Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А затем поплаваете возле затонувшего города Кекова.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа

Групповой трансфер от мест проживания в регионе Анталья (05:00 — 06:30)

Остановка в горах для завтрака (около 09:00)

Посещение иконного Центра Святого Николая Угодника

Посещение церкви Святого Николая Угодника (паломничество к саркофагу)

Прогулка на яхте около затонувшего острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса + остановка для купания

Остановка на обед в ресторане

Посещение античного город Мира (Греко-Римский амфитеатр, Ликийские скальные гробницы)

Обратное отправление (15:30 — 16:30)

Возвращение в места проживания в регионе Анталья (18:00 — 19:00)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от количества участников, сделавших резервацию на дату экскурсии)

— С собой обязательно возьмите паспорт (или фото паспорта в телефоне)

— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— Последовательность может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Расстояние от центра Антальи до Демре 145 км

— На экскурсии предусмотрены шопинг-заезды, во время которых вы познакомитесь с историческими ремеслами региона

— Детям до 4 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 4 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места вашего проживания

— Страховой полис на время экскурсии, сопровождение русскоговорящего экскурсовода

— Обед (шведский стол или фикс. меню в зависимости от сезона, напитки не включены)

— Прогулка на яхте возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса

Дополнительно оплачиваются:

— Напитки

— Входной билет в церковь Святого Николая Угодника — 20€

— Входной билет в античный город Мира — 13€