читать дальше

и шутками. Давал плавспецсредства желающим, а иногда порулить. Плавали по стандарту вдоль берега. Останавливались купаться пару раз. Были с детьми 10-12 лет, понравилось всем! Почему 4 поставила… Расчет был на месте и у нас не было валюты, рассчитывались лирами и капитан нам заломил еврейский курс) Так что совет один, платите валютой)