Экскурсия, которая объединяет эти три места, может стать идеальным выбором для туристов, которые хотят увидеть исторические памятники Перги и Аспендоса, а также насладиться природой водопада Куршунлу.

Перга – это исторический античный город, расположенный к востоку от Антальи. Этот город был очень важным центром в Римской империи и до сих пор привлекает внимание туристов своим театром, агорой, водопроводами, банями и храмами.

Аспендос находится примерно в 30 км. к востоку от Перги и также является античным городом. Здесь находится один из лучше всего сохранившихся античных театров в мире – Аспендосский театр. Он был построен еще в Римскую эпоху и до сих пор используется для концертов и других мероприятий.

Водопад Куршунлу находится к юго-западу от Антальи и является природным красивым местом. Он находится в лесной зоне и привлекает туристов своей чистой водой и естественным бассейном. Это идеальное место для прогулок и наслаждения природными красотами.

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