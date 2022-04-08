Джип Сафари в Алании

5
4 отзыва
Джип Сафари в Алании
Джип Сафари в Алании
Джип Сафари в Алании
Джип Сафари в Алании
Джип Сафари в Алании
Джип Сафари в Алании

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Таурус
  • Старая турецкая деревня
  • Чамлибель
  • Пещера Дим
  • Сады
  • Река Дим
Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на Джип сафари в Алании и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня.

Подготовка к Джип сафари в Алании

Прежде чем вдаваться в подробности тура джип сафари в Алании, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми советами по подготовке, чтобы вы не пошли на компромисс.

Перед джип сафари в Алании

Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного джип сафари в Алании.
Здесь наши инструкторы расскажут, что вам нужно знать, и проинформируют о маршруте, процессе, перерывах и маршруте. Подробности будут предоставлены по предметам.
Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы - это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров.

Чамлибель

В месте Чамлыбель, где мы сделаем перерыв на 45 минут; Здесь проточная река, водопад с удивительной природной красотой и ресторан, где можно немного расслабиться. Желающие могут искупаться в реке. При желании можно посидеть в турецком уголке в ресторане и попить турецкий чай. У вас также есть возможность порыбачить здесь. Вам будет предоставлено необходимое оборудование.

Пещера Дим

Наша первая остановка на джип сафари по программе тура Алании - пещера Дим. Пещера находится на высоте 1640 м над уровнем моря. Предполагается, что его формирование началось один миллион лет назад, а его длина составляет примерно 410 метров. Мы рекомендуем оставить камеру включенной, потому что вам захочется увековечить все здесь. У нас будет 45 минут на посещение пещеры.

Сады

Следующая остановка - сады. Полутропический умеренный климат позволяет Турции находиться на побережье Средиземного моря из-за произрастания большого разнообразия фруктов. Мы собираемся остановиться здесь на 10-15 минут и сделать много фотографий.

Река Дим

После фруктовых садов мы посетим изумрудную реку Дим. Он берет начало в горах Западный Тавр, на высоте 1790 метров над уровнем моря, и спускается быстрым потоком в Средиземное море через живописное ущелье. Вдоль реки расположено множество оригинальных кафе и ресторанов, а также большие зоны для отдыха и пикников.

Обед

На обед сделаем перерыв в ресторане, построенном на реке Дим. В меню курица, рыба, рис, свежий салат. Во время обеда можно искупаться в реке.

Отличные виды

Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас.
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Джип сафари
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения?
Алании
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Отзывы от туристов

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