Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю

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Великолепие древнего Рима, природные красоты и важнейшие исторические места Антальи объединены в туре: Перге, Аспендос и Куршунлю! В этом туре вы откроете для себя чудеса истории и природы. Вас ожидают древние театры, города и водопады. Не упустите возможность получить уникальный опыт и сделайте свое бронирование сегодня!
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
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Что вас ожидает:

  • Древний город Перге
  • Греческие ворота
  • Стадион
  • Церковь
  • Колоннадная улица
  • Гимназия Перге
  • Древняя баня
  • Аспендос Древние акведуки
  • Древний театр Аспендос
  • Водопад Куршунлу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия, которая объединяет эти три места, может стать идеальным выбором для туристов, которые хотят увидеть исторические памятники Перги и Аспендоса, а также насладиться природой водопада Куршунлу.
Перга – это исторический античный город, расположенный к востоку от Антальи. Этот город был очень важным центром в Римской империи и до сих пор привлекает внимание туристов своим театром, агорой, водопроводами, банями и храмами.
Аспендос находится примерно в 30 км. к востоку от Перги и также является античным городом. Здесь находится один из лучше всего сохранившихся античных театров в мире – Аспендосский театр. Он был построен еще в Римскую эпоху и до сих пор используется для концертов и других мероприятий.
Водопад Куршунлу находится к юго-западу от Антальи и является природным красивым местом. Он находится в лесной зоне и привлекает туристов своей чистой водой и естественным бассейном. Это идеальное место для прогулок и наслаждения природными красотами.

Важная информация:

  • Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
  • У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
  • Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
  • Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.

Каждый День 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Все экскурсии, заявленные в программе
  • Трансфер (4.20 BMW Gran Coupe)
  • Трансфер между достопримечательностями
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и питье
  • Национальный парк, руины и входные билеты в музеи
  • Расходы, не указанные в включенных
  • Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Завершение: Жилье гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый День 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
  • У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
  • Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
  • Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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