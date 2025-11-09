Побалуйте себя роскошным спа-центром в районе Коньяалты Антальи.
Побывайте на спа-процедурах: на массаже, на сеансе по уходу за кожей и лицом, посетите сауну и соляную комнату, а также комнату релаксации! После такого отдыха вы почувствуете себя обновлёнными и полными сил и энергии.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Погрузите своё тело в спокойный мир спа-процедур! Попробуйте широкий спектр услуг, проведите время в зоне отдыха и насладитесь горячими напитками и турецкими сладостями в перерывах между процедурами. Наслаждайтесь массажем тела и мини-сеансом по уходу за кожей. Отправляйтесь в сауну или соляную комнату, чтобы исцелить свое тело. Перекусите и выпейте напиток в спа-салоне и зоне отдыха. Выберите дополнительный вариант очистки лица для удаления тёмных пятен, применения водного пилинга и массажа лица. Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой купальный костюм (без одежды посещать спа-процедуры запрещено).
- На процедурах запрещён алкоголь.
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение сауны и соляной комнаты (30 минут)
- Массаж (90 минут)
- Уход за лицом (15 минут)
- Горячие напитки и рахат-лукум
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
VJ52+PFH Konyaaltı, Antalya, Türkiye
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
