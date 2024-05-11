Экскурсии с животными в Аланье

Найдено 12 экскурсий в категории «Животные» в Аланье, цены от €30, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Средиземном море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь в конный клуб, где опытный гид-инструктор расскажет обо всём, что вам нужно знать, прежде чем седлать лошадь»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
75 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
Дайвинг в голубых водах Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
6 часов
31 отзыв
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Плавание с дельфинами в Аланье
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Аланье: мечта становится реальностью
Подарите себе и своим близким незабываемые моменты, плавая с дельфинами в живописном дельфинарии Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$120 за человека
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Дайвинг в Средиземном море
    Все супер! Подойдет для любого уровня сложности. Доплатила индивидуальное погружение, в результате настолько понравилось, что теперь имею сертификацию дайвера и продолжаю нырять изучая этот прекрасный мир ❤️ Спасибо 🙏🏻
    Все супер!Все супер!Все супер!
  • А
    Арина
    1 мая 2024
    Прогулка на лошадях
    Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
    Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
  • А
    Альбина
    6 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
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    окруженный горами и лесами, видели много птиц 🦅. В феврале прохладно, нужно одеваться тепло. Мы останавливались на рыбалку, наслаждались поездкой, гид в дороге рассказывал о каньоне. Экскурсия прошла осень интересно)) Спасибо организаторам и сайту ♥

    Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿
  • М
    Мария
    27 октября 2023
    Семейное комбо: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
    Это была самая классная экскурсия, водные пистолеты сделали эту поездку незабываемой, так мы не ржали давно, сменная одежда комплекта три как минимум))) драйв и азарт
  • A
    Alexander
    1 сентября 2023
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Каньон очень красивый, даже дорога до него. Купание в двух локациях у берега с подготовленных лодочных пирсов, можно надеть спасательный
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    жилет. Второй пирс в довольно плохом состоянии, повсюду торчат занозы и гвозди, нужно быть внимательнее. Переодеваться для купания особо негде кроме одинокого туалета на катамаране. Катамараны, кстати, набиваются людьми довольно плотно, порядка 100 человек. Несмотря на описание к оплате принимаются только евро. Если настоять, то можно оплатить и долларами, но по другому, одним туркам известному курсу между долларом и евро.

    Каньон очень красивый, даже дорога до него. Купание в двух локациях у берега с подготовленных лодочных
  • С
    Светлана
    3 августа 2023
    Дайвинг в Средиземном море
    Экскурсия отличная! Приветливая, позитивная команда на боте. Оборудование хорошее. Вода прозрачная, видимость отличная. Живность в виде рыб присутствует. Дочка (10
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    лет) с удовольствием снорклила. Для дайверов с сертификатом - нырялка в прибрежных пещерах. Дайв-гид пообещал при удачном истечении обстоятельств увидеть тюлениху с тюлененком в пещере. И - о чудо! - мы их видели! 🤗 Море эмоций! Спасибо команде и Трипстер за отлично проведённое время.

  • Е
    Елена
    29 октября 2021
    Прогулка на лошадях
    Отличная экскурсия для не жаркой погоды. Внимательные инструкторы, следили за наездниками и лошадьми. Можно следать классные фото, шикарные виды с гор на море. Посетили развалины древнего города. Остались очень довольны, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2021
    Прогулка на лошадях
    Прогулка на лошадях очень понравилась! Виды прекрасные, лошади тоже😍

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Животные»

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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Животные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 120 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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