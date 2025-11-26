В дельфинарии Алании вы сможете не только понаблюдать за грациозным выступлением этих удивительных морских обитателей, но и поплавать с ними.
Под руководством опытных инструкторов вы познакомитесь с дельфинами ближе и получите массу положительных эмоций.
Плавание с дельфинами в Алании — мечта, которая станет реальностью, и подарит вам незабываемые воспоминания.
Описание экскурсииВаше путешествие в мир дельфинов Подарите себе незабываемые эмоции и волшебные моменты в компании этих удивительных морских обитателей. В дельфинарии Алании вы сможете не только понаблюдать за их грациозным выступлением, но и поплавать с дельфинами, почувствовав их доброту и дружелюбие. Плавание с дельфинами — это больше, чем развлечение, это путешествие в мир гармонии и детской радости! Наша программа:
- Комфортабельный трансфер из вашего отеля.
- Прибытие в дельфинарий, где вас ждет встреча с удивительными морскими обитателями.
- Подробный инструктаж по плаванию и увлекательное знакомство с процессом кормления дельфинов.
- Незабываемые минуты плавания с дельфинами (8-10 минут), наполненные радостью и восторгом.
- Возвращение в отель.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Плавание с дельфинами
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
