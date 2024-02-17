Все краски Антальи
Индивидуальная экскурсия в Анталии

Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит

Анталья — это не только лазурные берега и тёплое море, но и множество культурных и природных достопримечательностей. В этой программе мы нашли баланс между аутентичными городскими локациями и нерукотворными красотами. Вы побываете в местах, где переплелись история и современность. Увидите Старый город, Дюденские водопады, а также музеи.
Все краски Антальи
Все краски Антальи
Все краски Антальи
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Описание

Что вас ожидает

Калеичи

Прогулка по старинным улочкам Старого города позволит почувствовать дыхание веков и погрузиться в атмосферу прошлого, оживлённого аутентичными ресторанами и магазинами.

Ворота Адриана

Вы узнаете о невероятных событиях, которые относятся к «римскому» периоду истории города, и представите, как выглядели ворота в период расцвета империи.

Дюденские водопады

Вы впечатлитесь мощью Верхнего водопада и поймёте, почему его называют водопадом Александра Македонского. А после посетите Нижний — он несёт свои воды прямо в море!

Музей истории Антальи

Анталья удивит вас своей многослойной и богатой историей: множество народов, цивилизаций, судьбоносных событий, которые в разное время формировали облик города. Мы разберём эти слои на исторические эпохи и погрузимся в атмосферу древности.

Дом-музей Ататюрка

Музейная экспозиция познакомит вас с жизнью Мустафы Кемаля Ататюрка. Вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Еда, напитки и билеты в музеи не входят в стоимость
  • Билет в Археологический музей 340 лир с человека
  • Музей Ататюрка бесплатно
  • При желании можем организовать недорогой трансфер из аэропорта и обратно или провести экскурсию на автомобиле Mercedes Vito. Подробности и стоимость уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости с гидом либо возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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