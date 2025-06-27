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VIP-туры в Аланье с премиальным подходом

Найдено 3 тура в категории «VIP-туры» в Аланье, цены от $50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
На автобусе
2 дня
23 отзыва
Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Завтра в 03:00
7 июл в 03:00
$50 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
На автобусе
1.5 день
35 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
7 июл в 04:30
$110 за человека
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Аланьи с пещерным отелем
Пешая
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Аланьи с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
«В невероятную Каппадокию из Аланьи Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления»
$59 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кристина
    27 июня 2025
    Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
    Шикарная экскурсия в Каппадокию! Прекрасные и незабываемые виды. Были в долине голубей,в саду фантазий,провожали закат в Красной долине,посетили закрытый город и
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    много других локаций. Остались под огромным впечатлением от Каппадокии. Наш гид-Баха, человек, который влюблен в свою работу! Все очень интересно слушать, много вводных в историю,затронул все темы. Лучшего было невозможно пожелать!!! Впечатлений масса,так же не обошлось и без переживаний,поднимутся ли шары,но и тут все сложилось!

  • А
    Алсу
    24 июня 2025
    Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
    Экскурсия в Каппадокию стала одним из самых ярких моментов моего путешествия! Организация была отличной: удобный трансфер, насыщенная программа, красивые локации.
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    Но главное — это наш гид Baha, который сделал эту поездку особенной. Baha — настоящий профессионал и человек, влюблённый в своё дело. Он интересно и с душой рассказывал о каждом месте, не перегружая фактами, а подавая информацию легко и живо. Его рассказы были искренними и захватывающими, создавая ощущение, что мы не просто туристы, а участники чего-то особенного. Отдельно хочу отметить атмосферу, которую создавал Baha. Особенно трогательным моментом стало, когда он пел песни на закате — это было очень красиво, душевно и запомнится надолго. Казалось, время остановилось. Рекомендую эту экскурсию и особенно гида Baha всем, кто хочет прочувствовать атмосферу Каппадокии не только глазами, но и сердцем.

  • И
    Илья
    24 июня 2025
    Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
    Мы выехали в тур в Каппадокию 23.06, сказать, что нам понравилось, ничего не сказать. Поездка запомнится точно на всю жизнь,
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    было много всего интересного, познавательного и на протяжении всего времени была кайфовая атмосфера🔥🔥🔥 Выбрали этот тур после прочтения отзывов и нам интересно стало кто же такой Баха? А он оказался крутым гидом, который и всё расскажет и всё покажет и споёт песни на закате 🎶 Программа была очень насыщенная, но нас ничуть не утомила. Как оказалось, Каппадокия это не только шары, но и большая многовековая история. Всем советуем, приятных поездок!

  • Р
    Роман
    22 июня 2025
    Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в пещерном отеле
    Общее впечатление очень хорошее. Ландшафты Каппадокии прекрасны, атмосфера городков располагает к отдыху после долгой дороги. Полёт на шаре незабываем. Отдельное спасибо гиду. Баха сумел подружиться со всеми людьми в группе.
  • Г
    Гульнара
    17 июня 2025
    Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в пещерном отеле
    Сегодняшний тур в Каппадокию оставил неизгладимые впечатления! Особенно хочется отметить нашего экскурсовода Баху – настоящий профессионал своего дела! Спасибо Бахе за
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    его искреннюю любовь к своему делу и умение передать эту страсть каждому из нас! Эта экскурсия точно станет одним из самых ярких воспоминаний! Однозначно рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к истории и красоте Каппадокии!

  • А
    Анна
    16 июня 2025
    Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в пещерном отеле
    Ездили на экскурсию в кападокию с 14.06 по 15.06. Из Алании. Экскурсию предоставила фирма Спутник. В целом неплохо. Я бы даже
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    сказал хорошо. Но… и их много. Читайте до конца и все узнаете. Забрали из отеля очень рано. В 3.20. И до 21.00 были в автобусе. По пути было много остановок, санитарных, перекусы, чай кофе вода. Все отлично. Почистили огромное количество красивых мест. Сделали 529 фото только за первый день. По пути был обед за 15 $. Ну прям на три с плюсом. Но сам ресторан очень колоритный. Встретили закат на вершине горы. Это прям отдельный плюсик. На следующий день проснулись рано, полетали на шарах и поехали домой. По дороге был обед, опять за 15$. Вот это было прекрасно! Прям 10 балов из 5 возможных!!! Теперь самое интересное… НО!!!! 1. Экскурсовод. У нас был Баха. Прям пушка мужик!!!! Все рассказал, показал, накормил ребенка супом (отдельное спасибо). Просто лучший!!! Очень интересно рассказал про Турцию!!! Доказал что Анталия и Алания это не Турция. 2 высших образования и богатый жизненный опыт показали себя во всей красе. Много примеров из жизни. 2. Отель. Это прям отдельная история. Доплатили деньги и заселились в пещерный отель. Что хотели, то и получили. 1 дверь, окон НЕТ от слова совсем. Стены из шлакоблока необработанного, сыпятся песок с потолка. Реально пещера. Но при этом 2 кровати(у нас 3+1 размещение), тв, розетки, душ, туалет, джакузи!!! Это максимально необычный отель. Зашел на все 100%.

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Аланьи с пещерным отелем
    Первый раз взяли такой дальний тур. Изначально боялись, что не выдержим дорогу, но автобусы комфортные, ехали с очень опытным и хорошим водителем. Наш гид очень хорошо знает свое дело, настоящий историк, благодаря его рассказам очень много узнали про Каппадокию.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2025
    Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Аланьи с пещерным отелем
    Путешествие в Каппадокию было настоящей сказкой. Воздушные шары, скальные города и величественные пейзажи создали неповторимую атмосферу, которую невозможно забыть.
  • С
    Суворова
    21 октября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    То, что положено по программе, всё выполнено своевременно, без задержек. Профессионально работал Сердар. Я как профессиональный психолог не могу не
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    сказать про умение держать контроль за группой, эмоционально создавать атмосферу отдыха, принятия, спокойствия членами группы. Я два дня получала профессиональное удовольствие от деятельности экскурсовода. Ещё хочется отметить высокие профессиональные компетенции Эльнуры. Хороший русский язык, доступный экскурсантам с самым разным образовательным уровнем, умение удержать внимание группы, уместные шутки и примеры всё это делало экскурсию очень интересной. Потрясающие два дня в Каппадокии!!! Спасибо классным специалистам!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «VIP-туры»

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  3. Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Аланьи с пещерным отелем
Сколько стоит тур в Аланье в июле 2025
Сейчас в Аланье в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 50 до 110. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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