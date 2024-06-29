1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
4 июля в 03:30
67€54 за человека
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
скидка
13%
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30€26 за человека
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
3 июля в 04:00
5 июля в 04:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
€56 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200€160 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, а также рафтингом по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€30 за человека
Групповая
7 часов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за человека
Групповая
9 часов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
5 июля в 08:00
€34 за человека
Индивидуальная
9 часов
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€591 за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
€65 за человека
Групповая
13 часов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в путешествие из Антальи к лавандовым полям и озеру Салда. Групповая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и яркие фотографии
Начало: У вашего отеля
5 июля в 05:00
12 июля в 05:00
€60 за человека
Групповая
6 часов
Увлекательный рафтинг в Анталье: адреналин и живописные виды
Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Начало: У вашего отеля или на другой оговоренной локации
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
479€456 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 04:30
3 июля в 04:45
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€279 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
43€39 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22€20 за человека
Групповая
3 часа
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€37 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€35 за человека
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
6 часов
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€65 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
Индивидуальная
2 часа
Морское путешествие на яхте в Анталье: Пещера Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет
Насладитесь морским путешествием на яхте в Анталье. Увидите пещеру Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет. Комфорт и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Рафтинг, багги-сафари и каньон Тазы в Анталье
Насладитесь активным отдыхом в каньоне Кепрюлю: рафтинг, багги-сафари, каньон Тазы и зиплайн. Зарядитесь эмоциями и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
€56 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$95 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
скидка
39%
Групповая
15 часов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$33 за человека
скидка
24%
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
4 июля в 05:00
46$35 за человека
Групповая
12 часов
Демре - Мира - Кекова: путешествие по древней Ликии
Исследуйте древние памятники Ликии, включая саркофаг Святого Николая и затонувший город Кекова
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
3 июля в 05:00
7 июля в 05:00
от $48 за человека
Групповая
10 часов
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
$45 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25$20 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
скидка
39%
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$33 за человека
Круиз
8 часов
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Завтра в 19:30
4 июля в 19:30
$15 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48 за человека
Мини-группа
5 часов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
4 июля в 06:00
$70 за человека
Групповая
18 часов
Стамбул за один день: исторические сокровища и круиз по Босфору
Откройте для себя Стамбул: от величественных мечетей до дворцовых сокровищ и живописного Босфора - все за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
3 июля в 03:00
6 июля в 03:00
от $260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina29 июня 2024Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена! Экскурсовод была Жанна, рассказывала интересно, всё было спланированно хорошо. Единственный момент, смена автобуса на более
- ААлена28 июня 2024В этой экскурсии было прекрасно все! Начиная от безупречной организации, заканчивая сказочными видами Каппадокии! Организаторам огромное спасибо, за великолепно выполненную
- ССергей27 июня 2024Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре
- ННаталия27 июня 2024Все понравилось - пунктуально, информативно, все наши пожелания были учтены. . однозначно рекомендуем!!
- ААсия27 июня 2024Доброго дня) С нами был Тимур - гид, проживающий сам в Анталье) очень хорошо знает своей регион.. и не только.. очень
- ДДмитрий27 июня 2024Отличная экскурсия. Забрали от отеля в назначенное время, в отель привезли после окончания экскурсии. Экскурсовод русскоязычный, рассказывал интересно.
- DDmitrii24 июня 2024Места красивейшие: головокружительный каньон Тазы и весёлый сплав с брызгами и купанием по реке. Печально, что вместо обещанных 10км мы сплавлялись
- ААся24 июня 2024Все прошло отлично 🔥 Спасибо большое за организацию!
- ЮЮлия22 июня 2024С удовольствием посетили данную экскурсию 15-16 июня теплая атмосфера, отличный и внимательный гид Сердар, замечательные, на на что не
- ААлександра22 июня 2024Отлично съездили на рафтинг, все понравилось. Отдельное спасибо что забрали из отеля Lykia world Antalya, никто из агентств не соглашался, из за неудобного расположения отеля, а у туроператора цена выше в три раза.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «От вашего отеля»
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