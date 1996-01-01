Что вас ожидает:Визитная карточка Аланиии — крепость, расположенная на вершине холма, внутри которой — свой маленький городок с домами, мечетями, сельскими кафешками и рынками. По канатной дороге, на фуникулере мы поднимемся к этому легендарному месту, чтобы погулять по местам первых поселений Алании, увидеть самое древнее строение города — знаменитую Красную башню и полюбоваться шикарными видами на город 🏙️ начале пути заглянем в целебную пещеру Дамлаташ, покатаемся на джипах по достопримечательностям города и в заключении экскурсии 🧭 — посетим панорамную площадку Алании. Экскурсионная программа:• Катание на джипах по достопримечательностям Алании;

Посещение пещеры Дамлаташ (по желанию, дополнительная плата 7, 5 лир);

Подъём на вершину крепости на фуникулере;

Посещение мечети Сулеймана;

Прогулка по местам первых поселений Алании;

Фото остановки на самых красивых 🤩 террасах города. Возьмите с собой:Головной убор, воду, купальник, если планируете искупаться на пляже Клеопатра. Лайфхак от туристов:• если вы едете с детьми, возьмите для них кофточку, на обратном пути прохладно ехать в открытом джипе;

если хотите посмотреть в бинокль, который находится на вершине крепости, возьмите лиры-монетки;

если хотите искупаться на пляже Клеопатра, одевайте купальник на экскурсию;

девушкам волосы лучше заплетать в косы или собирать в хвост, джипы открытые, катают с ветерком.