Для многих жителей Турции хаммам остаётся неотъемлемой частью жизни, поэтому мы приглашаем вас посетить местное СПА. Истоки этой уникальной культуры уходят в глубокую древность. Это место, где можно отдохнуть, расслабиться, укрепить здоровье и очистить тело и разум.
Описание экскурсииДень полный релакса В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим в наш СПА. Вас встретят профессиональные сотрудники, которые позаботятся о том, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Вас ждет уютная атмосфера в роскошно оформленных традиционных турецких залах. Программа длится около двух часов. Начало процедур Для вашего комфорта вам предложат надеть традиционное полотенце пештемаль, выполненное из натуральных материалов, таких как хлопок или лен. Затем вы отправитесь в сауну, где температура около 40-50 градусов. Здесь ваше тело расслабится, кожа станет мягче, а поры раскроются, что подготовит её к дальнейшим процедурам. Вы также сможете освежиться, облившись горячей или холодной водой. После сауны вас ждет пилинг с использованием традиционной рукавицы кесе, который удаляет омертвевшие клетки кожи и стимулирует кровообращение. Пенный массаж Следующим этапом будет расслабляющий массаж с воздушной пеной. А затем — настоящее удовольствие: массаж с использованием ароматических масел. В течение 25 минут опытный массажист подарит вашему телу легкость, а мыслям - гармонию. После процедуры вы почувствуете себя обновленным. Когда все процедуры завершатся, мы с комфортом доставим вас обратно в отель. Чтобы продлить ощущение расслабленности, мы рекомендуем хороший сон, чтобы с новыми силами наслаждаться следующим днем вашего отдыха. Важная информация:
- Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, учитывайте, что высокая температура в хаммаме может повлиять на ваше самочувствие.
- Рекомендуем вам увлажнить кожу перед началом процедур и после их завершения, чтобы усилить эффект и сохранить её здоровье.
- Не забудьте взять с собой купальник и фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты и полностью насладиться визитом в хамам.
Ежедневно с 15:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Сауна, турецкая баня, пилинг и расслабляющий массаж (20 минут)
- Чай
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 15:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
