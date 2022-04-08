Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на Джип сафари в Алании и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня.

Подготовка к Джип сафари в Алании

Прежде чем вдаваться в подробности тура джип сафари в Алании, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми советами по подготовке, чтобы вы не пошли на компромисс.

Перед джип сафари в Алании

Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного джип сафари в Алании.

Здесь наши инструкторы расскажут, что вам нужно знать, и проинформируют о маршруте, процессе, перерывах и маршруте. Подробности будут предоставлены по предметам.

Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы - это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров.

Чамлибель

В месте Чамлыбель, где мы сделаем перерыв на 45 минут; Здесь проточная река, водопад с удивительной природной красотой и ресторан, где можно немного расслабиться. Желающие могут искупаться в реке. При желании можно посидеть в турецком уголке в ресторане и попить турецкий чай. У вас также есть возможность порыбачить здесь. Вам будет предоставлено необходимое оборудование.

Пещера Дим

Наша первая остановка на джип сафари по программе тура Алании - пещера Дим. Пещера находится на высоте 1640 м над уровнем моря. Предполагается, что его формирование началось один миллион лет назад, а его длина составляет примерно 410 метров. Мы рекомендуем оставить камеру включенной, потому что вам захочется увековечить все здесь. У нас будет 45 минут на посещение пещеры.

Сады

Следующая остановка - сады. Полутропический умеренный климат позволяет Турции находиться на побережье Средиземного моря из-за произрастания большого разнообразия фруктов. Мы собираемся остановиться здесь на 10-15 минут и сделать много фотографий.

Река Дим

После фруктовых садов мы посетим изумрудную реку Дим. Он берет начало в горах Западный Тавр, на высоте 1790 метров над уровнем моря, и спускается быстрым потоком в Средиземное море через живописное ущелье. Вдоль реки расположено множество оригинальных кафе и ресторанов, а также большие зоны для отдыха и пикников.

Обед

На обед сделаем перерыв в ресторане, построенном на реке Дим. В меню курица, рыба, рис, свежий салат. Во время обеда можно искупаться в реке.

Отличные виды

Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас.

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.