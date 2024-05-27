1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура
Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Групповая
12 часов
Демре - Мира - Кекова: путешествие по древней Ликии
Исследуйте древние памятники Ликии, включая саркофаг Святого Николая и затонувший город Кекова
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
от $48 за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны античного Сагалассоса
Начало: Отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$32 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15
€30 за человека
Групповая
22 часа
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Аудиогид
2 часа
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Подарите себе незабываемые впечатления от посещения древнего Сагалассоса и загадочной пещеры Инсую
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Античный город Сиде и водопад Манавгат
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и поездка на фуникулер Олимпос
Путешествие в прошлое и наслаждение природой: древний Фазелис и панорама с фуникулера Олимпос ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Групповая
6 часов
Сагалассос: город, неподвластный Времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур на Перге, Аспендос и Куршунлу: Древние города и водопады
Вас ждет путешествие по древним городам и величественным водопадам, полное впечатлений и открытий
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Расписание: Каждый день в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Путешествие по древности и культуре из Анталии
Погрузитесь в удивительный мир древнего Сиде и природы Манавгата с эксклюзивной экскурсией из Анталии
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур в Термессос: путешествие по античным руинам в Анталии
Погрузитесь в атмосферу древности, посещая величественные руины Термессоса в окружении горных пейзажей
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре, Мира и Кекова: индивидуальная поездка из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
Индивидуальная
6 часов
Природные чудеса Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
187$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Спасибо, было интересно!
- ДДмитрий24 мая 2024Экскурсия отличная! Экскурсовод Светлана 🔥🔥🔥 Цены очень приятные 👍👍👍
- ННаталья11 мая 2024Потрясающая экскурсия! Всем рекомендую!
- ММария4 мая 2024Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию и незабываемый день в Анталии! Однозначно лучший гид из всех, кого мы встречали - невероятно
- ВВалерия26 апреля 2024Прекрасная поездка! Экскурсовод умница! Нам очень повезло, на всех достопримечательностях не было людей, а в нашей группе было всего 9 человек! Нам очень понравилось! Эту экскурсию нужно брать всем обязательно! Все наши вопросы команда решала быстро, всегда на связи с нами были)
- ЛЛюдмила24 апреля 2024Потрясающая экскурсия, виды по дороге тоже завораживают. Гид Наталья рассказывала много интересного всю дорогу. Таких хороших гидов очень редко встретишь. Очень рекомендую всем кто интресуется античной историей
- ООксана9 февраля 2024Хорошая, информативная экскурсия по историческим местам. Отдельное спасибо экскурсоводу Фикри за подачу информации исторических фактов.
- MMariia20 августа 2023Экскурсовод потрясающая. Фанат своего дела. Вместо 2х часов экскурсия длилась значительно дольше! Очень понравилось.
- IIrina25 июня 2023Экскурсия очень понравилась! Гид отличный! Очень довольна. Спасибо!
- ЭЭмилия26 мая 2023Здравствуйте! Были на экскурсии 15.15 18.05!!! Оказались с дочерью и экскурсоводом Ikbal втроём! Получилась семейная экскурсия! Было очень душевно и
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и культура»
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