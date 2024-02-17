Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
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даты
Описание
Что вас ожидает
Калеичи
Прогулка по старинным улочкам Старого города позволит почувствовать дыхание веков и погрузиться в атмосферу прошлого, оживлённого аутентичными ресторанами и магазинами.
Ворота Адриана
Вы узнаете о невероятных событиях, которые относятся к «римскому» периоду истории города, и представите, как выглядели ворота в период расцвета империи.
Дюденские водопады
Вы впечатлитесь мощью Верхнего водопада и поймёте, почему его называют водопадом Александра Македонского. А после посетите Нижний — он несёт свои воды прямо в море!
Музей истории Антальи
Анталья удивит вас своей многослойной и богатой историей: множество народов, цивилизаций, судьбоносных событий, которые в разное время формировали облик города. Мы разберём эти слои на исторические эпохи и погрузимся в атмосферу древности.
Дом-музей Ататюрка
Музейная экспозиция познакомит вас с жизнью Мустафы Кемаля Ататюрка. Вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Еда, напитки и билеты в музеи не входят в стоимость
- Билет в Археологический музей 340 лир с человека
- Музей Ататюрка бесплатно
- При желании можем организовать недорогой трансфер из аэропорта и обратно или провести экскурсию на автомобиле Mercedes Vito. Подробности и стоимость уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости с гидом либо возле отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.