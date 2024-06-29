Экскурсии от вашего отеля в Анталье

Найдено 97 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Анталье, цены от €15, скидки до 39%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
153 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
4 июля в 03:30
6754 за человека
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
9 часов
29 отзывов
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3026 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
3 июля в 04:00
5 июля в 04:00
45 за человека
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
56 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200160 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, а также рафтингом по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
30 за человека
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
7 отзывов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за человека
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
15 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
5 июля в 08:00
34 за человека
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
591 за всё до 6 чел.
На рыбалку - в мини-группе
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
65 за человека
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в путешествие из Антальи к лавандовым полям и озеру Салда. Групповая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и яркие фотографии
Начало: У вашего отеля
5 июля в 05:00
12 июля в 05:00
60 за человека
Увлекательный рафтинг в Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Увлекательный рафтинг в Анталье: адреналин и живописные виды
Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Начало: У вашего отеля или на другой оговоренной локации
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
479456 за всё до 3 чел.
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 04:30
3 июля в 04:45
35 за человека
Живописное путешествие в древний город Термессос
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
279 за всё до 4 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4339 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
13 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2220 за человека
Конная прогулка по пляжу Антальи
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
4 отзыва
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
37 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
65 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Морское путешествие на яхте в Анталье: Пещера Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет
Насладитесь морским путешествием на яхте в Анталье. Увидите пещеру Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет. Комфорт и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Рафтинг, багги-сафари и каньон Тазы в Анталье
Насладитесь активным отдыхом в каньоне Кепрюлю: рафтинг, багги-сафари, каньон Тазы и зиплайн. Зарядитесь эмоциями и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
56 за человека
The Land Of Legends в Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$95 за человека
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Групповая
7 часов
28 отзывов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
15 часов
45 отзывов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$33 за человека
Травертины Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
102 отзыва
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
4 июля в 05:00
46$35 за человека
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
25 отзывов
Демре - Мира - Кекова: путешествие по древней Ликии
Исследуйте древние памятники Ликии, включая саркофаг Святого Николая и затонувший город Кекова
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
3 июля в 05:00
7 июля в 05:00
от $48 за человека
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Групповая
10 часов
96 отзывов
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
$45 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
70 отзывов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25$20 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
30 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
15 часов
73 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$33 за человека
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
1 отзыв
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
The Land of Legends Night Show из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
28 отзывов
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Завтра в 19:30
4 июля в 19:30
$15 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
10 отзывов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
26 отзывов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
1 отзыв
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии
Групповая
5 часов
15 отзывов
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48 за человека
Морская Рыбалка в Анталии
Мини-группа
5 часов
15 отзывов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
4 июля в 06:00
$70 за человека
Стамбул на один день на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
18 часов
6 отзывов
Стамбул за один день: исторические сокровища и круиз по Босфору
Откройте для себя Стамбул: от величественных мечетей до дворцовых сокровищ и живописного Босфора - все за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
3 июля в 03:00
6 июля в 03:00
от $260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    29 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена! Экскурсовод была Жанна, рассказывала интересно, всё было спланированно хорошо. Единственный момент, смена автобуса на более
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    маленький после первого водопада. Автобус был Ginza travel, туристы собраны со всех тур агенств. Плюс в том что цена Трипстера была самая лучшая. Программа отличная и обед был простой, но очень вкусный - курица (струганое мясо как в кебабе), рис, салат - даже подросток вся съел и сказал что вкусно. Прогулка по старому городу была интересная, вообще старый город очень красивый с приятной атмосферой.

    Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена!Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена!Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена!
  • А
    Алена
    28 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    В этой экскурсии было прекрасно все! Начиная от безупречной организации, заканчивая сказочными видами Каппадокии! Организаторам огромное спасибо, за великолепно выполненную
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    работу! Трансфер работал минута в минуту по расписанию, водитель едет очень аккуратно. Прекрасно образованный гид Султан открыл нам много интересного о Каппадокии. Его интересные рассказы и идеальное чувство юмора, помогли нам совсем не устать от дороги. Во время экскурсии не возникло ни одного проблемного момента!

  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
    Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре
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    пролетела незаметно. Искупались в бассейне Клеопарты (Хайдар пофотографировал). Пофотографировались в травертиновых бассейнах. Хайдар внимательно везде помогал, с вещами, проходами, где удобнее где лучше как пройти, водичка, мороженое, Где лучше перекусить. Прогулялись по разрушеному городу, послушали исторические факты о месте. Заехали во все места котоорые хотели, в текстильном магазине, Хайдар выбил дополнительную скидку+подарок, за что отдельное спасибо, отличный водитель и собеседник. В общем наша семья однозначно рекомендует!

    Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога
  • Н
    Наталия
    27 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все понравилось - пунктуально, информативно, все наши пожелания были учтены. . однозначно рекомендуем!!
  • А
    Асия
    27 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Доброго дня) С нами был Тимур - гид, проживающий сам в Анталье) очень хорошо знает своей регион.. и не только.. очень
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    много рассказал не только о своём крае.. но и ввёл нас полностью в историю Турции. . династии и начиная с появлением этих земель Посмотрели самое интересное. . и даже по просьбе завёз нас в магазин подождал. Однозначно рекомендую)

  • Д
    Дмитрий
    27 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия. Забрали от отеля в назначенное время, в отель привезли после окончания экскурсии. Экскурсовод русскоязычный, рассказывал интересно.
  • D
    Dmitrii
    24 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Места красивейшие: головокружительный каньон Тазы и весёлый сплав с брызгами и купанием по реке. Печально, что вместо обещанных 10км мы сплавлялись
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    всего 5. Как-то нам не повезло – другие группы уплывали дальше. Плюс очень много дороги. И, конечно, в нескольких точках (мост, по которому Македонский проходил и вьюпоинты) хотелось бы не просто фоткать из машины, а прогуляться, спуститься вниз.

  • А
    Ася
    24 июня 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Все прошло отлично 🔥 Спасибо большое за организацию!
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    С удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательные, на на что не
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    похожие виды Каппадокии🇹🇷 Интересная, насыщенная программа, вкусная еда)) Мы с подругой дополнительно брали катание на джипах на рассвете к шарам, остановка не нескольких локациях, все красиво ♥️ Ооочень понравился пещерный отель) Минусов лично для нас не было, спасибо Вам большое 🌹!

    С удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательныеС удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательныеС удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательныеС удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательныеС удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательныеС удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательныеС удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня 🩷 теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательные
  • А
    Александра
    22 июня 2024
    Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
    Отлично съездили на рафтинг, все понравилось. Отдельное спасибо что забрали из отеля Lykia world Antalya, никто из агентств не соглашался, из за неудобного расположения отеля, а у туроператора цена выше в три раза.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «От вашего отеля»

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Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2024
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