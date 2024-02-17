Анталья — это не только лазурные берега и тёплое море, но и множество культурных и природных достопримечательностей. В этой программе мы нашли баланс между аутентичными городскими локациями и нерукотворными красотами. Вы побываете в местах, где переплелись история и современность. Увидите Старый город, Дюденские водопады, а также музеи.

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Описание

Что вас ожидает

Калеичи

Прогулка по старинным улочкам Старого города позволит почувствовать дыхание веков и погрузиться в атмосферу прошлого, оживлённого аутентичными ресторанами и магазинами.

Ворота Адриана

Вы узнаете о невероятных событиях, которые относятся к «римскому» периоду истории города, и представите, как выглядели ворота в период расцвета империи.

Дюденские водопады

Вы впечатлитесь мощью Верхнего водопада и поймёте, почему его называют водопадом Александра Македонского. А после посетите Нижний — он несёт свои воды прямо в море!

Музей истории Антальи

Анталья удивит вас своей многослойной и богатой историей: множество народов, цивилизаций, судьбоносных событий, которые в разное время формировали облик города. Мы разберём эти слои на исторические эпохи и погрузимся в атмосферу древности.

Дом-музей Ататюрка

Музейная экспозиция познакомит вас с жизнью Мустафы Кемаля Ататюрка. Вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.

Организационные детали