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всю останется в памяти. Если вы выбираете между поездкой своим ходом, туром на два дня и туром на три дня, обязательно берите на три. В Каппадокии слишком много мест, которые стоит посетить, и два дня - это катастрофически мало. Ну и наконец отдельная благодарность и любовь от всей группы нашему гиду Сердару! Если вам попадется он, то знайте, что ваша поездка уже удалась! ☀️