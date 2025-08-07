М Мария Очень интересно и душевно было. Прекрасно провели время. Выбрали время в 20.00, чтоб поехать после ужина в отеле). Отельная анимация хорошо, но хотелось чего-то необычного, не пожалели. Послушали немного про историю кофе, сами перемололи, сварили на песке, погадали и ещё подарки получили. Спасибо, рекомендую.

Светлана читать дальше поднимался как нужно, гид предположила, что это перебои с электричеством. Информации мне было очень мало, половина инфы это всем известные факты. Сама девушка очень приятная, мероприятие проходит в дружеской атмосфере. Для развлечения можно сходить. На память кружка с блюдцем. Турку лучше не добавлять к подарку на мой взгляд, она очень сомнительного качества, как игрушечная.

Была с сыном 11 лет, ему понравились гадания) Мероприятие среднее) Если вам скучно и вы уже все перепробовали в Анталье то можно сходить. Интересен процесс варки кофе на песке, но у нас все пошло не так, кофе не

Алевтина Очень легко ненавязчиво окунуться в историю кофе, сварить чудесный кофе по-турецки в джевде, перед этим выбрав по вкусу и перемолов в ручной мельнице ароматные зерна - приятное увлекательное времяпрепровождение. Обаятельная ведущая. А потом еще гадание по кофейной гуще и вы посмеиваетесь, когда интерпретация попадает в яблочко. На прощание еще и подарки получили. Было просто здорово!

А Ангелина Хочу выразить огромною благодарность преподавателю Адеме) она очень интересно провела все мастер - классы (кофе, лампа и парфюм), была внимательной, чуткой и доброй. Благодаря ей я смогла прикоснуться к культуре и обычаям турецкого народа. Этот день прошёл просто замечательно. Ни разу не пожалела) всем советую. Ещё раз спасибо большое Вам, Адема! Желаю творческих и профессиональных успехов!

С Светлана Все понравилось

И Иван Адема очень интересно проводит мероприятие) Послушали про историю кофе, а так же погадали на кофейной гуще.

М Мария Адема - очаровательная девушка, рассказала про историю появления кофе в Турции, про местные обычаи употребления этого ароматного вкусного напитка. Кроме того тонкий психолог. Гадание на кофейной гуще произвело большое впечатление.

Ольга Молодая девушка Адема располагает к себе: немного истории про кофе, непосредственно приготовление напитка и расшифровка рисунков-символов из кофейной гущи - время пролетает незаметно. В качестве презента дарят всё для приготовления напитка!

Ангелина Побывали на мастер-классе, который для нас провела Адема. Узнали об истории кофе в Турции, особенностях приготовления, сами варили свою порцию на песке и, конечно, погадали

Приятно провели время и погрузились в местный колорит)

В конце получили небольшие подарочки

Остались только положительные впечатления, всем рекомендую к посещению)

Е Екатерина Интересный процесс приготовления кофе. Адема провела мероприятие на высшем уровне, все интересно и познавательно. Кофе вкууусный. Нам все очень понравилось. Рекомендуем к посещению))

Евгения Рекомендую этот мастер-класс с участием девушки Адемы. Немного истории кофе, потом медитативная ритуальная кофейная практика с приготовлением кофе на песке и переход к процедуре гадания сделали наш вечер! На удивление знание психологии и чтение символов, которыми владеет Адема, в беседе за чашкой кофе помогли о многом задуматься, остановить бег и взглянуть на жизнь по-другому, прислушаться к словам совершенно незнакомого человека!

П Полина Нам очень понравился мастер класс, спасибо большое Адеме, было очень интересно и еще узнали много нового, в том числе про будущее и про себя 🫶 Буду рекомендовать знакомым)