Роспись керамики - это древнее искусство, доступное каждому. В центре Антальи опытный мастер поможет вам создать уникальную тарелку с традиционным турецким узором. Даже новички смогут освоить технику росписи. Готовое изделие можно забрать сразу после мастер-класса. Это увлекательное занятие для всей семьи, которое оставит приятные воспоминания о солнечной Турции. Мастер-класс подходит для детей от 6 лет в сопровождении взрослых

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание мастер-класса

В уютной керамической мастерской в центре Антальи вас встретит мастер и предложит выбрать узор, который вы изобразите на своём изделии. Даже если вы совсем не умеете рисовать, опытный художник научит вас наносить краску мазок за мазком, и у вас обязательно получится повторить традиционный рисунок. Роспись выполняется на тарелке диаметром 18 см яркими красками для керамики. Затем вы бережно покроете узор специальным лаком и изделие будет готово!

Пока лак сохнет, мы пригласим вас выпить чашечку турецкого чая или кофе и отведать местных сладостей.

Изделие, расписанное в такой технике, не требует обжига, и вы сможете забрать его с собой сразу после мастер-класса. Однако мы рекомендуем использовать расписанную тарелку только в декоративных целях.

Организационные детали