Если вы никогда не бывали в очаровательном провинциальном городке Эльмалы, куда еще не ступала нога русского туриста и не пробовали достойных турецких вин, то эта экскурсия определенно для вас.
Экскурсия будет одинаково интересна и ищущим новые впечатления в привычной Турции, и тем, кто в стране впервые.
Экскурсия будет одинаково интересна и ищущим новые впечатления в привычной Турции, и тем, кто в стране впервые.
Описание экскурсииВ Эльмалы мы посетим Археологический музей, который по содержанию даст фору многим музеям в крупных городах Турции. В нем мы увидим удивительные захоронения в пифосах, целые погребальные комнаты с хорошо сохранившимися фресками и монеты из нашумевшего в 90-е знаменитого Ликийского клада, который Турция с таким трудом вернула с аукциона Сотбис. Погуляем по центру города, по местному базарчику, где попробуем леблеби (каленый нут) – местное лакомство, по желанию можем посетить местные мусульманские достопримечательности: мечеть XVI века и дом-музей первого переводчика Корана на турецкий язык. С высоты птичьего полета осмотрим город и пофотографируемся. После винодельня Ликия откроет нам свои двери. Мы сможем увидеть как производится вино, узнать историю турецкого виноделия и с шикарным видом на горы и виноградники продегустировать вина и закуски средиземноморской кухни.
Данная групповая экскурсия проводится при условии, что наберется группа минимум из 6 чел. В индивидуальном формате экскурсия возможна в любой день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический музей г. Эльмалы
- Центр города и смотровая площадка
- Винодельня
- По желанию, мечеть XVI века и дом-музей первого переводчика Корана
Что включено
- Услуги лицензионного гида
- Трансфер из г. Антальи
- Вход в музей
Что не входит в цену
- Еда и напитки на винодельне
- Дегустация
Место начала и завершения?
Г. Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Данная групповая экскурсия проводится при условии, что наберется группа минимум из 6 чел. В индивидуальном формате экскурсия возможна в любой день.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Групповая
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
Откройте тайны Ликии: затонувший город, скальные захоронения и древние амфитеатры ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$38 за человека
Водная прогулка
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
$50 за человека