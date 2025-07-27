Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А затем поплаваете возле затонувшего города Кекова.
4.5
37 отзывов
Описание водной прогулки
Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.
Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.
Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.
Программа
Групповой трансфер от мест проживания в регионе Анталья (05:00 — 06:30)
Остановка в горах для завтрака (около 09:00)
Посещение иконного Центра Святого Николая Угодника
Посещение церкви Святого Николая Угодника (паломничество к саркофагу)
Прогулка на яхте около затонувшего острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса + остановка для купания
Остановка на обед в ресторане
Посещение античного город Мира (Греко-Римский амфитеатр, Ликийские скальные гробницы)
Обратное отправление (15:30 — 16:30)
Возвращение в места проживания в регионе Анталья (18:00 — 19:00)
Организационные детали
Как проходит экскурсия
— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от количества участников, сделавших резервацию на дату экскурсии) — С собой обязательно возьмите паспорт (или фото паспорта в телефоне) — Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды — Последовательность может меняться в зависимости от погоды или других факторов — Расстояние от центра Антальи до Демре 145 км — На экскурсии предусмотрены шопинг-заезды, во время которых вы познакомитесь с историческими ремеслами региона — Детям до 4 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 4 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Что входит в стоимость
— Трансфер от и до места вашего проживания — Страховой полис на время экскурсии, сопровождение русскоговорящего экскурсовода — Обед (шведский стол или фикс. меню в зависимости от сезона, напитки не включены) — Прогулка на яхте возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса
Дополнительно оплачиваются:
— Напитки — Входной билет в церковь Святого Николая Угодника — 20€ — Входной билет в античный город Мира — 13€
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 11907 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
5
25
4
6
3
4
2
2
1
–
Е
Екатерина
27 июл 2025
Не первый раз пользуюсь Трипстер, всегда все четко по расписанию удобная схема резерва экскурсии. 80% того, насколько интересна будет экскурсия зависит от гида! И в данном случае это полный провал. читать дальше
Гид, (возможно новичок в этом деле, другие объяснения в голову не приходят) совершенно не взаимодействует с туристами, но это конечно мелочи, главное - он совершенно не владеет материалом, вступление по теме было в общих фразах, далее читал из телефона - скучно, невнятно, с ошибками. Стоит отметить, что экскурсия велась на двух языках - русском и английском, при этом гид не носитель ни того ни другого. По этой причине подача была еще более скучная, периодически забывал как по русски «церковь» (на экскурсии к базилике Святого Николая))). На все эти недочеты можно было бы и закрыть глаза - новичок, старается… но нет, окончательно испортило впечатление 2а инцидента. Первый - в информации о вашем туре вы пишите, что входной билет в город Мира стоит 13 евро, билеты можно приобрести и у гида и в кассе. Гид нам продает билеты по 22 доллара!!! Это что за курс такой перевода евро в доллары??? Второй - на турникете выясняется, что его «бесплатные проходы» закончились, на что он нам сказал - «идите сами там погуляйте» В данном случае он должен был приобрести себе билет и пойти с группой, в худшем, хотя бы рассказать об этом месте в автобусе. Но нет, тишина. Таким образом считаю, что деньги на экскурсию потрачены зря, и мы, по крайней мере имеем право расчитывать на компенсацию разницы в стоимости билетов в переводе по курсу 13евро в доллары.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за ваш подробный отзыв — мы очень ценим обратную связь и внимательно анализируем каждый комментарий, чтобы сделать наши читать дальше
экскурсии лучше.
Нам приятно слышать, что процесс бронирования через Tripster и организация трансфера соответствовали вашим ожиданиям. Мы всегда стремимся к четкости и удобству на всех этапах.
В то же время мы сожалеем, что гид не оправдал ваших ожиданий. Мы хотим уточнить несколько моментов, чтобы дать объективную картину:
Работа гида и подача информации Гид на экскурсии действительно иногда ведет тур на двух языках — русском и английском. Иногда это усложняет динамику экскурсии. Наши гиды тщательно готовятся, но в редких случаях возможны небольшие огрехи. Мы обязательно обсудим ваш отзыв с командой, чтобы улучшить подачу материала, сделать объяснения более структурированными и интересными.
Вопрос с билетами в город Мира Стоимость билета на вход в античный город Мира указана на сайте — 13 €. Курс валют может незначительно меняться в зависимости от способа оплаты на месте. Мы проверим, чтобы гид корректно информировал туристов о цене в местной валюте и следил за правильным курсом.
Случай с ограниченным количеством билетов Иногда билетные турникеты ограничены по количеству, и гид не всегда может приобрести их заранее для всей группы. Мы сожалеем, что это вызвало дискомфорт, и обязательно обсудим с гидом, как действовать в таких ситуациях: либо заранее купить билеты, либо предоставить подробный рассказ в автобусе или организовать альтернативное объяснение истории объекта.
Общий опыт экскурсии Экскурсия “Из Антальи — по местам античной Ликии” рассчитана на насыщенное знакомство с тремя ключевыми достопримечательностями: церковь Святого Николая, античный город Мира и прогулка на яхте у Кековы. Маршрут длительный, и гид распределяет информацию по ключевым локациям, чтобы вы успели насладиться как историей, так и видами.
Мы искренне сожалеем, что данный тур оставил у вас негативное впечатление, и благодарим за ваши конкретные замечания — они помогают нам улучшать организацию, подготовку гидов и информирование туристов.
Надеемся, что несмотря на сложности, вы смогли увидеть красоту Ликии и уникальные исторические объекты, ведь именно ради этого мы создаем наши маршруты.
Дарья
25 июл 2025
В целом, хорошие впечатления, гид Оксана отвечала на все вопросы, грамотно рассказывала. Амфитеатр и остров Кекова впечатляют невероятно 😍 в храм мы не пошли, в свободное время пили холодный кофев Демре. читать дальше
Если бы церкви не было в программе, было бы еще лучше 😅 очень много религиозного контекста в самом начале экскурсии. Устали от него.
Обед был с окружающими над едой мухами. Впечатление это подпортило, лучше возьмите еду с собой
М
Мария
15 июн 2025
Очень насыщенная экскурсия, все было комфортно, интересно, красивые виды. Не пожалели, что решились на эту экскурсию.
Марина
26 мая 2025
Экскурсия очень понравилась,и организация и то как гид рассказывал,обед хороший,но одно но очень долгая дорога!!! Но съездить надо!!!
Олег
13 мая 2025
Очень интересная экскурсия, большое спасибо гиду Юлии! Все доходчиво и увлекательно
Т
Татьяна
11 мая 2025
Спасибо организаторам, все прекрасно 👍🏻 Гидом у нашей группы была Юлия, очень интересно рассказала историю мест которые посетили, экскурсию рекомендую однозначно ☝🏻😊
Татьяна
8 мая 2025
Сама экскурсия и маршрут продуман замечательно, а место настолько значимое, что хочется вернуться туда снова и снова. Для меня это уже третье посещение, поэтому есть с чем сравнить. В этот читать дальше
раз были долгие сборы по отелям, но это единственный минус, который сократил, как мне показалось, время основного маршрута. Хотелось немножко побольше времени побыть в храме. В остальном все на высоком уровне по организации. Вся информация доведена во время и по существу. Оператор на связи по ватсап в любое время дня и ночи, это очень удобно.
Т
Татьяна
17 апр 2025
Все четко и хорошо организовано. Комфортный автобус. Экскурсовод Марина - молодец! Всем старалась уделить внимание, учесть пожелания каждого, выкладывалась по полной. Я была с ребенком 7 лет, ей тоже было интересно и совсем не скучно, поскольку экскурсионный материал подавался простыми понятными словами. Спасибо!
Kristina
5 сен 2024
Здравствуйте, поездка прошла замечательно, 10 баллов из 10, большое спасибо и организаторам и нашим экскурсоводам 😃
V
Vladislav
8 окт 2023
Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще везти людей за поделками из камня, этого не понять, чистый развод. Никто даже на них не посмотрел! Не мешайте духовное с мелочным.
Д
Дарья
5 окт 2023
Начну с минусов:
- Перед поездкой я уточнила, можно ли оплатить переводом на турецкую карту и получила ответ, что переводом оплатить нельзя, зато можно оплатить картой. По факту оказалось, что картой читать дальше
оплатить невозможно, а можно оплатить только наличкой. - Нашим экскурсоводом был Алекс и наверное это наложило большой отпечаток. Вместо исторических фактов мы слушали стендап о турецкой культуре, полный сексистских шуток и жалоб на жизнь. Возможно, кому-то понравится, но мы не смогли оценить - На каждом этапе экскурсии нужны дополнительные траты на билеты. Экскурсовод предлагал провести по своей музейной карте, а в дальнейшем отдать стоимость билета ему лично. Непонятно, куда идут эти деньги, но явно не в кассу музея - Шведский стол по впечатлениям ниже среднего. Невкусно, мало выбора, все напитки за доп. плату + в помещении не было кондиционеров, а на улице очень жарко
Далее плюсы: - Трансфер прибыл вовремя и водитель с ветерком довез нас до автобуса - В церковь я не ходила и оценить не могу, но думаю ее посетители знают, куда идут - Древний город классный и про него экскурсовод интересно рассказал и даже предложил места для фото - Прогулка на яхте была супер. Мы наслаждались видами, волнами и содержательным повествованием экскурсоводки Юлии (могу перепутать имя). Остров Кекова — важнейшая часть экскурсии и мы многое о нем узнали - Плавали в тихой бухте, рекомендую абсолютно всем
В целом экскурсия понравилась, хоть первая часть дня и сбила настрой.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,
Спасибо большое за Ваш отзыв.
Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.
У каждого экскурсовода есть с читать дальше
собой от фирмы музейная карта. По этой карте можно провести любое количество билетов в любое место. Потом эту сумму списывают с агентства. Стоимость билета ни чем ни отличается по сумме. Музейные карты берут с собой гиды для того, чтобы не тратить время на очередь на кассе за билетами (это сделано для экономии времени и удобства гостей)
Для удобства гостей мы принимаем у них оплату различными удобными для них способами. Оплатить переводом возможно, но это делают гости до посещения экскурсии агентству. Гиды не принимают переводы по карте.
Некоторые регионы не славятся изобилием ресторанов, где могут пообедать туристические группы. Мы выбираем лучшие точки из возможных и посещаем их. К сожалению лучшие - не всегда очень хорошие.
Очень рады, что помимо минусов Вы заметили также большое количество плюсов. Мы благодарны Вам за это.
Приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. Желаем, чтобы все посещённые Вами экскурсии приносили только положительные эмоции 🫶
А
Анастасия
26 сен 2023
Сразу скажу, что места античной Ликии: Демре-Мира-Кекова, это те места, которые обязательно стоит посмотреть. Очень красивые места. Все претензии именно к организации тура. Вечером пришло сообщение, что выезд в 6.00. читать дальше
Мы легли пораньше, проснулись в 5.30 и увидели, что ночью пришло сообщение, что выезд перенесли на 6,30. Но приехали за нами в 7.05 и еще полчаса мы стояли на трассе, ждали большой автобус. Так, что спокойно можно было бы нас из отеля на полтора часа позже забрать. Оказалось, что нас присоединили к другой группе, так как нашу группу подвел автобус (но это не точно). Часть автобуса - около трети или немного меньше были англоговорящие (в основном поляки). Вот им реально не повезло, так как гид английским владела очень слабо, в чем честно призналась. Но, возможно, это так сказать форс-мажор, так как гида тоже заменили из-за болезни. Так как начало экскурсии задержалось, то и на локациях мы провели времени меньше. Купание в море было минут 20 (это с заходом и выходом). В церкви Св. Николая дали достаточно времени. А вот в амфитеатре всего 30-40 минут. Это добежать, сфотографироваться и бегом обратно. Насладиться красотой и прочувствовать величественность места не получится (а хотелось бы!) Да еще и по времени это пришлось на самую жару. В общем: места красивые, гид хороший, но организация очень слабая. А может нам просто так сильно не повезло и все сложилось не в нашу пользу.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,
Спасибо большое за Ваш отзыв.
Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.
Организация трансферов групповых экскурсий не читать дальше
всегда к большому сожалению приводит к четкому следованию наших планов. Ночью иногда гости могут отменить бронирование, а утром не выйти в уговоренное время, а то и того хуже, продержать наш трансфер у отеля и в итоге вообще не выйти. Именно это и есть основная причина задержки трансферов. Повлиять на эти моменты мы не всегда можем, хотя и стараемся держать постоянный контакт с нашими гостями. Иногда гости не считают нужным сообщить нам о изменении их планов, тем самым подставляют как нас, так и всех остальных гостей, присутствующих в трансфере.
Также во время экскурсии могут произойти и многие другие форс мажоры. Мы стараемся по ходу поступления решать такие вопросы, но к сожалению не всегда выходит их решить в короткие сроки.
На все локации выделяют около 40 минут, если есть возможность, тогда гид дает больше времени. У этого тура есть временные рамки, которые учитывают и дорогу к месту проживания.
Очень рады, что помимо этого Вам понравилась эта экскурсия
Приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. Желаем, чтобы все посещённые Вами экскурсии приносили только положительные эмоции 🫶
А
Анна
25 сен 2023
Довольны экскурсией! Нам повезло с экскурсоводом - Алексом - интересный как рассказчик, внимательный как человек. Единственное, что было тяжело - это вначале, сбор всех туристов (пока заезжали за всеми, это заняло для нас два часа, так как были первые).
В
Виктор
23 сен 2023
Прекрасно! Замечательный маршрут, отличный сервис. Рыфат (Алекс) сделал путешествие запоминающимся. Лучше гида не встречал. Однозначно пять звёзд.
Валерия
6 сен 2023
Экскурсия просто отличная! Гид Марина (если не путаю имя) была просто великолепна. В автобусе сломался микрофон и водитель и другие участники экскурсии, к сожалению, не помогли ей справиться с этим, читать дальше
но она вышла из положения и рассказала нам все на местах подробно и несколько раз. Морская прогулка к Какова -- это фантастика. Такого цвета вода, природа…. Храм Св Николая также оставил много впечатлений. Посещение ионного центра -- сомнительно, но быстро проходит. Но впечатления от экскурсии остались самые лучшие. Спасибо Марине за фото! Из пожеланий: водную прогулку поставить в конце экскурсии, чтобы наслаждаться плаванием и не быть мокрым остаток дня:) Спасибо, буду рекомендовать!