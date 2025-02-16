В центре Антальи опытный мастер поможет вам создать уникальную тарелку с традиционным турецким узором. Даже новички смогут освоить технику росписи. Готовое изделие можно забрать сразу после мастер-класса. Это увлекательное занятие для всей семьи, которое оставит приятные воспоминания о солнечной Турции. Мастер-класс подходит для детей от 6 лет в сопровождении взрослых
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный опыт творчества
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏺 Создание сувенира своими руками
- ☕ Турецкий чай и сладости
- 🖌 Изучение турецких узоров
Что можно увидеть
- Центр Антальи
Описание мастер-класса
В уютной керамической мастерской в центре Антальи вас встретит мастер и предложит выбрать узор, который вы изобразите на своём изделии. Даже если вы совсем не умеете рисовать, опытный художник научит вас наносить краску мазок за мазком, и у вас обязательно получится повторить традиционный рисунок. Роспись выполняется на тарелке диаметром 18 см яркими красками для керамики. Затем вы бережно покроете узор специальным лаком и изделие будет готово!
Пока лак сохнет, мы пригласим вас выпить чашечку турецкого чая или кофе и отведать местных сладостей.
Изделие, расписанное в такой технике, не требует обжига, и вы сможете забрать его с собой сразу после мастер-класса. Однако мы рекомендуем использовать расписанную тарелку только в декоративных целях.
Организационные детали
- Продолжительность мастер-класса — 1–2 часа
- В мастер-классе могут принять дети от 6 лет в сопровождении взрослого
- Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Предложили на выбор дизайн тарелочки, предоставили краски, кисти, всё необходимое. Включили приятную музыку, угостили кофе и турецкими сладостями😍 Во время мастер-класса помогали со всем, чем нужно, и предоставили полную волю воображению! В итоге созданный шедевр будет радовать меня и напоминать об интересном творческом опыте. Всем рекомендую!