Отправьтесь на увлекательную прогулку верхом по живописным тропам гор Аланьи.
Катание на лошадях — это не только отличный способ отдохнуть и отвлечься от повседневных забот, но и возможность улучшить настроение, укрепить здоровье и зарядиться энергией.
Описание экскурсии
Среди живописной природы Погрузитесь в красоту природы Средиземного моря, наслаждаясь конной прогулкой среди сосновых лесов и живописных пейзажей Таврских гор в Аланье. Это уникальная возможность отвлечься от городской суеты, расслабиться и зарядиться энергией, ощутив гармонию с природой и великолепными животными. Верховая езда — это не только способ снять стресс и улучшить физическую форму, но и источник незабываемых эмоций от общения с благородными лошадьми. Захватите с собой телефоны, чтобы запечатлеть эти яркие моменты — фотографии останутся с вами на память! Увлекательное приключение верхом Ваше приключение начнётся с комфортного трансфера из отеля прямо в уютный конный клуб. Здесь профессиональные инструкторы проведут подробный вводный инструктаж и помогут освоить азы верховой езды. Далее вас ждёт прогулка по величественным сосновым лесам и благоухающим фруктовым садам, где мы отдохнём и полюбуется природой. Маршрут проложен через самые живописные места с потрясающими панорамами долины, густого леса и бескрайнего Средиземного моря. Здесь вы сможете сделать паузу, чтобы насладиться величием природы и сделать незабываемые фотографии. Важная информация:
Надевайте удобную спортивную одежду и обувь. Можно взять с собой питьевую воду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Услуги гида-инструктора
- Страховка
- Любые напитки во время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную спортивную одежду и обувь. Можно взять с собой питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
