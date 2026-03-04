Экскурсия в античный город Мира и храм Святого Николая предлагает уникальное путешествие в прошлое.
Вы увидите величественные руины Миры, включая знаменитый греко-римский театр и загадочные наскальные гробницы, которые веками хранили тайны
Вы увидите величественные руины Миры, включая знаменитый греко-римский театр и загадочные наскальные гробницы, которые веками хранили тайны
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в античную историю
- 🎭 Величественный греко-римский театр
- 🪦 Уникальные ликийские гробницы
- ⛪ Церковь Николая Чудотворца
- 🎨 Древние росписи и фрески
- 📜 Легенды о Николае Мирликийском
Что можно увидеть
- Руины древнего города Мира
- Наскальные гробницы
- Греко-римский театр
- Церковь Николая Чудотворца
- Саркофаг святителя Николая
Описание экскурсии
Путешествие в античность
Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.
История Николая из Патары
Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 17 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 13 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под его управлением, действительно чувствуешь себя в комфорте, а самое главное в безопасности на дорогах
+2
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Огромная благодарность команде Угура за организацию поездки к Николаю Чудотворцу! Ощутили себя причастными этому святому и месту, где жил.
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A
Угур - отличный гид, рассказчик, и организатор. Отличный тур - всем рекомендуем.
Когда гид знает предмет глубоко, это чувствуется даже если он делится только малой частью своих знаний. Когда гид любит
Когда гид знает предмет глубоко, это чувствуется даже если он делится только малой частью своих знаний. Когда гид любит
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A
Супер экскурсия! Особенная благодарность экскурсоводу Лиана, которая не только знает историю этого святого места и может ответить на любые вопросы, но и сама является верующим человеком для которой это место, как и для всех верующих людей особенное. Она помогла прочувствовать энергию святыни. Огромное спасибо!
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Н
Нам повезло: Угур был нашим водителем,а экскурсию для нас провела Марина. Все 2.5 часа до храма Николая Чудотворца она не давала нам скучать,рассказала и про древнюю Ликию и про завоевание
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В целом, мне экскурсия очень понравилась. Угур прекрасно говорит на русском языке, хорошо владеет информацией по теме экскурсии. Прислушивается к высказанным пожеланиям. Идёт навстречу в решении разных вопросов и возникающих
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