Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии

Турция - это не только all inclusive и отдых на берегу моря

4.1
25 отзывов
Групповая
Турция — это не только all inclusive и отдых на берегу моря.

Это еще и богатая история, хранимая древними памятниками и руинами.

Приглашаем вас в одну из самых богатых и процветающих стран античного мира — Ликию.

Пройдемся по улицам ее столицы, заглянем в амфитеатр, прогуляемся на яхте до затонувшего города.

Полюбуемся античными фресками, рассмотрим скальные захоронение, прикоснемся к саркофагу Святого Николая Угодника.
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии
Тур в античный мир Демре-Мира-Кекова из Анталии

Что вас ожидает 🤩

  • Амфитеатр построенный во 2 веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей
  • Ликийские скальные гробницы, вырезаны в скалах более чем 2500 лет назад
  • Ликийские каменные саркофаги, которым также более 2500 лет
  • Остатки античного города Мира, столицы Ликийского государства
  • Затонувший остров Кекова и город Долихисте
  • Остатки античных городов Симена и Теймусса
Это одна из самых увлекательных экскурсий на Анталийском побережье. Она проведет Вас по Античной Ликии, некогда сильной и процветающей стране.
Стране, которая в 3 веке подарила нам Христианского Святого – Николая Угодника. Вы посетите Античный город Миры, где он служил и был погреблен в мраморном саркофаге. Зайдете в Церковь, в которой находится этот саркофаг и находились мощи Святого Николая угодника до 11 века, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия). У вас будет возможность помолится у саркофага и послушать интереснейшие рассказы экскурсовода о жизни и деяниях Святого Николая Угодника – Епископа Мирликийского (Миры – город, Ликия – страна). Паломники со всего мира стремятся посетить эти места и поросить Николая о помощи.
Также Вы увидите великолепные, ни на что не похожие и единственные в своем роде скальные захоронения ликийцев которым вот уже как 2500 тысячи лет. Таких захоронений в античной Ликии около 1000, но все они разбросаны по полуострову Теке, некогда территории Ликии. И только в этом месте, в столице Ликии – городе Миры находится наибольшее их количество в одном месте. Соседствуя с огромным амфитеатром, Ликийские скальные гробницы создают атмосферу античной действительности.
Также у подножья гор величаво по сей день, в хорошо сохранившемся состоянии находится Греко-Римский амфитеатр на 15000 человек. Присев на лавочку можно представить, как 2000 лет назад на арене проходили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. Пор сей день в этом месте сохранилась великолепная акустика.
И «изюминкой на торте» будет прогулка на деревянной небольшой шхуне возле затонувших античных городов Теймусса, Долихисте и Симена. Прогулявшись к затонувшему острову Кекова Вы сможете рассмотреть остатки строений, амфоры в воде, каменные лестницы, вырубленные в природной скале спускающиеся между некогда оживленных улиц. Проплывая мимо Симены Вам покажут множество еще одних захоронений ликийцев – наземные саркофаги, в которых хоронили более бедных жителей Ликии. На самом полуострове Симена красуется Крепость и самый малый в Ликии амфитеатр на 1500 человек.
Экскурсия 3 в 1, такая разнообразная, но такая интересная. Окутав историями и рассказами наш экскурсовод проведет Вас тропой античности и оставит незабываемые впечатления от этих мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Прогулка на яхте
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Завтрак
  • Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника» (9+) — 70 TL
  • Входной билет в «Античный город Мира» (9+) — 55 TL
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • РЕКУМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Паспорт (или фото паспорта)
  • Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
  • Платок (девушкам) для посещения Церкви Святого Николая
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Отзывы от туристов

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