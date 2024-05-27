Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 32 экскурсии в категории «История и культура» в Анталье, цены от $12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
92 отзыва
Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура
Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
23 отзыва
Демре - Мира - Кекова: путешествие по древней Ликии
Исследуйте древние памятники Ликии, включая саркофаг Святого Николая и затонувший город Кекова
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
от $48 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
30 отзывов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Фонтаны античного Сагалассоса
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Фонтаны античного Сагалассоса
Начало: Отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Старый город Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Маленькими шагами к Большой истории - музей Анталии для взрослых с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
🚶 Пешая
скидка
29%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$32 за человека
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
2 часа
3 отзыва
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15
30 за человека
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Групповая
22 часа
1 отзыв
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Подарите себе незабываемые впечатления от посещения древнего Сагалассоса и загадочной пещеры Инсую
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Античный город Сиде и водопад Манавгат
Индивидуальная
5 часов
Античный город Сиде и водопад Манавгат
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$279 за всё до 4 чел.
От моря - к небу «- древний Фазелис и фуникулер» Олимпос
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и поездка на фуникулер Олимпос
Путешествие в прошлое и наслаждение природой: древний Фазелис и панорама с фуникулера Олимпос ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Турецкая баня глазами местной жительницы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Сагалассос: город, неподвластный Времени
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Сагалассос: город, неподвластный Времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Анталийские Исторические Музеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлю
Индивидуальная
6 часов
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлу: Древние города и водопады
Вас ждет путешествие по древним городам и величественным водопадам, полное впечатлений и открытий
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Расписание: Каждый день в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Античная Сиде, музей оливок и музей йоруков: откройте для себя новые миры
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Путешествие по древности и культуре из Анталии
Погрузитесь в удивительный мир древнего Сиде и природы Манавгата с эксклюзивной экскурсией из Анталии
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Древный Город Термессос
Индивидуальная
6 часов
Тур в Термессос: путешествие по античным руинам в Анталии
Погрузитесь в атмосферу древности, посещая величественные руины Термессоса в окружении горных пейзажей
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Демре, Мира и Кекова: индивидуальная поездка из Анталии
Индивидуальная
12 часов
Демре, Мира и Кекова: индивидуальная поездка из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Ностальгия по Анталии
🚶 Пешая
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
Природные чудеса Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные чудеса Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Археологический Музей Анталии
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
187$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Экскурсия по Анталье
    Спасибо, было интересно!
  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Экскурсия по Анталье
    Экскурсия отличная! Экскурсовод Светлана 🔥🔥🔥 Цены очень приятные 👍👍👍
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
    Потрясающая экскурсия! Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    4 мая 2024
    Старый город Анталии
    Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию и незабываемый день в Анталии! Однозначно лучший гид из всех, кого мы встречали - невероятно
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    интересный и приятный собеседник, с юмором, и главное - большой любовью к своему делу. Отдельное спасибо за то, что персонализировали экскурсию под наши нужды (ребенка 9 лет не так-то просто заинтересовать туром по исторической части города). Время пролетело незаметно - с кофе, мороженым, походом в мечеть и православный храм, захватывающими видами, загадками архитектуры, где отпечатались тысячелетняя история города, рассказанная (и показанная) настолько легко, интересно и с душой, что мы еще долго будем вспоминать Калеичи с улыбкой на лице и теплом в сердце:)

  • В
    Валерия
    26 апреля 2024
    Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
    Прекрасная поездка! Экскурсовод умница! Нам очень повезло, на всех достопримечательностях не было людей, а в нашей группе было всего 9 человек! Нам очень понравилось! Эту экскурсию нужно брать всем обязательно! Все наши вопросы команда решала быстро, всегда на связи с нами были)
  • Л
    Людмила
    24 апреля 2024
    Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
    Потрясающая экскурсия, виды по дороге тоже завораживают. Гид Наталья рассказывала много интересного всю дорогу. Таких хороших гидов очень редко встретишь. Очень рекомендую всем кто интресуется античной историей
  • О
    Оксана
    9 февраля 2024
    Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
    Хорошая, информативная экскурсия по историческим местам. Отдельное спасибо экскурсоводу Фикри за подачу информации исторических фактов.
  • M
    Mariia
    20 августа 2023
    Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
    Экскурсовод потрясающая. Фанат своего дела. Вместо 2х часов экскурсия длилась значительно дольше! Очень понравилось.
  • I
    Irina
    25 июня 2023
    Авиа-экскурсия на Северный Кипр
    Экскурсия очень понравилась! Гид отличный! Очень довольна. Спасибо!
  • Э
    Эмилия
    26 мая 2023
    Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
    Здравствуйте! Были на экскурсии 15.15 18.05!!! Оказались с дочерью и экскурсоводом Ikbal втроём! Получилась семейная экскурсия! Было очень душевно и
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    легко! Время прошло совершенно незаметно! Во время экскурсии нас застал дождь, пришлось забежать в кафе. Продолжали наше общение за чашкой настоящего турецкого чая и кофе! Разговаривали душевно о жизни. Продолжили экскурсию до самого конца, не смотря на то что отведённое время уже давно закончилось! Познакомились не только с Анталией и Калеичи, но и со всей Турцией от истоков и до сегодняшнего дня! Очарованы нашим гидом Ikbal! Влюбились в неё и в Турцию!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Экскурсия по Анталье
  2. Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
  3. 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
  4. Фонтаны античного Сагалассоса
  5. Старый город Анталии
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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