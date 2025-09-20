Памуккале считают восьмым чудом света — вы убедитесь в этом сами! Сделав миллион снимков и налюбовавшись известняковыми травертинами, мы отправимся в древний город. Вы прогуляетесь по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён. А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции!»

Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию в фантастических декорациях.

Прикоснуться к древности

После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город и отчего пришел в упадок.

Отдохнуть по-царски

И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.

На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.

Организационные детали