Необычные экскурсии по Анталье

Найдено 33 экскурсии в категории «Необычные» в Анталье, цены от €12, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
42 отзыва
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на остров Сулуада
скидка
15%
Групповая
9 часов
54 отзыва
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3429 за человека
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
7 отзывов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
85 за человека
Конная прогулка по пляжу Антальи
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
3 отзыва
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Анталья: погружение в мир Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161129 за всё до 2 чел.
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
В гости к турецкой бабушке Саиме
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
248 за всё до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350333 за всё до 2 чел.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Плавание с дельфинами в Анталии
Групповая
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$135 за человека
Водопады Анталии за один день
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Водопады Анталии за один день
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$185 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Маленькими шагами к Большой истории - музей Анталии для взрослых с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Краски восточного базара Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
141 за всё до 4 чел.
Банная культура Турции в теории и на практике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
143 за всё до 4 чел.
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Групповая
22 часа
1 отзыв
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Лавандовые поля в Турции, сезонно
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Лавандовые поля в Турции, сезонно
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Подарите себе незабываемые впечатления от посещения древнего Сагалассоса и загадочной пещеры Инсую
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур: Три водопада Анталии
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Три водопада Анталии с индивидуальным трансфером
Освежитесь в летнюю жару, посетив живописные водопады Анталии с персональным гидом и комфортом минивэна
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Турецкая баня глазами местной жительницы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$35 за человека
Анталийские Исторические Музеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Индивидуальная
6 часов
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлу: Древние города и водопады
Вас ждет путешествие по древним городам и величественным водопадам, полное впечатлений и открытий
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Расписание: Каждый день в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Античная Сиде, музей оливок и музей йоруков: откройте для себя новые миры
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Путешествие по древности и культуре из Анталии
Погрузитесь в удивительный мир древнего Сиде и природы Манавгата с эксклюзивной экскурсией из Анталии
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Открыть музей под открытым небом и полюбоваться пейзажами турецких Мальдив
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
450405 за всё до 4 чел.
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
141 за всё до 4 чел.
Аренда яхты TU NAVY3
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Аренда яхты TU NAVY3
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 4 чел.
Ностальгия по Анталии
🚶 Пешая
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
Природные чудеса Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные чудеса Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
187$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Конная прогулка по пляжу Антальи
    Хорошая конная прогулка. Забирают от отеля, добираетесь на места назначения. . Кратко инструктируют, есть как рускоговорящие гиды, так и англоговорящие.
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    Подбирают вам лошадь, объясняют вам, как управлять ей. Экскурсии по окружающей местности, как таковой нет. Идёте по проложенному маршруту. Когда дойдете до моря, вас сфотографируют на профессиональный фотоаппарат. Затем поведут по тому же маршруту. Всё фотографии, сделанные фотографом за дополнительную плату. Цена варьирует от 30 до 50 долларов. Экскурсией остались довольны.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
  • K
    Kate
    3 июня 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
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    рассказывать не будет. Татьяна максимально быстро реагирует на обращения. Трансфер туда немного задержался, ждали других опоздавших туристов, о задержке оперативно сообщила и Татьяна, и позвонил дополнительно водитель. Дорога занимает полтора-два часа в зависимости от удаленности отеля и пробок в Анталье (утром не было, вечером немножко постояли). Цены у трипстера указаны в евро, но лучше или брать в лирах, или в долларах/евро под расчет, у водителя могут возникнуть проблемы со сдачей, мы платили в евро, сдачу дали в лирах. Проблемой не было, потому что напитки на яхте выгоднее покупать за лиры, чем за доллары. Сам маршрут не очень длинный, но очень красивый. Три остановки для купания, две из них возле острова. Нам повезло и с лодкой, и с капитаном, и с командой в целом, людей было не очень много, они (команда) дополнительно ориентировались, где людей больше, и ехали сначала в другие места. Имейте в виду, что специально предназначенных мест для купания нет, это открытое море, так что если боитесь глубины, лучше рассматривать что-то другое. Для тех, кто не боится, - не сомневайтесь, это прекрасно! Но и не предъявляйте завышенных требований - это просто морская прогулка, а не индивидуальная экскурсия, где все только для вас. Команда максимально отзывчива к каждому требованию, но вип-сервис не обеспечит и не должна, собственно. На обед давали потрясающе вкусную рыбу, но все напитки за свой счёт. Экскурсию очень рекомендую, тем более что стоимость более чем приемлемая. Организаторам душевное спасибо!

    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в
  • A
    Andrey
    29 мая 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
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    Да, определённо да. Всем советую всё супер! В конце отзыва напишу нюансы которые стоит учитывать. Длинная версия: Начал записывать отзыв ещё в начале поездки что бы ничего не забыть и точно описать происходящее на свежих эмоциях. Меня забрали из отеля на 20 минут позже договорённого, но это норм. С здешним трафиком и сложностью логистики в плане поиска отелей и главное - пассажиров в этих отелях. Всё понимаю, претензий нет. Дальше мы носились по городу собирая всех пассажиров - это тоже предсказуемо 😊. Первое интересное ощущение возникло когда мне захотелось пристегнутся в микро автобусе) но, не забываем что этот трип активного отдыха и адреналина - тут всё продумано!) ремней нет 😅 После 20 минут езды по городу - водитель подумал что нам наверное скучно, и решил включить музыку. Видимо колонки впереди не работали, по этому, что бы водителю было слышно он включил задние колонки на полную. Для понимания громкости, что бы поговорить с соседом по сиденью нужно было надрывать связки и кричать в ухо. Но через минут 20 приходит смирение и вы просто наслаждаетесь поездкой. Но не долго 😅 По началу водитель даже немного щадил нас и ставил английские песни. Однако ни одну мы не дослушали до конца. Где то на половине каждой песни они переставали нравиться водителю и он переключал на следующую 😅возможно он просто хотел что бы мы успели послушать все? 😅 Но тут пошли турецкие песни. Их мы слушали до конца а некоторые по два раза (а может нет? Звучат одинаково) 😅 Если вы не знаете что такое турецкая музыка - включите индийкую на ютубе и поставьте скорость воспроизведения на 0,25-0,75 (в зависимости от жанра). Тут хочется заметить что пишу всё это вообще без каких то претензий а просто как полный отчёт о поездке и пытаюсь передать всю палитру эмоций. Это другая культура и мы тут в гостях. Стиль вождения и люди везде разные и лично я приехал посмотреть как тут живут и получил интересный опыт 👍😅 Повторяю претензий ноль! Пока всё нравится) В какой то момент мы вышли на трассу и водитель закрыл окна. Что то зажужжало над головой… Это был турецкий кондиционер. От обычного он отличался гудением сломанных подшипников и теплым воздухом который он выдувал 😅. Тут я понял что о нашем здоровье тоже подумали и позаботились что бы мы не замёрзли 😅 Было бы очень тупо простудится в такой поездке 😓 В какой то момент мы приехали на небольшую стоянку где можно было сходить в туалет и купить воды, снеков, очки, головные уборы и всего остального по мелочи. Так же местный диджей ставил нам 50 centа и Akonа. 👍 Топ 😊 (Не - правда топ, хорошая музыка😊). После небольшой остановки мы тронулись дальше. Водитель тоже понял что открытые окна всё же эффективнее чем турецкий кондиционер - и открыл окна. Так же он нашел кнопку на магнитофоне, которая ставила песню на повтор. Он так же продолжал заботится о том что бы мы все отчётливо слышали музыку, переодически добавляя громкость. 👍😊 В дальнейшей поездке по горам - сложилось впечатление что мы сильно опаздываем. 🤔 По скольку мы шли на обгон в местах где можно и нельзя - дабы обогнать остальные туристические маршрутки и приехать первыми 👍😊 Нам удалось. Мы первые 💪. Сейчас чего то ждём 😅 Для тех кого беспокоит вопрос туалетов. Они есть, но я бы посоветовал сделать всё что бы они вам не понадобились 😅 Ну там не есть с прошлого вечера например😅 Но дальше… честно, вас просто затягивает в эпицентр эмоций. Да, как и везде в Турции вам непременно предложат доп. услуги, по типу аренды аква костюма или покупки очков и. т. д. Но об этом позже. Сначала вас покатают на сафари. Сафари это какая то машина без крыши и окон. Это весело) я и раньше катался на таких, но тут вопрос скорее какой водитель вам попадется. Наш включил музыку на полную и носился по горам. Дальше мы сделали остановку в живописных местах, по фоткались. Посмотрели на мост которому 2000 лет. Ну знаете, обычный Питерский мост 🤷‍♂️😅 Далее последовал Рафтинг. Надо понимать что туры устраивают разные операторы и этих операторов тьма тьмущая. Конкретно мне попался тур от Chill Out. Очень клёвые ребята, расскажу позже. Из минусов. Ни о каком русско говорящим гиде и речи не шло, да и в принципе вся наша группа была интернациональная. Всё. Минусы закончились. Сам рафтинг прям советую) вот он как выглядит на фото вот он именно такой. На лодке в общей сложности мы прошли около 10-12 километров. Если по фото не понятно интересно вам или нет, Ютуб вам в помощь. Опыт очень классный! На самом деле у каждого тура +/- хорошие гиды и примерно один и тот же маршрут. Остановки и порядок действий разный. Некоторые да, говорят по русски. Но по факту, вам это нафиг не надо. Всё понятно и без этого. Все гиды прикалываются и шутят всю дорогу. Вас могут внезапно столкнуть в низ с лодки, или начать водяную войну с рядом идущей 😅 Адреналина и эмоций масса. И все позитивные 👍😊 Далее была остановка. Тут мы пересели на багги. Можно было самому выбирать поедешь ты на багги или на квадриках. Тут все зависит от вашей группы. Если у вас в группе улитки, пожилые и дети, то вы будете двигаться с их скоростью. Однако если повезёт и у вас будет активная группа, будет возможность погонять. Катаетесь вы примерно 20 минут. Ни скажу что прям вау, примерно как картинг. Но как смена деятельности работает отлично. 👍😊 Дальше шел Зип Лайн. На вас надевают снаряжение, и дают проехать по Зип Лайну. Для меня не в новинку, по этому не вау, но в целом - это крутое ощущение полёта 😊👍 Всё безопасно. Можно поехать с ребёнком на руках 👍 Тут мы продолжили сплавляться на лодках по реке (Рафтинг). Ну и по прибытию на точку изначального отправления нас очень вкусно накормили! Напитки да, платные. Но цены завышены не сильно. Примерно в 1.2-1.5 раза от реальной цены в магазинах. Так что не критично. В конце концов, вы на отпуске, можно и позволить а не жмотиться! (Да, пиво тоже продаётся (5е/175 лир)😉) За эту поездку ваша группа постепенно сплочается и в конце все уже общаются друг с другом на любых языках. Все на эмоциях а водитель который оказался одним из наших сопровождающих становится «своим». На обратном пути, громкая музыка ни капли не напрягает и кто то даже просит поставить конкретную песню 😅. Но большинство спит от усталости 😅. Кондиционер дул не такой уж и тёплый воздух, можно и потерпеть. К тому же, скорее всего вы будете спать 😅 Короче. Эмоций вагон и маленькая тележка. Крайне советую) По поводу нюансов которые не были описаны в описании и других отзывах. Очень здорово что в описании написано взять полотенце, очки, головные уборы и сменную одежду. Если вы ломаете голову - а как я повезу с собой рюкзак, он же промокнет. Вы оставляете все не нужные вам вещи в машине на которой вы приезжаете 👍😊 Что я бы посоветовал взять с собой: - Водонепроницаемый чехол для телефона. Желательно на верёвке. Что бы он висел на шее и вы быстро могли взять его в руки для фото (продаётся на месте за 10е/350 лир) - Костюм или купальник в котором вы будете сплавляться. Ну или как минимум полотенце и сменные трусы. По скольку на месте можно арендовать гидро костюм за 5е/175 лир - Водные тапочки с ТОЛСТОЙ ПОДОШВОЙ. Продаются на месте за 10е/350лир. Ваши ботинки с вероятностью 300% намокнут. Если хотите на всякий случай вторую пару носков. - Возьмите с собой очки и бандану. По скольку катаясь на багги летит очень много пыли и грязи, порой крупные ошмётки грязи прилетают вам прямо в лицо и это очень не приятно и не безопасно (Прикрепил фото). Их так же можно купит на месте. Очки 4е/140 лир Бандана 4е/140е. - Запаситесь денежкой что бы иметь возможность купит напитки или доп. Услуги (цены могут измениться). Всю поездку вас будут снимать и фотографировать. Видео с фото можно купить за 30-40е. Файл скинут на Watsapp или эмейл. Деньги можно спокойно оставить в машине на время активностей. Подводя итог. Однозначно советую! Ездил не совсем в сезон (конец мая) за 35е. Оно однозначно того стоит! Конкретно мне попался команда Chill Out. Очень клёвые ребята. Дружелюбная атмосфера. Это их семейные и весь Трип прошел по семейному тепло и классно! Надеюсь вам тоже повезёт 👍😊

    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:
  • К
    Кристина
    24 мая 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    В целом всё понравилось, хотя и было пару таких себе моментов. 1. Мы ждали 40 минут 4 человек, из-за этого у
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    нас не было предоставленной остановки на завтрак. 2. Нам не досталось рыбки на обед😅 Очень хотелось рыбки, но куриные котлеты тоже были вкусные:) 3. Не было навеса на 2 этаже, 1 этаж уже был наполовину занят другой группой. В итоге мы пеклись наверху. А так в целом всё понравилось, виды прекрасные, было 3 остановки чтобы поплавать и пофоткатся. Вкусно накормили, капитан отличный. Спасибо за экскурсию, будем рекомендовать🙌🏻☺️

  • I
    Ivan
    16 мая 2024
    Конная прогулка по пляжу Антальи
    Лошади - это восторг 😍 Но не покупайтесь на картинку с морем, прогулка будет по парку. Инструктора объясняют на русском и
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    Английском языке. Я был в седле первые, немного нервничал, но под присмотром инструкторов все прошло хорошо. Есть только вопросы к организатору. Не было дублирования информации: что взять с собой, какой номер машины(водитель прислал номер машины за 10 минут до прибытия). Не понятно, зачем в вещах с собой стоял пункт: купальный костюм и не слова про удобную одежду 😂

    Лошади - это восторг 😍
  • V
    Viktoriia
    16 мая 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    В целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописано в описании тура (ещё
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    раз обращаю на это внимание). Виды красивые, но вас высаживают на берег не более чем на 30 минут, так что даже покупаться вдоволь нет возможности. Лучше сразу ехать в купальниках, потому что забираться на кораблик вы будете по воде, вот об этом на не предупредили! Соответственно, спускаться также, просто прыгать в воду. Телефон с собой не взять, только если у вас есть специальный водонепроницаемый чехол. На обед дали макароны, овощной салат и курицу (по вкусу очень дешёвую перемороженную). В целом это все, просто морская прогулка

    В целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописано
  • I
    Ilya
    14 мая 2024
    Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
    Отличное место для полета. Прекрасные виды на горы, город и море. Техника безопасности на высоте.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    в данной экскурсии понравилось все: и места, в которых мы побывали, и рассказ Кирилла как о истории страны, так и о простой жизни, о турецком языке. Маршрут простой с небольшими подъемами и спусками, виды шикарные. Всем советую!
  • П
    Петр
    4 мая 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Необычные»

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