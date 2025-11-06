Мои заказы

Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Аланьи

Погрузитесь в мир света и музыки в Аланье! Волшебные шоу и лазерные представления ждут вас. Не упустите шанс стать частью магии
Групповая экскурсия «Волшебная ночь в Стране Легенд» предлагает окунуться в мир магии и света.

Участники увидят танец огней на замках, яркие фонтанные представления и впечатляющие сценические выступления.

Грандиозное шествие по каналу с
мифическими героями и сказочными персонажами создаст незабываемую атмосферу. Вечер обещает быть полным сюрпризов и ярких эмоций. Контактная информация будет актуализирована утром в день тура. Важно иметь WhatsApp или Telegram для связи

4.1
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ✨ Захватывающие лазерные шоу
  • 💦 Яркие водные представления
  • 🎭 Впечатляющие сценические выступления
  • 🧚‍♂️ Мифические герои и сказочные персонажи
  • 🎆 Волшебная атмосфера и незабываемые впечатления
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Аланьи

Что можно увидеть

  • Шоу Land of Legends
  • Грандиозное шествие по каналу

Описание экскурсии

Волшебная атмосфера Готовьтесь к незабываемому вечеру в Аланье! Шоу Land of Legends приглашает вас в волшебную атмосферу, где сливаются свет, вода и музыка. В этот захватывающий вечер вы станете свидетелями:
  • танца огней на замках;
  • ярких фонтанных представлений;
  • впечатляющих сценических выступлений;

• грандиозного шествия по каналу. Мифические герои, сказочные персонажи и артисты в роскошных костюмах перенесут вас в мир волшебства. Важная информация:

  • Время вашего трансфера будет сообщено утром в день тура. Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация актуальна.
  • Также важно иметь Whats.
  • App или Telegram для связи.

Ежедневно в 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замковая зона
  • Большое водное и световое шоу
  • Кортеж-парад
  • Анимационные и сценические представления
  • Торговые и прогулочные зоны
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Ужин
  • Личные расходы
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем гостей из отелей или из мест, где они остановились
Завершение: По окончании тура мы отвезем гостей обратно в отель или в их жилье
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Время вашего трансфера будет сообщено утром в день тура. Пожалуйста
  • Убедитесь
  • Что ваша контактная информация актуальна. Также важно иметь WhatsApp или Telegram для связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
9
3
4
2
1
1
4
И
Ирина
6 ноя 2025
Место красивое, фото получаются классные. Но с шоу были разачаровпны. Время указали не верное. Место проведения сказали возле лошадей, где многие собрались и ничего не увидели. Было только шоу фантанов в другом месте, пока дошли половину пропустили.
O
Olga
30 окт 2025
Само шоу непродолжительное, но очень красочное. По сути платишь за трансфер, и он в этот раз подвел: водитель несколько раз возвращался по дороге обратно, т. к. искал (наверное) нужный отель. В результате дорога вместо 1,5 часов заняла 2,5. Времени просто погулять осталось совсем мало.
З
Заремук
9 окт 2025
А
Альфис
1 окт 2025
Все прошло отлично. Забрали во время, объяснили на разных языках как? Куда? И где? Лучше посмотреть шоу. Большое спасибо🙌🏽
А
Александр
27 сен 2025
Это аквапарк.. лучше ехать днём когда работает аттракционы. Ночью только шоу фонтанов и фейерверк.
М
Марина
21 сен 2025
Дорога занимает три часа. Приехал водитель ни слова не понимает по русски. Приехали в огромный комплекс магазинов и кафе. Шоу не световое,а просто артисты в костюмах подвигались. Трансфер устроен так,что
недосмотрев шоу бежишь к маршрутке. Но самое интересное начинается после этого,водитель всю дорогу зевает,трет глаза и чуть ли не пальцы кусает чтобы не уснуть. Очень страшно,спасибо выдержал,довёз нас с ребёнком. Но не советую ехать.

Д
Дарья
16 сен 2025
Т
Томила
11 сен 2025
Трансфер был самым ужасным, водитель и его напарник всю дорогу громко разговаривали, отвлекались от дороги, соответственно мы приехали позже заявленного времени. Шоу задержали на 20 минут, зрелище абсолютно посредственое, впечатление неприятное от очень долгой дороги, и ожидания шоу
Н
Наталья
7 сен 2025
Трансфер ужасный. Машина старая, было очень холодно в машине. Выключили везде кондиционеры, но все равно откуда-то сильно дуло. На одно из сидений сверху лилась вода. Человек, который сидел там, весь вымок. Водитель не говорил по русски. Потом он не хотел отдавать пассажирам сдачу. Ругался с пассажирами 40 минут из-за этого приехали на шоу позже, чем должны были.
А
Александр
7 сен 2025
Покупаете просто трансфер с водителем турком, который ни слова по русски, он останавливается у придорожного базара (тратиться время). В самом парке шоу ужасное, кто живёт в пятёрках - у вас анимация вечером лучше. Смотреть там вообще не на что, одни магазины
M
Maksim
5 сен 2025
Супер место, очень красивое вечернее шоу!
Н
Наталия
29 авг 2025
Конечно, стоит посетить, потрясающие зрелища. Но, к сожалению, не хватило времени. Ехать так далеко, а шоу длится час, из которых надо успеть вернуться, не заблудившись. Жаль, что это обстоятельство не учитывается. Добавить минут 20 на возвращение в автобус - было бы идеально.
А
Анастасия
29 авг 2025
Е
Екатерина
28 авг 2025
Представление началось в 22:30 с опозданием на пол часа,через 10 минут нам пришлось бежать на трансфер,потому что забирали нас в 22 50!но некоторые из нашей группы решили остаться и досмотреть и мы все их ждали. К водителю вопросов нет. молодец
С
Светлана
24 авг 2025

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Аланья и её древняя крепость
На автобусе
На машине
3.5 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Завтра в 14:15
16 ноя в 09:00
€77 за человека
Удивительный день в Аланье
На автобусе
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
€35 за человека
Панорамы Аланьи
3.5 часа
102 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Панорамы Аланьи
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Понедельник, Вторник, четверг, суббота в 17:00
Сегодня в 17:00
15 ноя в 17:00
$30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье