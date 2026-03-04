Экскурсия в античный город Мира и храм Святого Николая предлагает уникальное путешествие в прошлое.Вы увидите величественные руины Миры, включая знаменитый греко-римский театр и загадочные наскальные гробницы, которые веками хранили тайны

древних цивилизаций. Посещение храма Святого Николая позволит вам прикоснуться к жизни одного из самых почитаемых святых в христианстве. Эта экскурсия не только расширит ваши знания о древней истории и культуре, но и подарит незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и архитектурных шедевров

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали