Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

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Анталия с историком

Прогуляться по старому городу, увидеть Дюденский водопад и прочувствовать колорит турецкой Ривьеры

Хайдар
Хайдар – представитель из Антальи
На прогулке 👣 по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей 📖 древней Анталии и ее аутентичным колоритом.

Вы увидите старинные мечети и минареты, узнаете о ходе реставрации и жизни местных.

А после отправимся любоваться природными красотами региона, обсуждая его флору и фауну.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

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Анталия с историком
Анталия с историком

Что вас ожидает

Античная Анталия
Вас ждет путешествие сквозь эпохи и цивилизации. Мы увидим ворота римского императора Адриана, руины Византийского периода, старинные османские дома и мечети. Символ и одна из древнейших святынь города — минарет Йивли. Рассматривая его фактуру, вы поймете, чем он заслужил свое название, а я расскажу о символизме ступеней винтовой лестницы. Мы вспомним эпоху правления сельджуков, увидим «Усеченный минарет» и поговорим о пожаре 1846 года, реставрациях и современной жизни местных.

Живописные открытки
Далее мы отправимся в порт Анталии — любоваться панорамными видами на море 🌊 и белоснежными яхтами у пристани. А после взлетим на канатной дороге к вершине горы ⛰️ Тюнектепе, откуда город 🏙️ предстанет как на ладони. Насладившись головокружительными видами Средиземного моря и Торосских гор с высоты 605 метров, поедем к впечатляющему Нижнему Дюденскому водопаду — одному из чудес Анталии.

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость.

Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком
Анталия с историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хайдар
Хайдар
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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