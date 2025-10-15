Откройте для себя Анталью с гидом и трансфером из отеля! Прогуляйтесь по историческим улочкам Старого города, отправьтесь в экскурсионный тур на катере из порта Анталии и насладитесь живописными видами. Также посетите водопады Дюден и Лара, чтобы насладиться красотой природы.
Описание экскурсииУвлекательная культура и безупречная аутентичная атмосфера В течение дня вы получите подробный обзор самых известных и важных мест города. Также у вас будет немного свободного времени, чтобы совершить покупки сувениров, посетить достопримечательности самостоятельно и даже насладиться чашечкой традиционного турецкого кофе или чая в одном из мест, популярных среди местных жителей. Старый город Анталии — одна из главных достопримечательностей города. Во время пребывания здесь вы сможете свободно прогуляться и посетить знаковые места. Гид может предложить рекомендации в зависимости от ваших интересов. В Старом городе вы можете посетить:
- Врата Адриана;
- Часовую башню;
- Башню Брамна;
- мечеть Йивли Минаре;
• на лодке к знаменитым водопадам Дюден. Водопады действительно впечатляют, так как вода падает с высоты 45 метров в Средиземное море. Важная информация:
- В рамках туристической программы предусмотрен 1 торговый перерыв.
- Вторник, четверг и воскресенье обслуживаются канатной дорогой Олимпос (за дополнительную плату).
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Анталии (Калеичи)
- Врата Адриана
- Часовая башня
- Башня Брамна
- Мечеть Йивли Минаре
- Водопады Дюден
- Местные чайные или кофейни
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Услуги гида
- Обед
- Плата за вход на водопад Дюден
- Катание на лодке
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Личные расходы и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем путешественников из их отелей
Завершение: Мы отвезем путешественников обратно в их отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- В рамках туристической программы предусмотрен 1 торговый перерыв
- Вторник, четверг и воскресенье обслуживаются канатной дорогой Олимпос (за дополнительную плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Миляуша
15 окт 2025
Организация экскурсии отвратительная, сама экскурсия тоже плохая. Вообще не советую!
Е
Екатерина
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. На удобном комфортном автобусе возили по всему городу. Заезжали в магазин ювелирных изделий, прелставлены были восновном украшения с камнями. Как выяснилось позднее цены еа украшения действительно чуть
О
Ольга
11 июн 2025
«+» удобный заказ в онлайн, трансфер забрал от отеля и привез ко входу, интересные локации (водопады, старая Анталия, порт, прогулка на яхте, базар). Очень атмосферно.
S
Svetlana
3 мая 2025
Добрый день. Отличная экскурсия за свои деньги. Но если сократить поездку на ювелирный завод - там практический час потеряли, убрать остановки «купи-продай», а больше уделить время улочкам старого города- то это было бы 10 из 10.
С
Светлана
3 мая 2025
E
Elena
29 апр 2025
Добрый день! Экскурсия понравилась, увидели все заявленные локации, был удобный трансфер.
Экскурсовод много рассказывала.
Большое спасибо!
