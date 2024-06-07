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Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо