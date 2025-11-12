Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Подарите себе незабываемые моменты отдыха в традиционном турецком хаммаме! Вас ждёт тепло мраморных залов, аромат пара и атмосфера полного расслабления. Окунитесь в древние ритуалы очищения и восстановления сил. Позвольте себе насладиться истинным искусством восточного отдыха!

Описание экскурсии Атмосфера расслабления и спокойствия Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего турецкого хаммама! Вас ждёт уютная обстановка, традиционные мраморные залы, расслабляющие парные и комфортабельные зоны отдыха, оформленные в восточном стиле. Идеальный отдых В начале вы переоденетесь в удобную тканевую накидку и отправитесь в сауну, чтобы хорошо разогреть тело и подготовить кожу к последующим процедурам. После сауны вас пригласят в хаммам, где с помощью специальной рукавицы сделают бережный пилинг, обновляя кожу и стимулируя кровообращение. Далее вас побалуют воздушным массажем из пены, который окутывает тело лёгкой нежностью и создаёт ощущение невесомости. В завершение вашего отдыха мастер выполнит расслабляющий массаж с ароматическими маслами, который наполнит вас новыми силами и подарит ощущение гармонии. После процедуры вас отвезут обратно в отель, чтобы вы могли продолжить наслаждаться своим днём.

