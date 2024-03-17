1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Анталье: путешествие в мир традиций и релакса
Погрузитесь в мир релаксации с экскурсией в турецкую баню в Анталье. Очищение, пилинг и массажи ждут вас
Начало: Анталия
«Сауна Мы предложим вам для удобства надеть турецкое банное полотенце из натурального хлопка и льна»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
скидка
44%
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
«На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 54$30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
«Гуляя по Старому городу, мы увидим три великолепные древние бани»
€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
Начало: По договоренности
«Я расскажу об особенностях постройки термальных бань»
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
«Что вас ожидает: В бане Вам сделают 3 массажа: кесе-скраб, нежный укутывающий пенный и ароматный масляной по Вашему желанию»
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Заняла весь день: с 5 утра до 20 вечера. До Памуккале ехать 3 часа, но маршрут хорошо
- ВВиктория2 ноября 2023Благодарим гида Елену за отличную экскурсию по старой Анталье. Нас заинтересовали 2 экскурсии Елены: по старому городу и банная культура
- ММихаил20 июля 2023Трансфер прибыл вовремя, комфортный, привезли/увезли. Массаж и хаммам классный, за такую цену очень хорошо. Единственное чего не хватило - это времени программы, вместо 2 часов по факту проводишь там полтора.
- ИИльсия4 июля 2023Добрый день! Хочу поделиться своими эмоциями от экскурсии с Еленой. Отличный рассказ, хороший темп экскурсии и замечательный финал в аутентичном турецком хамаме! Особо хочу отметить индивидуальный подход) Все пожелания были учтены!) Спасибо огромное Елене!)
- ЕЕлена7 мая 2023Погрузились в историю банной культуры Турции с Еленой. Даже не представляли, что в переулках Старого города столько хамамов. . Затем посетили один из хамамов. Сердечное обслуживание, пилинг и ойл-массаж отлично расслабилили, привели в порядок душу и тело.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «SPA»
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