Посещение хамама включает в себя:
сауна;
джакузи;
пилинг-массаж;
пенный массаж;
масляный массаж 20 минут;
ментоловая парная;
турецкий чай.
Хамам работает каждый день!
🚩 Начало и место завершения:
ваш отель
Что входит
трансфер от отеля и обратно
сауна
джакузи
пилинг-массаж
пенный массаж
масляный массаж 20 минут
ментоловая парная
турецкий чай.
Что не входит
дополнительные услуги по желанию
Время проведения:
Ежедневно
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
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