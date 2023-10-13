Путешествие на ликийскую винодельню

Попробовать турецкое вино и научиться отличать нариндже от боазкаре

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Турция, возможно, и не является известной винодельческой страной, но традиции винного производства зародились здесь за тысячелетия до Рождества Христова.

Вы съездите на винодельню в западной части Таврских гор, прогуляетесь по виноградникам, оцените местные сорта — и откроете для себя совершенно другую Турцию!
Путешествие на ликийскую винодельню
Путешествие на ликийскую винодельню
Путешествие на ликийскую винодельню
Путешествие на ликийскую винодельню
Путешествие на ликийскую винодельню
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся на винодельню, которая располагается на месте античного Вьян Ванда — «Винного города». Вы прогуляетесь по виноградникам и посмотрите на производство. От местных виноделов узнаете, как они занимаются окультуриванием и прививанием лоз. Послушаете о пяти базовых этапах создания вина и продегустируете 6 местных сортов винограда: боазкаре, окюзгозу, аджикара, каберне совиньон, нариндже и мальбек.

Организационные детали

  • В путешествие мы отправимся на комфортабельном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает около 1,5 часов.
  • В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: 3 дегустационных сета с шестью видами вина на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски.
  • Я рекомендую взять с собой головные уборы, а на вечер — что-то из тёплой одежды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Индивидуальные
На машине
Летние
Выездные
Гастрономические
На весь день

Похожие туры из Анталии

Морская прогулка на остров Сулуада
Групповая
9 часов
42 отзыва
Морская прогулка на остров Сулуада
Насладиться морскими пейзажами и накупаться в бухтах Ликийского побережья
Анталье / Кемере
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
2826 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
2 отзыва
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Групповое путешествие к острову Сулуада и нескольким бухтам
от вашего места пребывания
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
40 за человека
Банная культура Турции в теории и на практике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хамама и насладиться расслабляющими процедурами
по договорённости
15 окт
18 окт
19 окт
20 окт
99 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ