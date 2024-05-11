1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь в конный клуб, где опытный гид-инструктор расскажет обо всём, что вам нужно знать, прежде чем седлать лошадь»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€75 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
скидка
13%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Аланье: мечта становится реальностью
Подарите себе и своим близким незабываемые моменты, плавая с дельфинами в живописном дельфинарии Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$120 за человека
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина11 мая 2024Все супер! Подойдет для любого уровня сложности. Доплатила индивидуальное погружение, в результате настолько понравилось, что теперь имею сертификацию дайвера и продолжаю нырять изучая этот прекрасный мир ❤️ Спасибо 🙏🏻
- ААрина1 мая 2024Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
- ААльбина6 февраля 2024Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
- ММария27 октября 2023Семейное комбо: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопаркЭто была самая классная экскурсия, водные пистолеты сделали эту поездку незабываемой, так мы не ржали давно, сменная одежда комплекта три как минимум))) драйв и азарт
- AAlexander1 сентября 2023Каньон очень красивый, даже дорога до него. Купание в двух локациях у берега с подготовленных лодочных пирсов, можно надеть спасательный
- ССветлана3 августа 2023Экскурсия отличная! Приветливая, позитивная команда на боте. Оборудование хорошее. Вода прозрачная, видимость отличная. Живность в виде рыб присутствует. Дочка (10
- ЕЕлена29 октября 2021Отличная экскурсия для не жаркой погоды. Внимательные инструкторы, следили за наездниками и лошадьми. Можно следать классные фото, шикарные виды с гор на море. Посетили развалины древнего города. Остались очень довольны, спасибо!
- ЕЕкатерина7 октября 2021Прогулка на лошадях очень понравилась! Виды прекрасные, лошади тоже😍
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Животные»
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