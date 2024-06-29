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на русском есть, на 1 этаже бесплатные газировки. Алкоголь не включён, в баре ничего не брали. В принципе можно с собой хоть что приносить. Людям с крестиком на руке наливали пиво и вино безлимитно. Наш билет этого не предполагал. Фото от 30 евро от фотографа на борту. Ужин без выбора - булгур, салат из капусты, фри и курица - просто и вкусно. Три остановки для купания+джампинг от ребят из команды+анимация для детей+дискотека+пенная вечеринка+файер-шоу= классный вечер! Спасибо!