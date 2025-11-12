Подарите себе незабываемые моменты отдыха в традиционном турецком хаммаме! Вас ждёт тепло мраморных залов, аромат пара и атмосфера полного расслабления. Окунитесь в древние ритуалы очищения и восстановления сил. Позвольте себе насладиться истинным искусством восточного отдыха!
Описание экскурсииАтмосфера расслабления и спокойствия Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего турецкого хаммама! Вас ждёт уютная обстановка, традиционные мраморные залы, расслабляющие парные и комфортабельные зоны отдыха, оформленные в восточном стиле. Идеальный отдых В начале вы переоденетесь в удобную тканевую накидку и отправитесь в сауну, чтобы хорошо разогреть тело и подготовить кожу к последующим процедурам. После сауны вас пригласят в хаммам, где с помощью специальной рукавицы сделают бережный пилинг, обновляя кожу и стимулируя кровообращение. Далее вас побалуют воздушным массажем из пены, который окутывает тело лёгкой нежностью и создаёт ощущение невесомости. В завершение вашего отдыха мастер выполнит расслабляющий массаж с ароматическими маслами, который наполнит вас новыми силами и подарит ощущение гармонии. После процедуры вас отвезут обратно в отель, чтобы вы могли продолжить наслаждаться своим днём.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сауна, душ, парная, турецкая баня, пилинг, расслабляющий массаж (20 минут)
- Чай
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
