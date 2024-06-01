Экскурсии к горам Аланьи

Найдено 6 экскурсий в категории «Горы» в Аланье, цены от €20, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Параглайдинг в горах Таурус
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
3 часа
15 отзывов
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
«Мы заберём вас из отеля в Аланье и отвезём на базу параглайдинга в горах Таурус»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Он охватывает огромную территорию с хвойными лесами, горами, каньонами и реками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в невероятно живописное путешествие по горной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
«Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
    читать дальше

    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Все отлично!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Экскурсия прошла хорошо, почти все как в описании. Забрали вовремя, но еще час сидели в офисе и ожидали пока привезут
    читать дальше

    других туристов. Так же в описании указано, что вход стоит 300лир, а по факту выяснилось, что 350лир. Прыжок длится около 15 минут и заряд энергией и выброс адреналина - на все 💯.

  • А
    Алёна
    18 мая 2024
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
    Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
    читать дальше

    и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и весёлый, молодец. Перед базой была остановка на 15 минут, покурить, туалет, перекусить если взяли с собой деньги. Приехали на базу, компания которая проводит все сплавы назвается Даллас. Там есть туалет, раздевалки. С собой берёт сменную одежду и обувь, чтобы потом в мокром не ехать обратно. На базе мы пробыли около 40-50 минут. Выдали жилеты, каски, проверили инструктаж. Сам сплав по времени не большой, да и пороги не особо страшные, но было весело. Сплав был по времени около 1часа, больше времени занимает перерывы, подготовка, доехать, обед. Нас кормили обедом, было вкусно, макароны / булгур, курица, два салат, хлеб. Обед,проходит на том же месте где всё начинается,потом опять на сплав. Мы взяли воды собой, когда был обед пошли до автобуса, в котором оставили своим вещи и взяли воду. Впечатления за эти деньги отличные, цена на сайте самая выгодная. С нами были люди которые заплатили больше намного, а впечатления теже. Я не могу сказать,что прям было "Вау",но было интересно. Гиды молодцы,то песни поют,то танцуют,делают всё чтобы народ развлекать. Спасибо.

  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Отличная экскурсия, очень красивые виды) инструктора все замечательно объяснили, поддерживали и учитывали наши пожелания) Трансфер немного подкачал, его нужно было постоянно
    читать дальше

    ждать) Фото и видео предлагают после, достойного качества, скидывают на телефон. Но цена у них тоже хорошая, за все фото и видео 70€ с человека, но нам сделали скидку на двоих, забрали все за 100$, но все равно не мало) От души советую экскурсии, буря положительных эмоций)

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
    читать дальше

    просто все наши ожидания! Начиная от пунктуальности водителя по времени отбытия и прибытия в отель до гида который сопровождал нас на рафтинге. Несмотря на то что мы были вдвоем из России, он от нас не отходил ни на шаг и рассказывал и показывал все вокруг. Если поедете обязательно обращайтесь к нему, зовут Георгий. У вас не будет дискомфорта в общении и взаимодействии. Рафтинг пройдёт классно.

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2023
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей
    читать дальше

    и людей вокруг. Попили горячий чай с видом на реку, потом отправились смотреть древний трубопровод, там прогулялись по апельсиновым рощам, попили свежевыжатый сок и отправились в невероятной красоты амфитеатр в Сиде, каждому стоит там побывать! Вечером в этом старинном театре проходит выступление Огни Анатолии. Нам понравилось, что экскурсия проходила в очень спокойном формате, везде были без очередей, все посмотрели, увидели и остались очень довольны. Из моментов, хотелось бы больше исторических интересных рассказов про места. Но, для публики кому просто хочется погулять, развеяться и насладиться интересными местами то, что нужно

    Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Параглайдинг в горах Таурус
  2. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
  3. Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
  4. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
  5. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Горы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 424 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Аланье на 2024 год по теме «Горы», 51 ⭐ отзыв, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам