Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Что вас ожидает

Античная Анталия

Вас ждет путешествие сквозь эпохи и цивилизации. Мы увидим ворота римского императора Адриана, руины Византийского периода, старинные османские дома и мечети. Символ и одна из древнейших святынь города — минарет Йивли. Рассматривая его фактуру, вы поймете, чем он заслужил свое название, а я расскажу о символизме ступеней винтовой лестницы. Мы вспомним эпоху правления сельджуков, увидим «Усеченный минарет» и поговорим о пожаре 1846 года, реставрациях и современной жизни местных.

Живописные открытки

Далее мы отправимся в порт Анталии — любоваться панорамными видами на море 🌊 и белоснежными яхтами у пристани. А после взлетим на канатной дороге к вершине горы ⛰️ Тюнектепе, откуда город 🏙️ предстанет как на ладони. Насладившись головокружительными видами Средиземного моря и Торосских гор с высоты 605 метров, поедем к впечатляющему Нижнему Дюденскому водопаду — одному из чудес Анталии.

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость.