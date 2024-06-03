Вечерние экскурсии Аланьи

Найдено 7 экскурсий в категории «Вечерние» в Аланье, цены от €20, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аланья: прогулка на частном катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
«Подышим морским воздухом и насладимся панормами побережья на закате»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250238 за всё до 4 чел.
Волшебство ночной Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
33 отзыва
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Экстрим и море эмоций, крутые фото и вкусный ужин — все это ждет вас на экскурсии по вечерней Аланье»
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад»
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Чарующий закат на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
4.5 часа
26 отзывов
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«С корабля вам откроется незабываемый вид на чарующий закат и фантастический вечерний город»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека
Вечеринка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению»
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Аланья: прогулка на частном катере
    Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Волшебство ночной Аланьи
    Классная экскурсия!!!
  • И
    Игорь
    13 октября 2023
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.
  • П
    Полина
    25 сентября 2023
    Чарующий закат на пиратской яхте
    Были и плюсы, и минусы, но плюсов больше! +: Прогулка супер, корабль большой, места занимали неспешно, три палубы, никто не толкался.
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    Хороший туалет. Но самая большая радость - команда! Кэп и помощники - огонь! Кормили, танцевали, веселили всю поездку. Еда скромная, но вкусная, в добавке не отказали - рис, курица, овощной салат, свежий, мягкий хлеб. Виды красивые, много фото. Очень понравилось купание на закате и ночью! -: Ужасный, душный трансфер и пиво за 5€ 🙈

  • Н
    Надежда
    8 сентября 2023
    Аланья: прогулка на частном катере
    Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей! Капитан в лучших традициях. Свободно говорил на русском😂 Угощал напитками, музыкой
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    и шутками. Давал плавспецсредства желающим, а иногда порулить. Плавали по стандарту вдоль берега. Останавливались купаться пару раз. Были с детьми 10-12 лет, понравилось всем! Почему 4 поставила… Расчет был на месте и у нас не было валюты, рассчитывались лирами и капитан нам заломил еврейский курс) Так что совет один, платите валютой)

    Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!Отличный вариант морской прогулки, для тех кто не любит толпы людей!
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2023
    Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
    Очень понравилось данное шоу, были впервые. Водитель чудесный человек! Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Вечерние»

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  4. Чарующий закат на пиратской яхте
  5. Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
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  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Вечерние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 238 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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