Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку

10 километров красоты, захватывающих видов и интересных историй
Отправьтесь на неспешную прогулку к древнему замку Аланьи! Вас ждут панорамы моря и города, аромат цитрусовых, каменные лестницы и уютные переулки района Топхане. Вы узнаете легенды о Красной башне, историю старого порта и сделаете десятки эффектных фото.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Живописная прогулка по старой Аланье — узкие улочки, древние стены и аромат цитрусовых деревьев.

Подъём к замку по каменным лестницам и тропинкам — с потрясающими видами на город и Средиземное море.

Панорамные террасы и лучшие фототочки — сделаете десятки ярких снимков на фоне моря и крепостных стен.

Истории и легенды — узнаете о Кызыл Куле, средневековой крепости и торговцах, нашедших здесь приют.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — примерно 10 км. Уровень нагрузки средний — местами есть подъёмы, лестницы и неровные каменные тропинки
  • Программа подходит участникам с 14 до 70 лет
  • Предусмотрены фото-паузы на смотровых площадках и у крепостных стен
  • По желанию можно подняться на красную башню, билеты оплачиваются отдельно — актуальную стоимость уточняйте в переписке
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

в воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€10
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У статуи Ататюрка в центре Алании
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 414 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
читать дальше

направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, гид рассказал разные легенды о крепости, провел по красивым улочкам, предложил варианты маршрута на наш выбор.

Очень душевно и красиво
Джамал, спасибо!!!
А
Андрей
3 ноя 2025
Это был действительно замечательный тур! Никаких трансферов и ожиданий — каждый сам приходит к месту встречи. Я пришёл, а Джамал уже был там. С ним было ещё два человека, потом
читать дальше

подошёл ещё один и мы впятером начали прогулку.

Мы прошлись вдоль набережной, посетили пристань, потом поднялись к Красной башне. Там Джамал сделал небольшую паузу и очень интересно рассказал об истории этих мест. Желающие могли зайти внутрь башни. Затем мы прошли в сторону Топхане и старой верфи. Там отличные места для фотографий, мы сделали много красивых снимков.

Хотя тур рассчитан на три часа, длился почти четыре часа но время пролетело незаметно! Всё спокойно, без спешки и без навязчивых магазинов.

Если вы действительно хотите открыть для себя самые красивые и исторические места Аланьи обязательно попробуйте эту пешеходную экскурсию!

Входит в следующие категории Аланьи

