро. Если настоять, то можно оплатить и долларами, но по другому, одним туркам известному курсу между долларом и евро.