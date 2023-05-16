Великолепие древнего Рима, природные красоты и важнейшие исторические места Антальи объединены в туре: Перге, Аспендос и Куршунлю! В этом туре вы откроете для себя чудеса истории и природы. Вас ожидают древние театры, города и водопады. Не упустите возможность получить уникальный опыт и сделайте свое бронирование сегодня!
Ближайшие даты:
16
мая
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Что вас ожидает:
- Древний город Перге
- Греческие ворота
- Стадион
- Церковь
- Колоннадная улица
- Гимназия Перге
- Древняя баня
- Аспендос Древние акведуки
- Древний театр Аспендос
- Водопад Куршунлу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия, которая объединяет эти три места, может стать идеальным выбором для туристов, которые хотят увидеть исторические памятники Перги и Аспендоса, а также насладиться природой водопада Куршунлу.
Перга – это исторический античный город, расположенный к востоку от Антальи. Этот город был очень важным центром в Римской империи и до сих пор привлекает внимание туристов своим театром, агорой, водопроводами, банями и храмами.
Аспендос находится примерно в 30 км. к востоку от Перги и также является античным городом. Здесь находится один из лучше всего сохранившихся античных театров в мире – Аспендосский театр. Он был построен еще в Римскую эпоху и до сих пор используется для концертов и других мероприятий.
Водопад Куршунлу находится к юго-западу от Антальи и является природным красивым местом. Он находится в лесной зоне и привлекает туристов своей чистой водой и естественным бассейном. Это идеальное место для прогулок и наслаждения природными красотами.
Важная информация:
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.
Каждый День 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Все экскурсии, заявленные в программе
- Трансфер (4.20 BMW Gran Coupe)
- Трансфер между достопримечательностями
- Что не входит
- Личные расходы
- Еда и питье
- Национальный парк, руины и входные билеты в музеи
- Расходы, не указанные в включенных
- Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Жилье гостя - это место нашей встречиЗавершение: Жилье гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый День 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании