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сказал хорошо. Но… и их много. Читайте до конца и все узнаете. Забрали из отеля очень рано. В 3.20. И до 21.00 были в автобусе. По пути было много остановок, санитарных, перекусы, чай кофе вода. Все отлично. Почистили огромное количество красивых мест. Сделали 529 фото только за первый день. По пути был обед за 15 $. Ну прям на три с плюсом. Но сам ресторан очень колоритный. Встретили закат на вершине горы. Это прям отдельный плюсик. На следующий день проснулись рано, полетали на шарах и поехали домой. По дороге был обед, опять за 15$. Вот это было прекрасно! Прям 10 балов из 5 возможных!!! Теперь самое интересное… НО!!!! 1. Экскурсовод. У нас был Баха. Прям пушка мужик!!!! Все рассказал, показал, накормил ребенка супом (отдельное спасибо). Просто лучший!!! Очень интересно рассказал про Турцию!!! Доказал что Анталия и Алания это не Турция. 2 высших образования и богатый жизненный опыт показали себя во всей красе. Много примеров из жизни. 2. Отель. Это прям отдельная история. Доплатили деньги и заселились в пещерный отель. Что хотели, то и получили. 1 дверь, окон НЕТ от слова совсем. Стены из шлакоблока необработанного, сыпятся песок с потолка. Реально пещера. Но при этом 2 кровати(у нас 3+1 размещение), тв, розетки, душ, туалет, джакузи!!! Это максимально необычный отель. Зашел на все 100%.