Семейные развлекательные экскурсии Аланьи

Найдено 72 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
132 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Турецкая кухня - наслаждение вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Параглайдинг в горах Таурус
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
3 часа
15 отзывов
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2015 за человека
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2515 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
7 отзывов
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
25 за человека
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Из Аланьи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 за человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
3 отзыва
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
4036 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
75 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Параглайдинг в Аланье
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5045 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2523 за человека
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая
9 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
35 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
4339 за человека
Бирюзовые бухты Газипаши
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299 за всё до 7 чел.
На пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
87 отзывов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
26 отзывов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
от $38 за человека
Чарующий закат на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
4.5 часа
26 отзывов
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
28 отзывов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Рафтинг в Аланье: Приключение в Каньоне Кепрюлю с Инструктором
Ищете активный отдых в Аланье? Рафтинг по каньону Кепрюлю подарит вам бурю эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$20 за человека
3в1: Каньон Кепрюлю
Групповая
11 часов
3 отзыва
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
Верховая езда в Аланье, индивидуальная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
12 отзывов
Верховая езда по живописным горам и лесам Аланьи: индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и красоты, катаясь на лошади по горам и лесам Аланьи. Идеальный способ расслабиться и получить новые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Групповая
20 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие: Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Погрузитесь в мир величия и красоты, посетив Стамбул из Аланьи. Древняя столица трех империй ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 03:30
12 июня в 03:30
15 июня в 03:30
$280 за человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
12 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Демре - Мира - Кекова
Групповая
16 часов
2 отзыва
Демре - Мира - Кекова
Расписание: Среда, Воскресенье в 01:45
$90 за человека
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Групповая
4 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Расписание: Понедельник, четверг в 16:00
$25 за человека
Памуккале и озеро Сальда
Групповая
1 отзыв
Памуккале и озеро Сальда
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Памуккале
Групповая
20 часов
1 отзыв
Памуккале
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Зеленый каньон
Групповая
7 часов
1 отзыв
Зеленый каньон
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 07:15
$30 за человека
Рафтинг
Групповая
11 часов
1 отзыв
Рафтинг
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
от $17 за человека
Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    6 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Л
    Люда
    4 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
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    Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
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    трансфер, гид, комфортный автобус в котором ещё давали в воду, экскурсия в подземный город, Долина любви и фантазий, город голубей, питание, проживание в новом чистом отеле, смотровая площадка, и какие-то дополнительные расходы. Вообщем! Берите! Не пожалеете! Огромная благодарность организаторам❤️🙏

    В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
    Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
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    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    На пиратской яхте по Средиземному морю
    Чудесная экскурсия вдоль побережья Алании. Незабываемые виды, прозрачная вода, музыка на борту и пенная вечеринка. Мы в восторге!
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Можно с детьми»

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