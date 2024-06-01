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По популярности
скидка
13%
Групповая
3 часа
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€25 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€75 за человека
Групповая
1 час
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€79 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50€45 за человека
Групповая
11 часов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
скидка
13%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Групповая
2 часа
Незабываемое квадро-сафари по живописным окрестностям Аланьи
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашему квадро-сафари по горным дорогам Аланьи и насладитесь невероятной красотой турецкой природы
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $27 за человека
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
7 часов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Групповая
3 часа
Параглайдинг: Турция с высоты
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $50 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг в Аланье: Приключение в Каньоне Кепрюлю с Инструктором
Ищете активный отдых в Аланье? Рафтинг по каньону Кепрюлю подарит вам бурю эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$20 за человека
Мини-группа
2 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье: горные дороги, природа и адреналин
Утомились от пляжного отдыха? Приключение на квадроциклах по горам Аланьи подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за человека
Групповая
11 часов
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Мини-группа
7 часов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
1 час
Полёт на параплане над Аланьей
Начало: Пляж Клеопатры, номер 22
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$62 за человека
Групповая
1 час
Верховая езда по живописным горам и лесам Аланьи: индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и красоты, катаясь на лошади по горам и лесам Аланьи. Идеальный способ расслабиться и получить новые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Групповая
8 часов
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
11 часов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
от $17 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $50 за человека
Групповая
10 часов
MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник-Четверг-Суббота
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$130 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:15
$50 за человека
Групповая
7.5 часов
Расписание: Вторник, Четверг в 09:45
$25 за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Ежедневно в 08:30, 13:30
$30 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 08:00
$40 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 08:50
$55 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- ААлексей22 мая 2024Все отлично!
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
- AAnastasia22 мая 2024Экскурсия супер! Все очень понравилось, но есть минус, если ты хочешь получить адреналин и быстро погонять, то тут минус, инструктора
- РРегина21 мая 2024Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
- ИИлья19 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, почти все как в описании. Забрали вовремя, но еще час сидели в офисе и ожидали пока привезут
- ААлена18 мая 2024Отличная экскурсия, очень красивые виды) инструктора все замечательно объяснили, поддерживали и учитывали наши пожелания) Трансфер немного подкачал, его нужно было постоянно
- ААлена18 мая 2024Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
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