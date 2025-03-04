Туры по пещерам Аланьи

Найдено 3 тура в категории «Пещеры» в Аланье, цены от $70. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
На автобусе
1 день 16 часов
291 отзыв
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 03:00
22 мар в 03:00
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
На автобусе
1.5 день
35 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
22 мар в 04:30
$110 за человека
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Алании
На автобусе
1 день 16 часов
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Алании
Начало: По договоренности
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
22 мар в 03:00
24 мар в 03:00
$119 за человека

Последние отзывы на туры

  • S
    Svetlana
    4 марта 2025
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Очень довольны 2-х дневной экскурсией в Каппадокию. Всё прекрасно организовано! Жизнерадостный и вежливый гид Фархат рассказывал много интересного, решал возникающие у экскурсантов проблемы четко и быстро. Водитель микроавтобуса тоже профессионал своего дела. Замечательные впечатления об экскурсии!
  • В
    Виктория
    19 января 2025
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Новый год в сказочной Каппадокии. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так почему бы не провести первые дни
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    нового года в сказке? Выбрали данное агентство, так-как ранее уже ездили от них на другие экскурсии, всё было чётко и организовано. Мне понравилось, что были предложены разные варианты досуга в Каппадокии. Заселили в пещерный отель, где по прозьбе поменяли на улучшеный номер. Встретили невероятный закат в долине влюблённых, где наблюдали за множеством воздушных шаров. Наш гид - Сердар очень доброжелательный, внимательный, рассказал много познавальной информации и интересных историй, много знает и отвечает на любой вопрос 👍 Человек явно на своем месте, очень любит свою работу и это видно

  • В
    Владислава
    19 января 2025
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Прекрасный тур!) Спасибо гидам Ферхату, Эрхану и водителю Юмиту. Несмотря на то что шары не летали, мы круто провели время на квадроциклах, увидели много разных локаций (всем рекомендую! Не холодно)) Заселили в отель даже лучше чем должно было быть. Всем рекомендую 🔥
  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    То, что положено по программе, всё выполнено своевременно, без задержек. Профессионально работал Сердар. Я как профессиональный психолог не могу не
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    сказать про умение держать контроль за группой, эмоционально создавать атмосферу отдыха, принятия, спокойствия членами группы. Я два дня получала профессиональное удовольствие от деятельности экскурсовода. Ещё хочется отметить высокие профессиональные компетенции Эльнуры. Хороший русский язык, доступный экскурсантам с самым разным образовательным уровнем, умение удержать внимание группы, уместные шутки и примеры всё это делало экскурсию очень интересной. Потрясающие два дня в Каппадокии!!! Спасибо классным специалистам!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещеры»

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  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
  3. Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Алании
Сколько стоит тур в Аланье в марте 2025
Сейчас в Аланье в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 70 до 119. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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