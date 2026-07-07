Турция славится своими древними традициями виноделия, которые зародились здесь тысячи лет назад.
Путешествие на ликийскую винодельню в западной части Таврских гор позволит вам погрузиться в атмосферу античного Вьян Ванда - «Винного
Путешествие на ликийскую винодельню в западной части Таврских гор позволит вам погрузиться в атмосферу античного Вьян Ванда - «Винного
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Древние традиции виноделия
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🍷 Дегустация шести сортов вина
- 🏞 Прогулка по виноградникам
- 🧀 Лёгкие закуски включены
Что можно увидеть
- Вьян Ванда
- Виноградники
Описание экскурсии
Мы отправимся на винодельню, которая располагается на месте античного Вьян Ванда — «Винного города». Вы прогуляетесь по виноградникам и посмотрите на производство. От местных виноделов узнаете, как они занимаются окультуриванием и прививанием лоз. Послушаете о пяти базовых этапах создания вина и продегустируете 6 местных сортов винограда: тильки куйруу, каледжик карасы, мерзифон карасы, боазкаре, окюзгозу и аджикара.
Организационные детали
- В путешествие мы отправимся на комфортабельном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает около 1,5 часов.
- В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: дегустационные сеты с шестью разными сортами на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски.
- Я рекомендую взять с собой головные уборы, а на вечер — что-то из тёплой одежды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Ирина. Я путешественница, фотограф/видеограф, а также винный эксперт, окончила курс сомелье в 2006 году и по сей день продолжаю изучать историю и уникальность вин разных регионов. Переехала в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо Ирине за отлично организованную мероприятие, за красивую фотосессию
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Л
Поездка понравилась: живописная дорога, идеальный баланс между временем в пути, прогулкой по виноградникам и расслаблением за бокалом вина. Ирина, доброжелательная и жизнерадостная, была готова рассказать и показать больше на тему гастрономии региона. Спасибо ей, создала для нас безмятежное отпускное настроение.
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С
Впервые были на индивидуальной экскурсии в Турции и остались в восторге! Огромная благодарность Ирине за прекрасный день и интересную программу Всем рекомендуем и надеемся увидеться еще раз…
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М
Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
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А
Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
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