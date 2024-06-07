1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
скидка
13%
Групповая
3 часа
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€15 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250€238 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
40€36 за человека
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€75 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50€45 за человека
скидка
8%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25€23 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
43€39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
€299 за всё до 7 чел.
Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Групповая
8.5 часов
Круиз по Зелёному Каньону в Аланье: впечатления и красоты природы
Вас ожидает захватывающее путешествие по водам Зелёного Каньона, где природа создала настоящее чудо
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в The Land Of Legends из Аланьи: семейное приключение
Погрузитесь в мир веселья и адреналина в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $95 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
скидка
20%
Групповая
16 часов
Экскурсия «Мира, Св. Николай и Кекова» из Алании
Погрузитесь в историю Миры, почтите память Св. Николая и взгляните на подводные руины Кековы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
50$40 за человека
Групповая
6 часов
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Насладитесь красотой морской природы и нетронутыми туристической цивилизацией местами Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, вторник, чеьверг, суббота, (9:00)
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
$40 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
15 часов
Историческое путешествие: Следы Святого Николая из Аланьи
Вас ждет путешествие по святым местам, где каждый камень дышит историей и тайнами прошлого
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
от $40 за человека
Групповая
18 часов
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
7 часов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Групповая
20 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Групповая
7 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
8 часов
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Дайвим не первый раз, рекомендуем к выбору👍🏻
- SSvetlana6 июня 2024Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
- ЛЛюда4 июня 2024Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
- ТТатьяна3 июня 2024Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
- ИИнна3 июня 2024В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
- ЕЕлена3 июня 2024Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- SSergei1 июня 2024Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ЮЮлия29 мая 2024С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Выездные»
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Сейчас в Аланье в категории "Выездные" можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 14 до 449 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 748 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии по окрестностям Аланьи и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август