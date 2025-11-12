Омолодитесь с 90-минутной программой в хамаме и SPA в Анталье. Профессиональный персонал встретит вас в уютной атмосфере, где стресс исчезает.
Начните с мягкого пилинга на подогретой мраморной платформе, а затем насладитесь расслабляющим массажем с пеной. Завершите отдых в зоне релаксации с чашечкой травяного чая. Этот спа-центр в районе Оба предлагает умиротворяющий вид на Средиземное море. Идеально для короткого отдыха от суеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🧖♀️ Традиционный турецкий хаммам
- 🌊 Вид на Средиземное море
- 💆♂️ Расслабляющий массаж с пеной
- 🍵 Чашечка травяного чая
- 🌿 Уютная атмосфера
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание экскурсииЧто вас ждёт? С самого начала вас тепло встретит наш дружелюбный и профессиональный персонал. В спокойной и уютной атмосфере вы сразу почувствуете, как уходит повседневный стресс. Ваше путешествие начнётся с традиционного турецкого хаммама. Лёжа на подогретой мраморной платформе, вы насладитесь мягким пилингом, очищающим кожу и придающим ей свежесть. Затем следует расслабляющий массаж всего тела с пеной, который снимает напряжение и помогает телу полностью расслабиться. После массажа отправляйтесь в зону отдыха, выпейте чашечку травяного чая и позвольте себе полное расслабление. В конце процедуры вы почувствуете себя обновлёнными — как телом, так и душой. Наш спа-центр находится в районе Оба, Анталья, и предлагает умиротворяющий вид на Средиземное море. Независимо от того, приходите ли вы в одиночку или с близкими — это идеальное место для короткого, но полного отдыха от повседневной суеты. Важная информация:
- Продолжительность хаммама: 1 час 30 минут.
- По желанию вы можете дополнить программу ароматерапевтическим массажем или уходом за лицом, адаптированным под ваши предпочтения.
- Ваш номер должен быть актуальным (с приложениями Telegram, Whats.
- App, Viber).
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и в отель
- Сауна
- Полотенце
- Массаж с маслом
- Турецкий хаммам
Что не входит в цену
- Дополнительные продукты и напитки
- Профессиональная фотосъёмка и видеосъёмка
- Дополнительные процедуры красоты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше местоположение
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00.
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Продолжительность хаммама: 1 час 30 минут
- По желанию вы можете дополнить программу ароматерапевтическим массажем или уходом за лицом, адаптированным под ваши предпочтения
- Ваш номер должен быть актуальным (с приложениями Telegram, WhatsApp, Viber)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
12 ноя 2025
Само спа за свои деньги, очень бюджетно, грязно, на -1 этаже совсем все старое, но сильно испортило впечатление то, что ждали обратный трансфер целый час
С
Светлана
31 окт 2025
Ф
Фаина
28 окт 2025
Ребята, из плюсов только работа массажистов. Они молодцы! А остальное… Началось с того, что мы пытались узнать название хамама. Тайна за 7 печатями. Оказалось, хамам обычного отеля. Ладно. Трансфер опоздал,
Ю
Юлия
12 окт 2025
Е
Екатерина
19 сен 2025
Все понравилось. Привезли на хорошем мерседесе, повезло и мы были почти везде одни. Людей было мало. Дали тапочки и полотенце. Отвели с мужем в сауну, после в хамам. Далее отправили
С
Сергей
18 сен 2025
D
Dmitrii
18 июл 2025
Чуть задержали трансфер (не более 30 минут).
Программа спа соответствовала описанию: хамам, сауна, пилинг и пенный массаж, отдых, масляный массаж, глиняная маска, чай/кофе.
Хамам: обычный отельный, не настоящий турецкий, но хороший.
Обслуживание: в основном на русском языке, очень приятное и быстрое.
Трансфер обратно пришел быстро.
Дополнительные услуги: можно докупить, но очень дорого (массаж 45 минут вместо 20 — 15 евро).
Всем советую.
С
Светлана
12 мая 2025
Думала будет хамам городской, оказался при отеле. Трансфер вовремя был предоставлен.
