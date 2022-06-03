«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис

Посетить белоснежные терассы, искупаться в бассейне Клеопатры и пройти по римским улицам

Памуккале считают восьмым чудом света — вы убедитесь в этом сами! Сделав миллион снимков и налюбовавшись известняковыми травертинами, мы отправимся в древний город.

Вы прогуляетесь по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён. А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис
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Что вас ожидает

«Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции!»

Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию в фантастических декорациях.

Прикоснуться к древности

После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город и отчего пришел в упадок.

Отдохнуть по-царски

И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.

На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в Анталье, Кемере и Белеке, трансфер входит в стоимость
  • Отдельно оплачивается обед, а также билеты в бассейн Клеопатры (130 лир) и Памуккале (150 лир)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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