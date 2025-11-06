И Ирина Место красивое, фото получаются классные. Но с шоу были разачаровпны. Время указали не верное. Место проведения сказали возле лошадей, где многие собрались и ничего не увидели. Было только шоу фантанов в другом месте, пока дошли половину пропустили.

O Olga Само шоу непродолжительное, но очень красочное. По сути платишь за трансфер, и он в этот раз подвел: водитель несколько раз возвращался по дороге обратно, т. к. искал (наверное) нужный отель. В результате дорога вместо 1,5 часов заняла 2,5. Времени просто погулять осталось совсем мало.

А Альфис Все прошло отлично. Забрали во время, объяснили на разных языках как? Куда? И где? Лучше посмотреть шоу. Большое спасибо🙌🏽

А Александр Это аквапарк.. лучше ехать днём когда работает аттракционы. Ночью только шоу фонтанов и фейерверк.

М Марина читать дальше недосмотрев шоу бежишь к маршрутке. Но самое интересное начинается после этого,водитель всю дорогу зевает,трет глаза и чуть ли не пальцы кусает чтобы не уснуть. Очень страшно,спасибо выдержал,довёз нас с ребёнком. Но не советую ехать. Дорога занимает три часа. Приехал водитель ни слова не понимает по русски. Приехали в огромный комплекс магазинов и кафе. Шоу не световое,а просто артисты в костюмах подвигались. Трансфер устроен так,что

Т Томила Трансфер был самым ужасным, водитель и его напарник всю дорогу громко разговаривали, отвлекались от дороги, соответственно мы приехали позже заявленного времени. Шоу задержали на 20 минут, зрелище абсолютно посредственое, впечатление неприятное от очень долгой дороги, и ожидания шоу

Н Наталья Трансфер ужасный. Машина старая, было очень холодно в машине. Выключили везде кондиционеры, но все равно откуда-то сильно дуло. На одно из сидений сверху лилась вода. Человек, который сидел там, весь вымок. Водитель не говорил по русски. Потом он не хотел отдавать пассажирам сдачу. Ругался с пассажирами 40 минут из-за этого приехали на шоу позже, чем должны были.

А Александр Покупаете просто трансфер с водителем турком, который ни слова по русски, он останавливается у придорожного базара (тратиться время). В самом парке шоу ужасное, кто живёт в пятёрках - у вас анимация вечером лучше. Смотреть там вообще не на что, одни магазины

M Maksim Супер место, очень красивое вечернее шоу!

Н Наталия Конечно, стоит посетить, потрясающие зрелища. Но, к сожалению, не хватило времени. Ехать так далеко, а шоу длится час, из которых надо успеть вернуться, не заблудившись. Жаль, что это обстоятельство не учитывается. Добавить минут 20 на возвращение в автобус - было бы идеально.

Е Екатерина Представление началось в 22:30 с опозданием на пол часа,через 10 минут нам пришлось бежать на трансфер,потому что забирали нас в 22 50!но некоторые из нашей группы решили остаться и досмотреть и мы все их ждали. К водителю вопросов нет. молодец