Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

Древний город Перге — находка для ценителей античной истории. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.
Величественный Аспендос и парк Куршунлу
Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость:
Перге — €11 с человека, дети до 7 лет — бесплатно
Аспендос — €15 с человека
Водопад Куршунлу — 45 лир с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
–
Лариса
С самого начала, еще до встречи с Тургаем, у нас сложилось хорошее впечатление о нем, благодаря его ясным и своевременным советам относительно места встречи. Так что мы уже были готовы читать дальшеуменьшить
к хорошей экскурсии. Но хорошая - это не то слово. «Отличная, прекрасная, лучше не бывает» больше передает наши впечатления. Тургай обладает энциклопедическими знаниями и о Турции, и о местах, которые мы посетили. Но знаниями можно делиться по-разному. Тургай построил свой рассказ, используя логику и юмор, так что за все часы экскурсии наше внимание ни разу не отвлеклось. Древние развалины оживали перед нашими глазами, и прекрасные фотографии помогут нам вспоминать о том, что мы узнали. Тургай также постоянно окружал нас деликатной, ненавязчивой заботой. Чувствовалось, что это было искренне, а не просто по обязанности. У меня не хватает слов благодарности Тургаю за это прекрасно проведенное с ним время.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Прекрасная экскурсия 3в1 с прекрасным рассказчиком Фатмой. Некоторые места были на реконструкции (амфитеатр в Аспендрсе), но мы посмотрели его в Перге. Рекомендую выбирать вечернее время, тк утром и днем очень жарко и вы будете торопиться. А там хочется останавливаться около каждого камня и разглядывать узоры, надписи, символы, сидеть на камнях и переноситься на тысячи лет назад.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
очень интересная экскурсия спасибо гиду Рустаму
Анна
Ответ организатора:
Спасибо гостям за их участие. Я очень рад,что им понравилось! 🤝
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
У нас экскурсию проводил Баяр. Очень понравилось, разобрались в истории древнего мира на территории нынешней Турции и узнали много всего интересного про древний город Перге. Также очень комфортно нас забрал из отеля и вернул назад)
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут, и организаторов. Советуем будущим путешественникам закладывать побольше времени на прогулку по Перге, там есть, что смотреть, и пробуйте доходить до самых дальних точек древнего города. Берите солнцезащитные очки, головные уборы, воду, удобную обувь.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу»