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пути других гостей, а я в это время мирно спала и набиралась сил для путешествия. Я была к этому готова заранее, ведь я прочла описание самой экскурсии, перед бронированием пообщалась с менеджером и для меня ничего не было сюрпризом) Это было неповторимое путешествие по древним городам Турции, которые восхищают своей историей и красотой. Мы увидели античный город Мира, где на склонах гор высекли наскальные гробницы и построили римский амфитеатр, посетили церковь Святого Николая, покровителя моряков и детей, и отправились на остров Кекова, где под водой прячутся руины затонувшего города. Я получила удовольствие от прогулки на яхте с прозрачным дном, которая дала возможность увидеть подводный мир. Перед церковью мы заехали в иконный центр. Я взяла небольшую иконку и свечи. Я всегда, посещая такие святые места, привожу домой приложенных к святыням обереги. Очень удобно что входные билеты не входят в стоимость экскурсии и мы сами решаем куда мы хотим пойти. Некоторые в группе были мусульмане и не захотели посещать церковь Св. Николая (в первую очередь удобно для них). Я выбрала посещение всех локаций и осталась очень довольна) Наш гид был очень интересным и увлекательным рассказчиком, который поделился с нами множеством фактов и легенд об этих местах. Очень благодарна ему что не перегружал нас информацией, а давал четко, по делу и предоставлял свободное место для прогулки и фотографий. Транспорт был комфортабельным и безопасным, обед был вкусным и сытным. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я не заметила, как пролетело время. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Турции и ее культуре, а также насладиться природой и морем.