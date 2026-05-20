Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

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Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу

Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Представьте себя исследователем древних цивилизаций, шагающим по руинам античных городов Перге и Аспендос.

Вас ждет не только знакомство с историческим наследием, но и возможность насладиться красотой природы в национальном парке Куршунлу.

Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю, ощутить дух прошлого и в то же время отдохнуть, вдыхая ароматы сосен и кедров, наслаждаясь прохладой и красотой водопада
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в античную историю
  • 🎭 Посещение древних амфитеатров
  • 🌲 Прогулка по национальному парку
  • 💧 Водопад и свежий воздух
  • 📜 Интересные исторические факты
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу

Что можно увидеть

  • Руины Перге
  • Амфитеатр Перге
  • Храм Артемиды
  • Римские термы
  • Стадион Перге
  • Ворота Перге
  • Руины Аспендоса
  • Базилика Аспендоса
  • Ипподром Аспендоса
  • Рыночная площадь Аспендоса
  • Акведук Аспендоса
  • Национальный парк Куршунлу
  • Водопад Куршунлу

Описание экскурсии

Перге — путешествие сквозь века

Древний город Перге — находка для ценителей античной истории. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.

Величественный Аспендос и парк Куршунлу

Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость:

  • Перге — €11 с человека, дети до 7 лет — бесплатно
  • Аспендос — €15 с человека
  • Водопад Куршунлу — 45 лир с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Лариса
С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря его ясным и своевременным советам относительно места встречи. Так что мы уже были готовы
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к хорошей экскурсии.
Но хорошая - это не то слово. «Отличная, прекрасная, лучше не бывает» больше передает наши впечатления. Тургай обладает энциклопедическими знаниями и о Турции, и о местах, которые мы посетили. Но знаниями можно делиться по-разному. Тургай построил свой рассказ, используя логику и юмор, так что за все часы экскурсии наше внимание ни разу не отвлеклось. Древние развалины оживали перед нашими глазами, и прекрасные фотографии помогут нам вспоминать о том, что мы узнали.
Тургай также постоянно окружал нас деликатной, ненавязчивой заботой. Чувствовалось, что это было искренне, а не просто по обязанности. У меня не хватает слов благодарности Тургаю за это прекрасно проведенное с ним время.

С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря
С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря
С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря
С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря
С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря
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А
Прекрасная экскурсия 3в1 с прекрасным рассказчиком Фатмой. Некоторые места были на реконструкции (амфитеатр в Аспендрсе), но мы посмотрели его в Перге. Рекомендую выбирать вечернее время, тк утром и днем очень жарко и вы будете торопиться. А там хочется останавливаться около каждого камня и разглядывать узоры, надписи, символы, сидеть на камнях и переноситься на тысячи лет назад.
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В
очень интересная экскурсия спасибо гиду Рустаму
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо гостям за их участие. Я очень рад,что им понравилось! 🤝
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Мария
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции и узнали много всего интересного про древний город Перге. Также очень комфортно нас забрал из отеля и вернул назад)
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции
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Мария
Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут, и организаторов.
Советуем будущим путешественникам закладывать побольше времени на прогулку по Перге, там есть, что смотреть, и пробуйте доходить до самых дальних точек древнего города. Берите солнцезащитные очки, головные уборы, воду, удобную обувь.
Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый
Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый
Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый
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Екатерина
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
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