Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

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Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу

Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю

Зинаида
Зинаида – представитель из Антальи
Вы погуляете по руинам Перге и Аспендоса и оцените сохранившиеся площади, амфитеатры, храмы и термы.

Мы расскажем, как складывалась история 📖 этих некогда процветающих городов и что привело к их опустошению.

Отдохнуть от событий прошлого вам поможет национальный парк 🌳 Куршунлу, где вы подышите свежим воздухом с ароматом сосны и кедра и полюбуетесь живописным водопадом.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €160 за экскурсию

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Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу

Что вас ожидает

Перге — путешествие сквозь века
Древний город 🏙️ Перге — находка для ценителей античной истории 📖. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.

Величественный Аспендос и парк 🌳 Куршунлу
Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Перге не включены в стоимость — 50 лир с человека.

Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зинаида
Зинаида
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Зинаида, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
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Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

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