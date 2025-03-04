В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 03:00
22 мар в 03:00
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
22 мар в 04:30
$110 за человека
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Алании
Начало: По договоренности
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
22 мар в 03:00
24 мар в 03:00
$119 за человека
Последние отзывы на туры
- SSvetlana4 марта 2025Очень довольны 2-х дневной экскурсией в Каппадокию. Всё прекрасно организовано! Жизнерадостный и вежливый гид Фархат рассказывал много интересного, решал возникающие у экскурсантов проблемы четко и быстро. Водитель микроавтобуса тоже профессионал своего дела. Замечательные впечатления об экскурсии!
- ВВиктория19 января 2025Новый год в сказочной Каппадокии. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так почему бы не провести первые дни
- ВВладислава19 января 2025Прекрасный тур!) Спасибо гидам Ферхату, Эрхану и водителю Юмиту. Несмотря на то что шары не летали, мы круто провели время на квадроциклах, увидели много разных локаций (всем рекомендую! Не холодно)) Заселили в отель даже лучше чем должно было быть. Всем рекомендую 🔥
- ННаталья21 октября 2024То, что положено по программе, всё выполнено своевременно, без задержек. Профессионально работал Сердар. Я как профессиональный психолог не могу не
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещеры»
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