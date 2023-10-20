2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Вас ждут и артефакты Античности, и нетронутая горная природа! Вы исследуете амфитеатр и акведук римского города Аспендос, восхититесь видами в каньоне и сделаете топовые фото. Поездка проходит на комфортном авто под рассказы об истории и жизни Турции.
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Описание
Что вас ожидает
Античный театр и акведук Аспендоса
Недолгая дорога из Антальи, и вот мы уже во 2 веке н. э. и представляем времена расцвета римского города Аспендос. В центре нашего внимания окажется античный театр, известный во всём Средиземноморье как великолепно сохранившееся сооружение такого типа. Вы узнаете об особенностях архитектуры римского периода, о строительстве амфитеатра и представлениях, которые здесь разворачивались. Кроме того, я покажу вам 15-километровый акведук и объясню, как он работал.
Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции
Этот каньон пока малоизвестен, ведь его случайно обнаружили только в 2017 году. Уже по пути сюда вы насладитесь изумрудными горными пейзажами, но самый впечатляющий вид откроется со смотровой точки над ущельем реки Кёпрючай. Вы пофотографируетесь на камнях, увидите сосны, кипарисы и кедры, а я расскажу, какие животные обитают в этой местности и чем ещё она примечательна.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Сиде, Белека, самой Антальи и ближайших курортов
- Дополнительно оплачивается входной билет в Аспендосе — 340 лир с человека
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.