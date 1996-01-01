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Панорамы Алании

4.7
3 отзыва
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Обзорная экскурсия-знакомство с городом для туристов отдыхающих в загородных отелях.

Экскурсия ⛳ проводится на джипах в вечернее время, когда нет жары.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $15 за человека

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Панорамы Алании
Панорамы Алании

Что вы увидите

  • Красная башня
  • Дамлаташ
  • Панорамная площадка Алании
  • Мечеть Сулеймана
Что вас ожидает:Визитная карточка Аланиии — крепость, расположенная на вершине холма, внутри которой — свой маленький городок с домами, мечетями, сельскими кафешками и рынками. По канатной дороге, на фуникулере мы поднимемся к этому легендарному месту, чтобы погулять по местам первых поселений Алании, увидеть самое древнее строение города — знаменитую Красную башню и полюбоваться шикарными видами на город 🏙️ начале пути заглянем в целебную пещеру Дамлаташ, покатаемся на джипах по достопримечательностям города и в заключении экскурсии 🧭 — посетим панорамную площадку Алании. Экскурсионная программа:• Катание на джипах по достопримечательностям Алании;
  • Посещение пещеры Дамлаташ (по желанию, дополнительная плата 7, 5 лир);
  • Подъём на вершину крепости на фуникулере;
  • Посещение мечети Сулеймана;
  • Прогулка по местам первых поселений Алании;
  • Фото остановки на самых красивых 🤩 террасах города. Возьмите с собой:Головной убор, воду, купальник, если планируете искупаться на пляже Клеопатра. Лайфхак от туристов:• если вы едете с детьми, возьмите для них кофточку, на обратном пути прохладно ехать в открытом джипе;
  • если хотите посмотреть в бинокль, который находится на вершине крепости, возьмите лиры-монетки;
  • если хотите искупаться на пляже Клеопатра, одевайте купальник на экскурсию;
  • девушкам волосы лучше заплетать в косы или собирать в хвост, джипы открытые, катают с ветерком.
Что входит
  • трансфер на джипах
  • подъем на фуникулере
  • услуги русскоговорящего гида.
Что не входит
  • по желанию вход в пещеру Дамлаташ 7, 5 лир:
  • личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Панорамы Алании
Панорамы Алании
Панорамы Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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3 отзыва оставили туристы

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