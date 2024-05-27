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легко! Время прошло совершенно незаметно! Во время экскурсии нас застал дождь, пришлось забежать в кафе. Продолжали наше общение за чашкой настоящего турецкого чая и кофе! Разговаривали душевно о жизни. Продолжили экскурсию до самого конца, не смотря на то что отведённое время уже давно закончилось! Познакомились не только с Анталией и Калеичи, но и со всей Турцией от истоков и до сегодняшнего дня! Очарованы нашим гидом Ikbal! Влюбились в неё и в Турцию!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо! ❤️