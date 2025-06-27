Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Завтра в 03:00
7 июл в 03:00
$50 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
7 июл в 04:30
$110 за человека
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Аланьи с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
«В невероятную Каппадокию из Аланьи Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления»
$59 за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина27 июня 2025Шикарная экскурсия в Каппадокию! Прекрасные и незабываемые виды. Были в долине голубей,в саду фантазий,провожали закат в Красной долине,посетили закрытый город и
- ААлсу24 июня 2025Экскурсия в Каппадокию стала одним из самых ярких моментов моего путешествия! Организация была отличной: удобный трансфер, насыщенная программа, красивые локации.
- ИИлья24 июня 2025Мы выехали в тур в Каппадокию 23.06, сказать, что нам понравилось, ничего не сказать. Поездка запомнится точно на всю жизнь,
- РРоман22 июня 2025Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в пещерном отелеОбщее впечатление очень хорошее. Ландшафты Каппадокии прекрасны, атмосфера городков располагает к отдыху после долгой дороги. Полёт на шаре незабываем. Отдельное спасибо гиду. Баха сумел подружиться со всеми людьми в группе.
- ГГульнара17 июня 2025Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в пещерном отелеСегодняшний тур в Каппадокию оставил неизгладимые впечатления! Особенно хочется отметить нашего экскурсовода Баху – настоящий профессионал своего дела! Спасибо Бахе за
- ААнна16 июня 2025Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в пещерном отелеЕздили на экскурсию в кападокию с 14.06 по 15.06. Из Алании. Экскурсию предоставила фирма Спутник. В целом неплохо. Я бы даже
- ООльга12 июня 2025Первый раз взяли такой дальний тур. Изначально боялись, что не выдержим дорогу, но автобусы комфортные, ехали с очень опытным и хорошим водителем. Наш гид очень хорошо знает свое дело, настоящий историк, благодаря его рассказам очень много узнали про Каппадокию.
- ЕЕкатерина17 мая 2025Путешествие в Каппадокию было настоящей сказкой. Воздушные шары, скальные города и величественные пейзажи создали неповторимую атмосферу, которую невозможно забыть.
- ССуворова21 октября 2024То, что положено по программе, всё выполнено своевременно, без задержек. Профессионально работал Сердар. Я как профессиональный психолог не могу не
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «VIP-туры»
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