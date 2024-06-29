1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
4 июля в 03:30
6 июля в 03:30
67€54 за человека
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€16 за человека
скидка
20%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€20 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
€35 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€97 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
скидка
12%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25€22 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€62 за человека
Групповая
7 часов
Трансфер в парк «The Land of Legends» с вечерним шоу и фонтанами
Трансфер доставит вас прямо ко входу в парк, где можно прогуляться по магазинам или поужинать. Вечером вас ждёт незабываемое шоу в амфитеатре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
3 июля в 17:00
€15 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
4 июля в 08:30
8 июля в 08:30
€35 за человека
Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€25 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
40€36 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€75 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€55 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Круиз
7 часов
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
46€44 за человека
скидка
8%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
3 июля в 03:00
7 июля в 03:00
38€35 за человека
скидка
13%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Групповая
7 часов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 20$18 за человека
Групповая
8.5 часов
Круиз по Зелёному Каньону в Аланье: впечатления и красоты природы
Вас ожидает захватывающее путешествие по водам Зелёного Каньона, где природа создала настоящее чудо
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:30 до 17:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $35 за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия Панорамы Аланьи: история, природа и архитектура
Откройте великолепие Аланьи, её исторические памятники и живописные виды, в комфортной групповой экскурсии
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $25 за человека
скидка
35%
Групповая
18 часов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
3 июля в 03:00
от 54$35 за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
3 июля в 17:00
$20 за человека
Групповая
3 часа
Параглайдинг: Турция с высоты
Почувствуйте свободу и адреналин, поднявшись на высоту птичьего полета. Параглайдинг в Аланье доступен всем, кто мечтает о незабываемых эмоциях
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
3 июля в 08:30
от $38 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
3 июля в 03:00
от $39 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$33 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Завтра в 17:00
4 июля в 17:00
$35 за человека
Мини-группа
2 часа
Уникальный опыт турецкого хамама в Аланье для совершенства вашего загара
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с посещением турецкого хамама в Аланье. Идеальный загар и релаксация ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$18 за человека
Групповая
6 часов
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Насладитесь красотой морской природы и нетронутыми туристической цивилизацией местами Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, вторник, чеьверг, суббота, (9:00)
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
$40 за человека
Групповая
1 час
Верховая езда по живописным горам и лесам Аланьи: индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и красоты, катаясь на лошади по горам и лесам Аланьи. Идеальный способ расслабиться и получить новые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Вечерний шоу-тур Land of Legends в Аланье: незабываемое представление
Насладитесь захватывающим вечерним шоу в Land of Legends. Ультрасовременные визуальные эффекты и живые выступления акробатов не оставят вас равнодушными
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 18:00
4 июля в 18:00
$25 за человека
Групповая
18 часов
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
3 июля в 02:30
6 июля в 02:30
$85 за человека
Групповая
2 часа
Незабываемое квадро-сафари по живописным окрестностям Аланьи
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашему квадро-сафари по горным дорогам Аланьи и насладитесь невероятной красотой турецкой природы
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $27 за человека
Групповая
5 часов
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: четверг, суббота с 18:00 до 23:00
4 июля в 18:00
6 июля в 18:00
$25 за человека
Групповая
12 часов
Сумасшедшее комбо: рафтинг, багги и джип-сафари, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$45 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
$35 за человека
Групповая
20 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
3 июля в 01:30
5 июля в 01:30
$250 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на джипах в Тазы каньон из Аланьи: незабываемые виды и рафтинг
Устройте себе день приключений в Таврских горах и Тазы каньоне. Вас ждут захватывающие виды, джип-сафари и возможность рафтинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИва29 июня 2024Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть. Трипстер - как борьба с местными
- SSergey24 июня 2024Зажигательно!
- ММахаббат24 июня 2024Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка прошла прекрасна. Моей сестренке
- ЛЛАРИСА24 июня 2024Эво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсию
- ООксана23 июня 2024Трансфер был организован на глубоко "уставшем" автобусе. Водитель заблудился при сборе туристов, пришлось возвращаться обратно. Но времени в Land of
- ККонстантин23 июня 2024Хорошая морская прогулка, отплывает недалеко от порта, в основном вдоль береговой линии, но покупаться в чистом открытом море это не
- ЕЕлена23 июня 2024Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной Турцией, показал красоты с
- РРияд22 июня 2024Нам понравилась экскурсия. Виды, море, купание, музыка все отлично. Обед нормальный. Напитки кола, фанта, спрайт не очень вкусные у них почему то. Лучше возьмите свои напитки собой. Народу много было но место всем хватило.
- MMARIYA22 июня 2024Забрал комфортный трансфер с небольшим опозданием от назначенного времени. Микроавтобус был полупустой. На корабле людей много, интернациональный состав гостей. Объявления
- OOleg19 июня 2024Все более чем прекрасно, гид Сердар не даст заскучать!!! Все очень понравилось
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