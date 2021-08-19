Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая

Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески

5
2 отзыва
Мы отправимся из Антальи в маленький город Демре, где на протяжении веков происходило множество интересных событий.

Здесь находился важнейший центр Ликии — Мира, здесь жил и проповедовал Николай Чудотворец.

Вы посетите посвященную ему церковь, увидите грандиозный амфитеатр и раскроете тайны высеченных в скалах гробниц.
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая
Два в одном: античный город Мира и храм Святого Николая

Что вас ожидает

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 70 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 55 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия может начинаться в Кемере, Анталье и Белеке, трансфер входит стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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2 настоящих отзыва от туристов

И
19 авг 2021
Вчера мы побывали на экскурсии в древнем городе Демре Мира, где жил и проповедовал святой Николай Чудотворец. Это самый почитаемый святой Русской земли - Святитель Николай, поэтому православному человеку невозможно побывать в Турции и не посетить этот город и ещё,
чтобы увидеть знаменитые ликийские гробницы и огромный греко-римский театр. Экскурсия наша была на автомобиле с замечательным гидом и прекрасным человеком Угуром.
Дорога была интересна
открывающимися видами и довольно крутыми поворотами, но наш гид справился с ними на отлично), мы делали несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажем и подышать морским воздухом, насладится чудесным турецким кофе и ароматным чаем.
Мы очень рекомендуем посетить это святое место. Прикоснуться к гробнице самого Николая Чудотворца. Почувствовать трепет. И конечно, все это было благодаря прекрасному рассказу нашего гида.
Мы первый раз побывали в Турции и она для нас открылась с самой лучшей стороны.
Спасибо нашему гиду.
Мы обязательно ещё приедем и будем путешествовать по Турции с Угуром!
А
23 июля 2021
Отличная экскурсия, храм Николая Чудотворца цепляет до самой глубины души. Лишь там можно прикоснуться к частичке истории и узнать что есть два саркофага у Николя Чудотворца и увидеть удивительную роспись храма.
Город Мира до сих пор находиться в изучении учеными, раскопки продолжаются по сей день.
Советую сразу съездить посмотреть затонувший город Кекова. Там вы можете в порту увидеть настоящих черепах.
Дети в восторге от увиденного.
Спасибо Угур за хорошую компанию и отличное времяпровождение.

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