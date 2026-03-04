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Античный город Мира и храм Святого Николая

Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
Экскурсия в античный город Мира и храм Святого Николая предлагает уникальное путешествие в прошлое.

Вы увидите величественные руины Миры, включая знаменитый греко-римский театр и загадочные наскальные гробницы, которые веками хранили тайны
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древних цивилизаций.

Посещение храма Святого Николая позволит вам прикоснуться к жизни одного из самых почитаемых святых в христианстве.

Эта экскурсия не только расширит ваши знания о древней истории и культуре, но и подарит незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и архитектурных шедевров

5
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в античную историю
  • 🎭 Величественный греко-римский театр
  • 🪦 Уникальные ликийские гробницы
  • ⛪ Церковь Николая Чудотворца
  • 🎨 Древние росписи и фрески
  • 📜 Легенды о Николае Мирликийском
Античный город Мира и храм Святого Николая
Античный город Мира и храм Святого Николая
Античный город Мира и храм Святого Николая

Что можно увидеть

  • Руины древнего города Мира
  • Наскальные гробницы
  • Греко-римский театр
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Саркофаг святителя Николая

Описание экскурсии

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 17 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 13 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Татьяна
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под его управлением, действительно чувствуешь себя в комфорте, а самое главное в безопасности на дорогах
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Турции (учитывая гористый ландшафт и специфику движения это поистине ценно). А гидом на моей экскурсии была прекрасная Марина. Потрясающий рассказчик и душевный собеседник. Она с такой легкостью преподнесла огромный обьем информации. Ее можно слушать часами, не теряя интерес. Она профессиональный гид историк и огромным искренним желанием поделится всеми своими знаниями, а не просто шаблонно отработать и это прям вау. Я для себя узнала очень много нового, касаемо и религии, и истории, и традиции Турции. На экскурсии было отлично все. Пунктуальность, тайминг, безопасность, душевный обед в традиционном турецком ресторане. В какой-то момент я как будто почувствовала себя в компании друзей, которые везли меня показывать уголки своей страны с колоссальными исторической и религиозной ценностями. Большое спасибо вам за это. Надеюсь, что в следующий раз еще посетить экскурсию именно с вами.

Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под+2
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
Во-первых хочу выразить большую благодарность Угуру. Он отличный гид и опытный водитель. Находясь в автомобиле, под
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Юлия
Огромная благодарность команде Угура за организацию поездки к Николаю Чудотворцу! Ощутили себя причастными этому святому и месту, где жил.
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A
Угур - отличный гид, рассказчик, и организатор. Отличный тур - всем рекомендуем.
Когда гид знает предмет глубоко, это чувствуется даже если он делится только малой частью своих знаний. Когда гид любит
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то, о чем он вам рассказывает, это придает его рассказу очарование. Когда гид готов подстраиваться под ваши интересы, это получается уже не просто тур, а еще и разговор с умным и интересным собеседником. Спасибо, Угур!

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A
Супер экскурсия! Особенная благодарность экскурсоводу Лиана, которая не только знает историю этого святого места и может ответить на любые вопросы, но и сама является верующим человеком для которой это место, как и для всех верующих людей особенное. Она помогла прочувствовать энергию святыни. Огромное спасибо!
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Н
Нам повезло: Угур был нашим водителем,а экскурсию для нас провела Марина. Все 2.5 часа до храма Николая Чудотворца она не давала нам скучать,рассказала и про древнюю Ликию и про завоевание
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ее персами и про освобождение Александром Македонским. Также были затронуты и религиозные темы: житие Николая Чудотворца,его чудеса и посмертие. Марина очень эрудирована и может ответить на любые сопутствующие вопросы. Также хочется отдельно отметить отношение во время экскурсии: было очень жарко,за 40,и Угур снабжал нас холодной водой,что было очень кстати. Однозначно рекомендую поездки с Угуром и Мариной

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Ирина
В целом, мне экскурсия очень понравилась. Угур прекрасно говорит на русском языке, хорошо владеет информацией по теме экскурсии. Прислушивается к высказанным пожеланиям. Идёт навстречу в решении разных вопросов и возникающих
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проблем. Например, мы попробовали местную еду, заехали в горную деревушку. Он помог мне выбрать гостинцы для друзей.

Но…. у меня возникло впечатление, что все сертифицированные экскурсоводы обязаны завозить своих заказчиков в специальные туристические места, где тебя разводят как лоха. Как пример, мы заезжали "выпить чашечку кофе в кафе, с красивым видом", где за чашечку не лучшего кофе и лепешку я заплатила 6 евро. Ну….. такое себе. Мы же вполне могли выпить прекрасный турецкий кофе за 20 лир в городе. Или, например, магазин, где продают иконы. Если бы я знала об этом заранее, то не стала бы заезжать в такие места. Конечно, я потом лично высказала Угуру своё мнение.

Но в целом, и поездка и лично Угур произвели хорошее впечатление. Поэтому рекомендую.

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