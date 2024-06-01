Активный отдых в Аланье

Найдено 41 экскурсия в категории «Активный отдых» в Аланье, цены от €17, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Параглайдинг в горах Таурус
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
3 часа
15 отзывов
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
7 отзывов
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
25 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
75 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека
Параглайдинг в Аланье
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5045 за человека
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
6 отзывов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Дайвинг в голубых водах Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
6 часов
31 отзыв
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Квадро-сафари по окрестностям Аланьи
Групповая
2 часа
15 отзывов
Незабываемое квадро-сафари по живописным окрестностям Аланьи
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашему квадро-сафари по горным дорогам Аланьи и насладитесь невероятной красотой турецкой природы
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $27 за человека
Полет на параплане в Аланье
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
11 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Поездка на джипах в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
66 отзывов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Параглайдинг: Турция с высоты
Групповая
3 часа
18 отзывов
Параглайдинг: Турция с высоты
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $50 за человека
Рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Рафтинг в Аланье: Приключение в Каньоне Кепрюлю с Инструктором
Ищете активный отдых в Аланье? Рафтинг по каньону Кепрюлю подарит вам бурю эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$20 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Сафари на квадроциклах в Аланье: горные дороги, природа и адреналин
Утомились от пляжного отдыха? Приключение на квадроциклах по горам Аланьи подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за человека
3в1: Каньон Кепрюлю
Групповая
11 часов
3 отзыва
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🪂 На параплане
Групповая
1 час
4 отзыва
Полёт на параплане над Аланьей
Начало: Пляж Клеопатры, номер 22
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$62 за человека
Верховая езда в Аланье, индивидуальная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
12 отзывов
Верховая езда по живописным горам и лесам Аланьи: индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и красоты, катаясь на лошади по горам и лесам Аланьи. Идеальный способ расслабиться и получить новые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Групповая
10 часов
3 отзыва
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
12 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Рафтинг
Групповая
11 часов
1 отзыв
Рафтинг
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
от $17 за человека
Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Дайвинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Дайвинг
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $50 за человека
MonsterJet 5в1
Групповая
10 часов
2 отзыва
MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник-Четверг-Суббота
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$130 за человека
Параглайдинг
Групповая
3 часа
Параглайдинг
Расписание: Ежедневно в 09:15
$50 за человека
Джип-тур в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7.5 часов
Джип-тур в каньон Сападере
Расписание: Вторник, Четверг в 09:45
$25 за человека
Квадро-сафари
Групповая
3.5 часа
Квадро-сафари
Расписание: Ежедневно в 08:30, 13:30
$30 за человека
Прогулка на яхте Starcraft
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Прогулка на яхте Starcraft
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 08:00
$40 за человека
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Групповая
9 часов
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Расписание: Ежедневно в 08:50
$55 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
    читать дальше

    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
    читать дальше

    сплавлялись, так то всё спокойно было бы но водные баталии с другими рафами это что то, организация всё чётко, после покормили, но обязательно берите сменную одежду будете всё сырые, телефон и деньги я ложил в пакетик и в карман, гид был русскоязычный, спасибо организаторам, очень весело, особо был в восторге сын 8 лет от рафтинга, рекомендую но только с рафтингом!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Все отлично!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • A
    Anastasia
    22 мая 2024
    Квадро-сафари по окрестностям Аланьи
    Экскурсия супер! Все очень понравилось, но есть минус, если ты хочешь получить адреналин и быстро погонять, то тут минус, инструктора
    читать дальше

    вперед ставят людей, которые едут медленно, поэтому набрать скорости не получается. В целом все так как и обещали, мы приехали все в пыли и грязи😂

  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Экскурсия прошла хорошо, почти все как в описании. Забрали вовремя, но еще час сидели в офисе и ожидали пока привезут
    читать дальше

    других туристов. Так же в описании указано, что вход стоит 300лир, а по факту выяснилось, что 350лир. Прыжок длится около 15 минут и заряд энергией и выброс адреналина - на все 💯.

  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Отличная экскурсия, очень красивые виды) инструктора все замечательно объяснили, поддерживали и учитывали наши пожелания) Трансфер немного подкачал, его нужно было постоянно
    читать дальше

    ждать) Фото и видео предлагают после, достойного качества, скидывают на телефон. Но цена у них тоже хорошая, за все фото и видео 70€ с человека, но нам сделали скидку на двоих, забрали все за 100$, но все равно не мало) От души советую экскурсии, буря положительных эмоций)

  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. Параглайдинг в горах Таурус
  2. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
  3. Сафари на квадроциклах в Аланье
  4. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
  5. Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Активный отдых" можно забронировать 41 экскурсию от 17 до 130 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Купите самую интересную из 41 экскурсии в Аланье на 2024 год по теме «Активный отдых», 370 ⭐ отзывов, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам