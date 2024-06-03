1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
«Подышим морским воздухом и насладимся панормами побережья на закате»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250€238 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Экстрим и море эмоций, крутые фото и вкусный ужин — все это ждет вас на экскурсии по вечерней Аланье»
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Групповая
5 часов
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад»
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
4.5 часа
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«С корабля вам откроется незабываемый вид на чарующий закат и фантастический вечерний город»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
7 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению»
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
- ААнгелина24 мая 2024Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
- ННаталья20 мая 2024Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Классная экскурсия!!!
- ИИгорь13 октября 2023Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.
- ППолина25 сентября 2023Были и плюсы, и минусы, но плюсов больше! +: Прогулка супер, корабль большой, места занимали неспешно, три палубы, никто не толкался.
- ННадежда8 сентября 2023Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей! Капитан в лучших традициях. Свободно говорил на русском😂 Угощал напитками, музыкой
- ТТатьяна2 сентября 2023Очень понравилось данное шоу, были впервые. Водитель чудесный человек! Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Вечерние»
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