Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом. Вы увидите старинные мечети и минареты, узнаете о ходе реставрации и жизни местных. А после отправимся любоваться природными красотами региона, обсуждая его флору и фауну.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Античная Анталья

Вас ждет путешествие сквозь эпохи и цивилизации. Мы увидим ворота римского императора Адриана, руины Византийского периода, старинные османские дома и мечети. Символ и одна из древнейших святынь города — минарет Йивли. Рассматривая его фактуру, вы поймете, чем он заслужил свое название, а я расскажу о символизме ступеней винтовой лестницы. Мы вспомним эпоху правления сельджуков, увидим «Усеченный минарет» и поговорим о пожаре 1846 года, реставрациях и современной жизни местных.

Живописные открытки

Далее мы отправимся в порт Антальи — любоваться панорамными видами на море и белоснежными яхтами у пристани. А после поедем к впечатляющему Нижнему Дюденскому водопаду — одному из чудес Антальи.

Организационные детали

Трансфер из региона Кунду стоит €60 из региона Белек — €80. Стоимость включает поездку в обе стороны.