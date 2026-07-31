Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Прогуляться по старому городу, увидеть Дюденский водопад и прочувствовать колорит турецкой Ривьеры
На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом. Вы увидите старинные мечети и минареты, узнаете о ходе реставрации и жизни местных. А после отправимся любоваться природными красотами региона, обсуждая его флору и фауну.
Вас ждет путешествие сквозь эпохи и цивилизации. Мы увидим ворота римского императора Адриана, руины Византийского периода, старинные османские дома и мечети. Символ и одна из древнейших святынь города — минарет Йивли. Рассматривая его фактуру, вы поймете, чем он заслужил свое название, а я расскажу о символизме ступеней винтовой лестницы. Мы вспомним эпоху правления сельджуков, увидим «Усеченный минарет» и поговорим о пожаре 1846 года, реставрациях и современной жизни местных.
Живописные открытки
Далее мы отправимся в порт Антальи — любоваться панорамными видами на море и белоснежными яхтами у пристани. А после поедем к впечатляющему Нижнему Дюденскому водопаду — одному из чудес Антальи.
Организационные детали
Трансфер из региона Кунду стоит €60 из региона Белек — €80. Стоимость включает поездку в обе стороны.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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2
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K
Ksenija
Нам провел замечательную экскурсию гид Тургай! Мы были с двумя детьми, и и нам и им было очень интересно. Мы узнали много исторических фактов, истории города, побывали на водопаде, узнали где выгодно обменять валюту, что немаловажно:) Спасибо Тургаю за классно и занимательно проведенное время!
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ю
юлия
очень понравилась экскурсия, камфортная машина, приятный экскурсовод, интересно и доходчиво рассказывает, даже дети за слушались. самое основное мы посмотрели, никто не устал, очень емкая и при этом полная экскурсия, очень рекомендую для групп, кто ценит камфорт и качественный сервис. большое спасибо от нашей семьи за проведенное время.
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Ольга
Чудесная прогулка с гидом Микаилом. Экскурсия по Старому городу с Микаилом превзошла все ожидания! Гид очень приветливый, интеллигентный и эрудированный. У него великолепная, грамотная речь, глубокие знания истории и отличная читать дальшеуменьшить
подача материала. Маршрут построен логично, а рассказ живой и увлекательный. Если хотите по-настоящему влюбиться в Анталию, искренне рекомендую идти на экскурсию именно с Микаилом. Сам Старый город поразил своей неповторимой уютной красотой. Спасибо за прекрасный день! Мы обязательно еще раз вернемся побродить по этим улочкам с Микаилом.
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О
Ольга
Экскурсия очень понравилась! Тургай интересно и красочно рассказывает об истории страны на хорошем русском языке. Мы долго гуляли по старому городу в удобном для нас темпе, посмотрели много красивых мест. Побывали на красивейшем водопаде. Думаю, и с погодой нам повезло просто потому, что с таким экскурсоводом и погода должна соответствовать 🤓 Спасибо всей команде за замечательную организацию!
+2
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Лариса
Замечательная экскурсия. Увидели старый город, послушали его историю. Осмотрели все основные достопримечательности. Полюбовались водопадом. Очень удобно на машине, по пути осмотрели город. Советуем всем, кто не хочет долго ходить по жаре, но в тоже время есть желание увидеть новые места.
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Ф
Федор
Хорошая экскурсия по историческому центру Анталии с посещением водопадов. Интересны и позитивный гид - Фатма.