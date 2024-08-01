Однодневные – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Аланье, цены от €27, скидки до 23%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
На автобусе
скидка
19%
145 отзывов
13 часов
Групповая
Лучший выбор
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
8 авг в 03:30
6754 за человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
На автобусе
На яхте
скидка
19%
14 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 03:00
11 авг в 03:00
5242 за человека
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
На автобусе
скидка
23%
7 часов
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 17:00
6 авг в 17:00
8 авг в 17:00
3527 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    1 августа 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Каппадокия прекрасна! Экскурсия в целом хорошая! Рекомендую 👍
    Каппадокия прекрасна! Экскурсия в целом хорошая! Рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Впервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые виды, интересная поездка. (долгая дорога-
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    это единственный минус). Нам повезло с гидом. Сердар - профессионал своего дела, спасибо ему огромное. Поездка по Каппадокии на джипах была крутой и незабываемой! Было весело, все супер! Разместились в гостинице Cappadocia palace, где мило, уютно, комфортно. Шикарная поездка, обязательно посетите это волшебное место, под названием Каппадокия❤️❤️❤️

    Впервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые видыВпервые побывав в Турции, мы с мужем посетили Каппадокию! Отличная экскурсия! Всем рекомендуем! Очень красивые виды
  • Д
    Дранникова
    29 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Ни разу не пожалела,что выбрала эту экскурсию,ооооочень красиво и интересно,привезли на смотровую,где было не много людей,фотографии получились отличные!!! Гид замечательный) рекомендую)
    Ни разу не пожалела,что выбрала эту экскурсию,ооооочень красиво и интересно,привезли на смотровую,где было не много людей,фотографииНи разу не пожалела,что выбрала эту экскурсию,ооооочень красиво и интересно,привезли на смотровую,где было не много людей,фотографииНи разу не пожалела,что выбрала эту экскурсию,ооооочень красиво и интересно,привезли на смотровую,где было не много людей,фотографии
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
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    свой отпуск сильно не разгуляешься) Из предложенных вариантов мы остановились на экскурсии «По местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова» и ни разу не пожалели 😍 Места просто потрясающие! Экскурсия очень насыщенная и занимает весь день. Дорога не близкая, но мы были готовы к этому, ориентируясь на описание экскурсии. Этот день мы провели просто замечательно: посетили Церковь Св. Николая, увидели амфитеатр, ликийские гробницы, покатались на корабле и посмотрели на затонувший остров Кекова. Транспорт приехал с небольшим опозданием (перед нами гости задержали его), он был удобным, водитель вел аккуратно. Гид рассказывал много информации, давал время походить самим и сделать фотографии. Завтрак мы взяли с собой, обедом нас кормили (обед был обычным, как и на многих экскурсиях в других странах). Спасибо большое за организацию и наше приятное время провождение 🙏🏼 Всем рекомендую эту экскурсию и этот сайт 👍🏼

    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство
  • О
    Ольга
    28 января 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
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    пути других гостей, а я в это время мирно спала и набиралась сил для путешествия. Я была к этому готова заранее, ведь я прочла описание самой экскурсии, перед бронированием пообщалась с менеджером и для меня ничего не было сюрпризом) Это было неповторимое путешествие по древним городам Турции, которые восхищают своей историей и красотой. Мы увидели античный город Мира, где на склонах гор высекли наскальные гробницы и построили римский амфитеатр, посетили церковь Святого Николая, покровителя моряков и детей, и отправились на остров Кекова, где под водой прячутся руины затонувшего города. Я получила удовольствие от прогулки на яхте с прозрачным дном, которая дала возможность увидеть подводный мир. Перед церковью мы заехали в иконный центр. Я взяла небольшую иконку и свечи. Я всегда, посещая такие святые места, привожу домой приложенных к святыням обереги. Очень удобно что входные билеты не входят в стоимость экскурсии и мы сами решаем куда мы хотим пойти. Некоторые в группе были мусульмане и не захотели посещать церковь Св. Николая (в первую очередь удобно для них). Я выбрала посещение всех локаций и осталась очень довольна) Наш гид был очень интересным и увлекательным рассказчиком, который поделился с нами множеством фактов и легенд об этих местах. Очень благодарна ему что не перегружал нас информацией, а давал четко, по делу и предоставлял свободное место для прогулки и фотографий. Транспорт был комфортабельным и безопасным, обед был вкусным и сытным. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я не заметила, как пролетело время. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Турции и ее культуре, а также насладиться природой и морем.

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Однодневные»

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  3. Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 54 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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