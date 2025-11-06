Групповая экскурсия «Волшебная ночь в Стране Легенд» предлагает окунуться в мир магии и света.
Участники увидят танец огней на замках, яркие фонтанные представления и впечатляющие сценические выступления.
Грандиозное шествие по каналу с
5 причин купить эту экскурсию
- ✨ Захватывающие лазерные шоу
- 💦 Яркие водные представления
- 🎭 Впечатляющие сценические выступления
- 🧚♂️ Мифические герои и сказочные персонажи
- 🎆 Волшебная атмосфера и незабываемые впечатления
Что можно увидеть
- Шоу Land of Legends
- Грандиозное шествие по каналу
Описание экскурсииВолшебная атмосфера Готовьтесь к незабываемому вечеру в Аланье! Шоу Land of Legends приглашает вас в волшебную атмосферу, где сливаются свет, вода и музыка. В этот захватывающий вечер вы станете свидетелями:
- танца огней на замках;
- ярких фонтанных представлений;
- впечатляющих сценических выступлений;
• грандиозного шествия по каналу. Мифические герои, сказочные персонажи и артисты в роскошных костюмах перенесут вас в мир волшебства. Важная информация:
- Время вашего трансфера будет сообщено утром в день тура. Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация актуальна.
- Также важно иметь Whats.
- App или Telegram для связи.
Ежедневно в 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замковая зона
- Большое водное и световое шоу
- Кортеж-парад
- Анимационные и сценические представления
- Торговые и прогулочные зоны
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Ужин
- Личные расходы
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем гостей из отелей или из мест, где они остановились
Завершение: По окончании тура мы отвезем гостей обратно в отель или в их жилье
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Время вашего трансфера будет сообщено утром в день тура. Пожалуйста
- Убедитесь
Что ваша контактная информация актуальна. Также важно иметь WhatsApp или Telegram для связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 ноя 2025
Место красивое, фото получаются классные. Но с шоу были разачаровпны. Время указали не верное. Место проведения сказали возле лошадей, где многие собрались и ничего не увидели. Было только шоу фантанов в другом месте, пока дошли половину пропустили.
O
Olga
30 окт 2025
Само шоу непродолжительное, но очень красочное. По сути платишь за трансфер, и он в этот раз подвел: водитель несколько раз возвращался по дороге обратно, т. к. искал (наверное) нужный отель. В результате дорога вместо 1,5 часов заняла 2,5. Времени просто погулять осталось совсем мало.
З
Заремук
9 окт 2025
А
Альфис
1 окт 2025
Все прошло отлично. Забрали во время, объяснили на разных языках как? Куда? И где? Лучше посмотреть шоу. Большое спасибо🙌🏽
А
Александр
27 сен 2025
Это аквапарк.. лучше ехать днём когда работает аттракционы. Ночью только шоу фонтанов и фейерверк.
М
Марина
21 сен 2025
Дорога занимает три часа. Приехал водитель ни слова не понимает по русски. Приехали в огромный комплекс магазинов и кафе. Шоу не световое,а просто артисты в костюмах подвигались. Трансфер устроен так,что
Д
Дарья
16 сен 2025
Т
Томила
11 сен 2025
Трансфер был самым ужасным, водитель и его напарник всю дорогу громко разговаривали, отвлекались от дороги, соответственно мы приехали позже заявленного времени. Шоу задержали на 20 минут, зрелище абсолютно посредственое, впечатление неприятное от очень долгой дороги, и ожидания шоу
Н
Наталья
7 сен 2025
Трансфер ужасный. Машина старая, было очень холодно в машине. Выключили везде кондиционеры, но все равно откуда-то сильно дуло. На одно из сидений сверху лилась вода. Человек, который сидел там, весь вымок. Водитель не говорил по русски. Потом он не хотел отдавать пассажирам сдачу. Ругался с пассажирами 40 минут из-за этого приехали на шоу позже, чем должны были.
А
Александр
7 сен 2025
Покупаете просто трансфер с водителем турком, который ни слова по русски, он останавливается у придорожного базара (тратиться время). В самом парке шоу ужасное, кто живёт в пятёрках - у вас анимация вечером лучше. Смотреть там вообще не на что, одни магазины
M
Maksim
5 сен 2025
Супер место, очень красивое вечернее шоу!
Н
Наталия
29 авг 2025
Конечно, стоит посетить, потрясающие зрелища. Но, к сожалению, не хватило времени. Ехать так далеко, а шоу длится час, из которых надо успеть вернуться, не заблудившись. Жаль, что это обстоятельство не учитывается. Добавить минут 20 на возвращение в автобус - было бы идеально.
А
Анастасия
29 авг 2025
Е
Екатерина
28 авг 2025
Представление началось в 22:30 с опозданием на пол часа,через 10 минут нам пришлось бежать на трансфер,потому что забирали нас в 22 50!но некоторые из нашей группы решили остаться и досмотреть и мы все их ждали. К водителю вопросов нет. молодец
С
Светлана
24 авг 2025
Входит в следующие категории Аланьи
