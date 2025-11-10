Отправьтесь на неспешную прогулку к древнему замку Аланьи! Вас ждут панорамы моря и города, аромат цитрусовых, каменные лестницы и уютные переулки района Топхане. Вы узнаете легенды о Красной башне, историю старого порта и сделаете десятки эффектных фото.

Описание экскурсии

Живописная прогулка по старой Аланье — узкие улочки, древние стены и аромат цитрусовых деревьев.

Подъём к замку по каменным лестницам и тропинкам — с потрясающими видами на город и Средиземное море.

Панорамные террасы и лучшие фототочки — сделаете десятки ярких снимков на фоне моря и крепостных стен.

Истории и легенды — узнаете о Кызыл Куле, средневековой крепости и торговцах, нашедших здесь приют.

Организационные детали