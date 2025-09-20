Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию в фантастических декорациях.
Прикоснуться к древности
После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город и отчего пришел в упадок.
Отдохнуть по-царски
И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.
На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.
Организационные детали
Экскурсия может начинаться также в Белеке, трансфер входит в стоимость
Отдельно оплачивается обед, а также билеты в бассейн Клеопатры (600 Лир) и Памуккале (€30/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7227 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Fedorkova
Были на экскурсии с Тургаем- гид, историк. Очень понравилась экскурсия, узнали очень много нового из истории Турции и города hierаpolis, погрузились в термальные источники памукале. Очень хороший гид и очень комфортная экскурсия на хорошей машине, никто нас никуда не подгонял, наслаждались чудесными видами столько, сколько нам было угодно. Нам очень понравилось, рекомендую.
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Галина
Огромная благодарность нашему гиду Тургаю за великолепно проведенную экскурсию в Памуккале. Поездка прошла по заявленной программе. В назначенное время мы встретились с нашим гидом и очередное, позитивное приключение получило свой читать дальшеуменьшить
старт. Количество исторических фактов, историй и легенд ограничило нашего рассказчика лишь только по причине окончания пути до пункта назначения. Это было завораживающе интересно. И хочется отдельно отметить отличное владение русским языком и идеальный сервис на протяжении всей поездки. Тургай превосходный водитель и рассказчик. В очередной раз убедились в профессионализме гидов Трипстера, качественном и удобном обслуживании.
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С
Сергей
Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре пролетела незаметно. Искупались в бассейне Клеопарты (Хайдар пофотографировал). Пофотографировались в читать дальшеуменьшить
травертиновых бассейнах. Хайдар внимательно везде помогал, с вещами, проходами, где удобнее где лучше как пройти, водичка, мороженое, Где лучше перекусить. Прогулялись по разрушеному городу, послушали исторические факты о месте. Заехали во все места котоорые хотели, в текстильном магазине, Хайдар выбил дополнительную скидку+подарок, за что отдельное спасибо, отличный водитель и собеседник. В общем наша семья однозначно рекомендует!
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Марина
Прекраснейшая экскурсия в невероятное место, остались довольны подачей материала, сервисом, трансфером. По рекомендации Хайдара выехали пораньше и успели посетить Памуккале до наплыва туристов. По гуляли по Иераполису, с удовольствием послушали историю этого древнего города и искупались в бассейне Клеопатры. Всем рекомендуем к посещению.
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Елизавета
Экскурсия была хорошо организована, гид Тургай предварительно связался с нами через вотсап, рассказал, как пройдёт экскурсия и дал необходимые советы. В свою очередь, мы могли задать ему свои вопросы. Гид читать дальшеуменьшить
забрал нас из отеля в 8 часов утра, трёхчасовая поездка в комфортабельном автомобиле не была утомительной, так как по дороге Тургай рассказывал нам об истории Турции в целом и о Памуккале в частности. Он провёл экскурсию по античному Иераполису и сопровождал нас до выхода на "белые горы". У нас было достаточно времени, чтобы насладиться удивительным пейзажем и самостоятельно всё осмотреть. Для обеда гид выбрал национальный (оригинальный) турецкий ресторан, а к ужину мы уже возвратились в свой отель. Большое спасибо Тургаю и команде Трипстера за замечательную экскурсию!
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V
Veronika
Благодаря Хайдару мы получили отличные впечатления от экскурсии в это удивительное место. Поездка на машине была очень комфортной, во время пребывания в Памуккале мы смогли в своем темпе посетить все основные достопримечательности и вдоволь искупаться в бассейне Клеопатры, а также узнать много нового об этом полном древней истории месте. Рекомендуем посетить Памуккале с Хайдаром, чтобы получить приятные впечатления и воспоминания!
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