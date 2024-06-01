1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
3 часа
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
«Мы заберём вас из отеля в Аланье и отвезём на базу параглайдинга в горах Таурус»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Он охватывает огромную территорию с хвойными лесами, горами, каньонами и реками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в невероятно живописное путешествие по горной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
«Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ААлексей22 мая 2024Все отлично!
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
- РРегина21 мая 2024Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
- ИИлья19 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, почти все как в описании. Забрали вовремя, но еще час сидели в офисе и ожидали пока привезут
- ААлёна18 мая 2024Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
- ААлена18 мая 2024Отличная экскурсия, очень красивые виды) инструктора все замечательно объяснили, поддерживали и учитывали наши пожелания) Трансфер немного подкачал, его нужно было постоянно
- ААнна29 апреля 2024Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
- ИИрина17 апреля 2024После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
- ННаталья4 ноября 2023Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Горы»
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