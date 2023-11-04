Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Анталья - город с богатым историческим наследием и невероятными природными красотами.Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по узким улочкам Калеичи, услышите увлекательные истории о византийской, римской и османской эпохах.Вас

ждет встреча с величественным водопадом Дюден, который поражает своей красотой, и подъем на гору Тюнектепе, откуда открываются захватывающие виды на город и море. Экскурсия пешеходная, что позволяет насладиться каждым моментом пребывания в этом чудесном месте без спешки и лишних расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Антальи - с июня по сентябрь, когда погода особенно благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время температура комфортная, а осадков практически нет. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера.

Сейчас август — это идеальное время.