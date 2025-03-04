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нового года в сказке? Выбрали данное агентство, так-как ранее уже ездили от них на другие экскурсии, всё было чётко и организовано. Мне понравилось, что были предложены разные варианты досуга в Каппадокии. Заселили в пещерный отель, где по прозьбе поменяли на улучшеный номер. Встретили невероятный закат в долине влюблённых, где наблюдали за множеством воздушных шаров. Наш гид - Сердар очень доброжелательный, внимательный, рассказал много познавальной информации и интересных историй, много знает и отвечает на любой вопрос 👍 Человек явно на своем месте, очень любит свою работу и это видно