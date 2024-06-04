1 чел.
По популярности
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
25€23 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Групповая
11 часов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
40€30 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
скидка
15%
Групповая
9 часов
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34€29 за человека
Групповая
10 часов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€500 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€85 за человека
Групповая
13 часов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€30 за человека
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€55 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€34 за человека
Групповая
5.5 часов
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€65 за человека
Индивидуальная
10 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€489 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
62€53 за человека
Групповая
6 часов
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
40€36 за человека
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145€116 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€290 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
43€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€347 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€591 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
€65 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533€480 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316€285 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
40€36 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€625 за человека
Индивидуальная
4 часа
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€248 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Антальи в Демре: погружение в историю ликийской культуры за один день
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€56 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
- KKate3 июня 2024Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
- YYana3 июня 2024Все отлично!
- AAndrey3 июня 2024Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
- ЕЕвгений3 июня 2024Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
- NNatalia2 июня 2024Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
- AAndrey31 мая 2024Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
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Сейчас в Анталье в категории "Выездные" можно забронировать 106 экскурсий и билетов от 20 до 900 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 1037 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии по окрестностям Антальи и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август