Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себя исследователем древних цивилизаций, шагающим по руинам античных городов Перге и Аспендос. Вас ждет не только знакомство с историческим наследием, но и возможность насладиться красотой природы в национальном парке Куршунлу. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю, ощутить дух прошлого и в то же время отдохнуть, вдыхая ароматы сосен и кедров, наслаждаясь прохладой и красотой водопада

Описание экскурсии

Перге — путешествие сквозь века

Древний город Перге — находка для ценителей античной истории. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.

Величественный Аспендос и парк Куршунлу

Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: