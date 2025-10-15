Мои заказы

День на благоухающих историей улицах Анталии

Откройте для себя Анталью с гидом и трансфером из отеля! Прогуляйтесь по историческим улочкам Старого города, отправьтесь в экскурсионный тур на катере из порта Анталии и насладитесь живописными видами. Также посетите водопады Дюден и Лара, чтобы насладиться красотой природы.
3.9
6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Увлекательная культура и безупречная аутентичная атмосфера В течение дня вы получите подробный обзор самых известных и важных мест города. Также у вас будет немного свободного времени, чтобы совершить покупки сувениров, посетить достопримечательности самостоятельно и даже насладиться чашечкой традиционного турецкого кофе или чая в одном из мест, популярных среди местных жителей. Старый город Анталии — одна из главных достопримечательностей города. Во время пребывания здесь вы сможете свободно прогуляться и посетить знаковые места. Гид может предложить рекомендации в зависимости от ваших интересов. В Старом городе вы можете посетить:
  • Врата Адриана;
  • Часовую башню;
  • Башню Брамна;
  • мечеть Йивли Минаре;

• на лодке к знаменитым водопадам Дюден. Водопады действительно впечатляют, так как вода падает с высоты 45 метров в Средиземное море. Важная информация:

  • В рамках туристической программы предусмотрен 1 торговый перерыв.
  • Вторник, четверг и воскресенье обслуживаются канатной дорогой Олимпос (за дополнительную плату).

Ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город Анталии (Калеичи)
  • Врата Адриана
  • Часовая башня
  • Башня Брамна
  • Мечеть Йивли Минаре
  • Водопады Дюден
  • Местные чайные или кофейни
Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Услуги гида
  • Обед
  • Плата за вход на водопад Дюден
  • Катание на лодке
Что не входит в цену
  • Канатная дорога
  • Личные расходы и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем путешественников из их отелей
Завершение: Мы отвезем путешественников обратно в их отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • В рамках туристической программы предусмотрен 1 торговый перерыв
  • Вторник, четверг и воскресенье обслуживаются канатной дорогой Олимпос (за дополнительную плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
3
2
1
1
М
Миляуша
15 окт 2025
Организация экскурсии отвратительная, сама экскурсия тоже плохая. Вообще не советую!
Е
Екатерина
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. На удобном комфортном автобусе возили по всему городу. Заезжали в магазин ювелирных изделий, прелставлены были восновном украшения с камнями. Как выяснилось позднее цены еа украшения действительно чуть
читать дальше

ниже, чем в других магазинах. Экскурсовод Светлана интересно рассказывала про город. Провела по старой части города, зашли в кафе. Кафе простенькое, но довольно вкусно кормили. Прогулка на кораблике завершила день. Все понравилось, экскурсию рекомендую

О
Ольга
11 июн 2025
«+» удобный заказ в онлайн, трансфер забрал от отеля и привез ко входу, интересные локации (водопады, старая Анталия, порт, прогулка на яхте, базар). Очень атмосферно.
«-« не совсем ясно зачем был
читать дальше

нужен гид. В общем, толком ничего нам не рассказал, пришлось все самим гуглить. Старый город толком рассмотреть не удалось. Мало времени было. Лучше бы вместо завода /магазина украшений больше уделили времени старому городу и его истории. Воды в трансфер гостям можно тоже предложить.

S
Svetlana
3 мая 2025
С
Светлана
3 мая 2025
Добрый день. Отличная экскурсия за свои деньги. Но если сократить поездку на ювелирный завод - там практический час потеряли, убрать остановки «купи-продай», а больше уделить время улочкам старого города- то это было бы 10 из 10.
E
Elena
29 апр 2025
Добрый день! Экскурсия понравилась, увидели все заявленные локации, был удобный трансфер.
Экскурсовод много рассказывала.
Большое спасибо!

