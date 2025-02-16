Мастер-класс по росписи керамики в Анталье

Погрузитесь в мир искусства в Анталье, создавая уникальные керамические изделия. Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями
Роспись керамики - это древнее искусство, доступное каждому.

В центре Антальи опытный мастер поможет вам создать уникальную тарелку с традиционным турецким узором. Даже новички смогут освоить технику росписи. Готовое изделие можно забрать сразу после мастер-класса. Это увлекательное занятие для всей семьи, которое оставит приятные воспоминания о солнечной Турции. Мастер-класс подходит для детей от 6 лет в сопровождении взрослых
5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный опыт творчества
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏺 Создание сувенира своими руками
  • ☕ Турецкий чай и сладости
  • 🖌 Изучение турецких узоров
Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Центр Антальи

Описание мастер-класса

В уютной керамической мастерской в центре Антальи вас встретит мастер и предложит выбрать узор, который вы изобразите на своём изделии. Даже если вы совсем не умеете рисовать, опытный художник научит вас наносить краску мазок за мазком, и у вас обязательно получится повторить традиционный рисунок. Роспись выполняется на тарелке диаметром 18 см яркими красками для керамики. Затем вы бережно покроете узор специальным лаком и изделие будет готово!

Пока лак сохнет, мы пригласим вас выпить чашечку турецкого чая или кофе и отведать местных сладостей.

Изделие, расписанное в такой технике, не требует обжига, и вы сможете забрать его с собой сразу после мастер-класса. Однако мы рекомендуем использовать расписанную тарелку только в декоративных целях.

Организационные детали

  • Продолжительность мастер-класса — 1–2 часа
  • В мастер-классе могут принять дети от 6 лет в сопровождении взрослого
  • Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Калеичи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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E
16 фев 2025
Очень понравился мастер-класс по росписи керамики! Отличный ведущий! 👍🏻Замечательная творческая атмосфера! Комфортное общение!
Предложили на выбор дизайн тарелочки, предоставили краски, кисти, всё необходимое. Включили приятную музыку, угостили кофе и турецкими сладостями😍 Во время мастер-класса помогали со всем, чем нужно, и предоставили полную волю воображению! В итоге созданный шедевр будет радовать меня и напоминать об интересном творческом опыте. Всем рекомендую!

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