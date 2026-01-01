Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
«Осмотр крепости Учхисар Учхисарская крепость, возвышающаяся над всем регионом, — это не просто природное чудо, а настоящая книга истории, высеченная в камне»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
$110 за человека
-
55%
Сказочная Каппадокия из Алании - пейзажи, которые не забываются
Начало: Ваш отель
«Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями»
$39.60
$88 за человека
-
21%
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Алании
Начало: По договоренности
«Погружение в мир Каппадокии Экскурсия в Каппадокию — это уникальное путешествие в мир природных чудес и древней истории, которое оставит незабываемые впечатления»
$95
$120 за человека
-
10%
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Алании
Начало: Ваш отель
«Потрясающие места и достопримечательности На протяжении двух дней вы увидите главные местные достопримечательности, посетите потрясающие природные локации, магазин лукума и вина, город гончаров и мастеров, подземный город»
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
3 мар в 02:00
6 мар в 02:00
$360
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Аланье
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Сколько стоит тур в Аланье в январе 2026
Сейчас в Аланье в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 39 до 360 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте тур в Аланье на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 55 ⭐ отзывов, цены от $39. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март