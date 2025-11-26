Среди живописной природы Погрузитесь в красоту природы Средиземного моря, наслаждаясь конной прогулкой среди сосновых лесов и живописных пейзажей Таврских гор в Аланье. Это уникальная возможность отвлечься от городской суеты, расслабиться и зарядиться энергией, ощутив гармонию с природой и великолепными животными. Верховая езда — это не только способ снять стресс и улучшить физическую форму, но и источник незабываемых эмоций от общения с благородными лошадьми. Захватите с собой телефоны, чтобы запечатлеть эти яркие моменты — фотографии останутся с вами на память! Увлекательное приключение верхом Ваше приключение начнётся с комфортного трансфера из отеля прямо в уютный конный клуб. Здесь профессиональные инструкторы проведут подробный вводный инструктаж и помогут освоить азы верховой езды. Далее вас ждёт прогулка по величественным сосновым лесам и благоухающим фруктовым садам, где мы отдохнём и полюбуется природой. Маршрут проложен через самые живописные места с потрясающими панорамами долины, густого леса и бескрайнего Средиземного моря. Здесь вы сможете сделать паузу, чтобы насладиться величием природы и сделать незабываемые фотографии. Важная информация:

Надевайте удобную спортивную одежду и обувь. Можно взять с собой питьевую воду.