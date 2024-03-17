Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 5 экскурсий в категории «SPA» в Анталье, цены от $30, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкая баня в Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
23 отзыва
Турецкая баня в Анталье: путешествие в мир традиций и релакса
Погрузитесь в мир релаксации с экскурсией в турецкую баню в Анталье. Очищение, пилинг и массажи ждут вас
Начало: Анталия
«Сауна Мы предложим вам для удобства надеть турецкое банное полотенце из натурального хлопка и льна»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
15 часов
73 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
«На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 54$30 за человека
Банная культура Турции в теории и на практике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
«Гуляя по Старому городу, мы увидим три великолепные древние бани»
143 за всё до 4 чел.
Жемчужина Турции - «Хлопковый замок» Памуккале
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
Начало: По договоренности
«Я расскажу об особенностях постройки термальных бань»
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 4 чел.
Турецкая баня глазами местной жительницы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
«Что вас ожидает: В бане Вам сделают 3 массажа: кесе-скраб, нежный укутывающий пенный и ароматный масляной по Вашему желанию»
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
    Экскурсия очень понравилась. Заняла весь день: с 5 утра до 20 вечера. До Памуккале ехать 3 часа, но маршрут хорошо
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    продуман: на пути туда остановки на завтрак, магазин камней, обед. На пути обратно остановки на ужин и в винодельне. Так что от дороги не устаёшь. Также по дороге туда посетили озеро Салда. Красивое. Группа была большая, полный автобус, но все очень организованы, никого нигде не ждали. Экскурсия была на 2х языках - русском и английском. В самом Памуккале дали 3 часа свободного времени. За них помочили ноги в Травертинах, поплавали в бассейне Клеопатры, забрались на гору посмотреть античный театр. Было здорово!

  • В
    Виктория
    2 ноября 2023
    Банная культура Турции в теории и на практике
    Благодарим гида Елену за отличную экскурсию по старой Анталье. Нас заинтересовали 2 экскурсии Елены: по старому городу и банная культура
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    с историей хаммамов. Елена быстро вышла на связь, все объяснила, предложила удобный микс, подстроилась под нашу семью. С момента резервирования до самой встречи всегда была на связи. Экскурсия получилась очень занимательная! Говорили об истории, менталитете, обычаях. Хочу отметить также размеренный ритм повествования и чёткость произношения Елены. На шумных улицах города и для детей это особенно важно. Спасибо, Елена и до новых встреч!

  • М
    Михаил
    20 июля 2023
    Турецкая баня в Анталье
    Трансфер прибыл вовремя, комфортный, привезли/увезли. Массаж и хаммам классный, за такую цену очень хорошо. Единственное чего не хватило - это времени программы, вместо 2 часов по факту проводишь там полтора.
  • И
    Ильсия
    4 июля 2023
    Банная культура Турции в теории и на практике
    Добрый день! Хочу поделиться своими эмоциями от экскурсии с Еленой. Отличный рассказ, хороший темп экскурсии и замечательный финал в аутентичном турецком хамаме! Особо хочу отметить индивидуальный подход) Все пожелания были учтены!) Спасибо огромное Елене!)
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    Банная культура Турции в теории и на практике
    Погрузились в историю банной культуры Турции с Еленой. Даже не представляли, что в переулках Старого города столько хамамов. . Затем посетили один из хамамов. Сердечное обслуживание, пилинг и ойл-массаж отлично расслабилили, привели в порядок душу и тело.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «SPA»

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  1. Турецкая баня в Анталье
  2. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
  3. Банная культура Турции в теории и на практике
  4. Жемчужина Турции - «Хлопковый замок» Памуккале
  5. Турецкая баня глазами местной жительницы
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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