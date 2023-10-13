Попробовать турецкое вино и научиться отличать нариндже от боазкаре
Турция, возможно, и не является известной винодельческой страной, но традиции винного производства зародились здесь за тысячелетия до Рождества Христова.
Вы съездите на винодельню в западной части Таврских гор, прогуляетесь по виноградникам, оцените местные сорта — и откроете для себя совершенно другую Турцию!
Вы съездите на винодельню в западной части Таврских гор, прогуляетесь по виноградникам, оцените местные сорта — и откроете для себя совершенно другую Турцию!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся на винодельню, которая располагается на месте античного Вьян Ванда — «Винного города». Вы прогуляетесь по виноградникам и посмотрите на производство. От местных виноделов узнаете, как они занимаются окультуриванием и прививанием лоз. Послушаете о пяти базовых этапах создания вина и продегустируете 6 местных сортов винограда: боазкаре, окюзгозу, аджикара, каберне совиньон, нариндже и мальбек.
Организационные детали
- В путешествие мы отправимся на комфортабельном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает около 1,5 часов.
- В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: 3 дегустационных сета с шестью видами вина на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски.
- Я рекомендую взять с собой головные уборы, а на вечер — что-то из тёплой одежды
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irene — ваш гид в Анталии
Провёл экскурсии для 96 туристов
Меня зовут Ирина. Я путешественница, фотограф/видеограф, а также винный эксперт, окончила курс сомелье в 2006 году и по сей день продолжаю изучать историю и уникальность вин разных регионов. Переехала в Анталью 5 лет назад, знаю самые фотогеничные локации и готова с вами ими поделиться, познакомить с местными обычаями, отправиться вместе с вами в винное путешествие и ответить на все возникшие вопросы об этой удивительной и гостеприимной стране.
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