Выездные экскурсии из Антальи

Найдено 106 экскурсий в категории «Выездные» в Анталье, цены от €20, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
скидка
25%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4030 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Морская прогулка на остров Сулуада
скидка
15%
Групповая
9 часов
54 отзыва
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3429 за человека
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Из Антальи - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
500 за всё до 4 чел.
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
7 отзывов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
85 за человека
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
30 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
Из Антальи - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Сафари на лошадях в Анталье
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
2 отзыва
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
55 за человека
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
На рыбалку - в мини-группе
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
65 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
1 отзыв
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
4036 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145116 за всё до 4 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
290 за всё до 4 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Из Антальи - на горное озеро Салда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
347 за всё до 5 чел.
Живописное путешествие в древний город Термессос
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
279 за всё до 4 чел.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
591 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
65 за человека
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316285 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311280 за всё до 4 чел.
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
625 за человека
В гости к турецкой бабушке Саиме
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
248 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Антальи в Демре: погружение в историю ликийской культуры за один день
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
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    экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.

  • K
    Kate
    3 июня 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
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    рассказывать не будет. Татьяна максимально быстро реагирует на обращения. Трансфер туда немного задержался, ждали других опоздавших туристов, о задержке оперативно сообщила и Татьяна, и позвонил дополнительно водитель. Дорога занимает полтора-два часа в зависимости от удаленности отеля и пробок в Анталье (утром не было, вечером немножко постояли). Цены у трипстера указаны в евро, но лучше или брать в лирах, или в долларах/евро под расчет, у водителя могут возникнуть проблемы со сдачей, мы платили в евро, сдачу дали в лирах. Проблемой не было, потому что напитки на яхте выгоднее покупать за лиры, чем за доллары. Сам маршрут не очень длинный, но очень красивый. Три остановки для купания, две из них возле острова. Нам повезло и с лодкой, и с капитаном, и с командой в целом, людей было не очень много, они (команда) дополнительно ориентировались, где людей больше, и ехали сначала в другие места. Имейте в виду, что специально предназначенных мест для купания нет, это открытое море, так что если боитесь глубины, лучше рассматривать что-то другое. Для тех, кто не боится, - не сомневайтесь, это прекрасно! Но и не предъявляйте завышенных требований - это просто морская прогулка, а не индивидуальная экскурсия, где все только для вас. Команда максимально отзывчива к каждому требованию, но вип-сервис не обеспечит и не должна, собственно. На обед давали потрясающе вкусную рыбу, но все напитки за свой счёт. Экскурсию очень рекомендую, тем более что стоимость более чем приемлемая. Организаторам душевное спасибо!

    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в
  • Y
    Yana
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Все отлично!
  • A
    Andrey
    3 июня 2024
    Сафари на лошадях в Анталье
    Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
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    Анталии. Вас посадят на лошадей и повезут спокойно кататься друг за другом. Дорога к зоне прогулки вела через дороги где ездят автомобили, но переживать не стоит, тут все безопасно. Водители видят ситуацию и все спокойно пропускают. Советую взять с собой рюкзак с водой а так же хорошенько обмазаться кремом от солнца. По скольку вы будете гулять под палящем солнцем без возможности куда либо деться.

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
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    не повлияло на встречу и при выходе с аэропорта нас ждал дружелюбный водитель с нашими именами. Помог докатить чемодан и любезно открыл дверь. Трансфер осуществлялся на минивэне мерседес достаточно новом и стильным внутри и самое главное чистом! Приехав в отель, а это было час ночи, водитель пошел на ресепшен все обо всем договорился на своем языке и нас спокойно заселили за что отдельная благодарность!!! Рекомендую данный трансфер!

  • N
    Natalia
    2 июня 2024
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • A
    Andrey
    31 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
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    с собой и ведёт вас на лодку. Этих лодок как и операторов около 20-30 штук. Сама поездка в любом случае очень живописно и тут вопрос в том, как вы относитесь к данным поездкам. Лично мне все очень понравилось. красивые места и отличные места для купания. На корабле вас очень вкусно покормят. однако алкоголь, советую брать с собой в какой-нибудь фляге. Это сильно увеселяет всю поездку. Сами места куда вас повезут, +/- одинаковые у каждого оператора. Однако впечатление от поездки зависят исключительно от вас самих. Мне все понравилось, однозначно советую. 👍😊

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
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    об актуальных раскопках на территории древнего Перге. Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Выездные»

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  3. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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Экскурсии по окрестностям Антальи и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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