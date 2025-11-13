-
25%
Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Завтра в 03:00
15 ноя в 03:00
$30
$40 за человека
-
55%
Сказочная Каппадокия из Алании - пейзажи, которые не забываются
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:30
15 ноя в 01:30
$39.60
$88 за человека
-
25%
Каппадокия: мир воздушных шаров и древних долин из Аланьи
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
15 ноя в 03:00
$49
$65 за человека
-
20%
Каппадокия: премиум-тур с проживанием в уникальном пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
15 ноя в 03:00
$88.10
$110 за человека
Путешествие в незабываемую Каппадокию на самолете из Алании
Начало: Ваш отель
14 ноя в 06:00
15 ноя в 06:00
$310 за человека
Сколько стоит тур в Аланье в ноябре 2025
Сейчас в Аланье в категории "2-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 30 до 310 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
