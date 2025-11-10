Отправьтесь на неспешную прогулку к древнему замку Аланьи! Вас ждут панорамы моря и города, аромат цитрусовых, каменные лестницы и уютные переулки района Топхане. Вы узнаете легенды о Красной башне, историю старого порта и сделаете десятки эффектных фото.
Описание экскурсии
Живописная прогулка по старой Аланье — узкие улочки, древние стены и аромат цитрусовых деревьев.
Подъём к замку по каменным лестницам и тропинкам — с потрясающими видами на город и Средиземное море.
Панорамные террасы и лучшие фототочки — сделаете десятки ярких снимков на фоне моря и крепостных стен.
Истории и легенды — узнаете о Кызыл Куле, средневековой крепости и торговцах, нашедших здесь приют.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — примерно 10 км. Уровень нагрузки средний — местами есть подъёмы, лестницы и неровные каменные тропинки
- Программа подходит участникам с 14 до 70 лет
- Предусмотрены фото-паузы на смотровых площадках и у крепостных стен
- По желанию можно подняться на красную башню, билеты оплачиваются отдельно — актуальную стоимость уточняйте в переписке
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
в воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У статуи Ататюрка в центре Алании
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 414 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, гид рассказал разные легенды о крепости, провел по красивым улочкам, предложил варианты маршрута на наш выбор.
А
Андрей
3 ноя 2025
Это был действительно замечательный тур! Никаких трансферов и ожиданий — каждый сам приходит к месту встречи. Я пришёл, а Джамал уже был там. С ним было ещё два человека, потом
