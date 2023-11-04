Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Анталья - город с богатым историческим наследием и невероятными природными красотами.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по узким улочкам Калеичи, услышите увлекательные истории о византийской, римской и османской эпохах.
Вас
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по узким улочкам Калеичи, услышите увлекательные истории о византийской, римской и османской эпохах.
Вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Увидите цветущие улицы Антальи
- 🏛 Исследуете исторический район Калеичи
- 🌊 Полюбуетесь водопадом Дюден
- 🕌 Посетите древние мечети
- 📜 Узнаете о прошлом и настоящем города
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Антальи - с июня по сентябрь, когда погода особенно благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время температура комфортная, а осадков практически нет. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город Калеичи
- Ворота Адриана
- Минарет Кесик
- Мечеть Текели Мехмет-паши
- Водопад Дюден
- Каменный мост Арапсу
Описание экскурсии
Прогулка по следам великих империй
Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.
Водопад Дюден
Анталья — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета. Кроме того, рассмотрите каменный мост Арапсу.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия! Гид Фатма великолепный рассказчик, профессионал увлеченный своей работой, легкий и позитивный человек. Наша семья получила большое удовольствие от знакомства в Анталией. Насладились историей и чудесными видами!
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В
Экскурсия прошла хорошо,на одном дыхании,у гида личное авто,заехал за нами а отель,учел все наши пожелания-мы были с 2 детьми 5 лет и 4 мес,в машине было автокресло и прогулочная коляска,но у нас была своя. Маршрут очень живописный.
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И
Отличная экскурсия, обсудили много тем помимо непосредственно истории Анталии)
Гид Фатма - с широким кругозором!
Гид Фатма - с широким кругозором!
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В
Наш гид Фатьма: пунктуальная, эрудированная, внимательная. Рекомендуем.
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