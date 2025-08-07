Мастер-класс в Анталье приглашает вас окунуться в мир турецкого кофе.
Участники узнают историю напитка, освоят приготовление на песке и плите, попробуют кофе с восточными сладостями. Также они научатся гадать на кофейной
5 причин купить этот мастер-класс
- ☕ Узнайте историю турецкого кофе
- 🔮 Освойте гадание на кофейной гуще
- 🎁 Получите подарок от мастерской
- 🍬 Попробуйте кофе с восточными сладостями
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Турецкий кофе
- Гадание на кофейной гуще
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы:
- Узнаете, как появился турецкий кофе и какие обычаи с ним связаны.
- Познакомитесь с традиционным оборудованием и научитесь им пользоваться.
- Послушаете ароматы трёх сортов зёрен и выберете тот, что ближе вам по вкусу.
- Под руководством мастера измельчите выбранные зёрна и сварите идеальный кофе — на песке и на плите.
- Попробуете получившийся напиток с восточными сладостями и специями.
- Освоите гадание на кофейной гуще и узнаете значения ключевых символов.
- Услышите советы, как варить кофе на песке дома и с чем он лучше всего сочетается.
- А в завершение получите от нас подарок — джезву, кофе, чашку и блюдце.
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам от 7 лет.
- Мастер-класс не рекомендуется для беременных.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы сможете приобрести разные сорта кофе, кофейник и кофемолку.
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра MarkAntalya
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 1843 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 авг 2025
Очень интересно и душевно было. Прекрасно провели время. Выбрали время в 20.00, чтоб поехать после ужина в отеле). Отельная анимация хорошо, но хотелось чего-то необычного, не пожалели. Послушали немного про историю кофе, сами перемололи, сварили на песке, погадали и ещё подарки получили. Спасибо, рекомендую.
Дата посещения: 7 августа 2025
Светлана
7 ноя 2025
Мероприятие среднее) Если вам скучно и вы уже все перепробовали в Анталье то можно сходить. Интересен процесс варки кофе на песке, но у нас все пошло не так, кофе не
Алевтина
18 окт 2025
Очень легко ненавязчиво окунуться в историю кофе, сварить чудесный кофе по-турецки в джевде, перед этим выбрав по вкусу и перемолов в ручной мельнице ароматные зерна - приятное увлекательное времяпрепровождение. Обаятельная ведущая. А потом еще гадание по кофейной гуще и вы посмеиваетесь, когда интерпретация попадает в яблочко. На прощание еще и подарки получили. Было просто здорово!
А
Ангелина
14 окт 2025
Хочу выразить огромною благодарность преподавателю Адеме) она очень интересно провела все мастер - классы (кофе, лампа и парфюм), была внимательной, чуткой и доброй. Благодаря ей я смогла прикоснуться к культуре и обычаям турецкого народа. Этот день прошёл просто замечательно. Ни разу не пожалела) всем советую. Ещё раз спасибо большое Вам, Адема! Желаю творческих и профессиональных успехов!
С
Светлана
13 окт 2025
Все понравилось
И
Иван
27 сен 2025
Адема очень интересно проводит мероприятие) Послушали про историю кофе, а так же погадали на кофейной гуще.
М
Мария
20 сен 2025
Адема - очаровательная девушка, рассказала про историю появления кофе в Турции, про местные обычаи употребления этого ароматного вкусного напитка. Кроме того тонкий психолог. Гадание на кофейной гуще произвело большое впечатление.
Ольга
20 сен 2025
Молодая девушка Адема располагает к себе: немного истории про кофе, непосредственно приготовление напитка и расшифровка рисунков-символов из кофейной гущи - время пролетает незаметно. В качестве презента дарят всё для приготовления напитка!
Ангелина
12 сен 2025
Побывали на мастер-классе, который для нас провела Адема. Узнали об истории кофе в Турции, особенностях приготовления, сами варили свою порцию на песке и, конечно, погадали
Приятно провели время и погрузились в местный колорит)
В конце получили небольшие подарочки
Остались только положительные впечатления, всем рекомендую к посещению)
Приятно провели время и погрузились в местный колорит)
В конце получили небольшие подарочки
Остались только положительные впечатления, всем рекомендую к посещению)
Е
Екатерина
24 авг 2025
Интересный процесс приготовления кофе. Адема провела мероприятие на высшем уровне, все интересно и познавательно. Кофе вкууусный. Нам все очень понравилось. Рекомендуем к посещению))
Евгения
20 авг 2025
Рекомендую этот мастер-класс с участием девушки Адемы. Немного истории кофе, потом медитативная ритуальная кофейная практика с приготовлением кофе на песке и переход к процедуре гадания сделали наш вечер! На удивление знание психологии и чтение символов, которыми владеет Адема, в беседе за чашкой кофе помогли о многом задуматься, остановить бег и взглянуть на жизнь по-другому, прислушаться к словам совершенно незнакомого человека!
П
Полина
7 авг 2025
Нам очень понравился мастер класс, спасибо большое Адеме, было очень интересно и еще узнали много нового, в том числе про будущее и про себя 🫶 Буду рекомендовать знакомым)
В
Вероника
27 июл 2025
Невероятно интересная экскурсия, приятная девушка-гид (за гадание отдельное спасибо)
