Турецкая баня (хамам) в Алании

Турецкая баня

Побывать в Турции и не отправиться в Турецкий хамам — это настоящее туристическое «преступление», ведь хамам больше, чем баня.

Это настоящая гордость восточных народов.
Турецкая баня (хамам) в Алании
Турецкая баня (хамам) в Алании
Турецкая баня (хамам) в Алании
Турецкая баня (хамам) в Алании
Турецкая баня (хамам) в Алании
Турецкая баня (хамам) в Алании

Посещение хамама включает в себя:

  • сауна;
  • джакузи;
  • пилинг-массаж;
  • пенный массаж;
  • масляный массаж 20 минут;
  • ментоловая парная;
  • турецкий чай.
Хамам работает каждый день!
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
 Что входит
  • трансфер от отеля и обратно
  • сауна
  • джакузи
  • пилинг-массаж
  • пенный массаж
  • масляный массаж 20 минут
  • ментоловая парная
  • турецкий чай.
 Что не входит
  • дополнительные услуги по желанию
Время проведения: Ежедневно
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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