Почему стоит попробовать?

Незабываемые виды на бескрайние горизонты и природные красоты.

Возможность научиться управлять лошадью под руководством профессиональных гидов.

• Ощущение полной гармонии с природой и свободы. Особенности экскурсии:

Продолжительность: 75 минут.

Включает остановку на пляже с возможностью купания в кристально чистой воде.

Положительное влияние на здоровье: улучшение осанки, кровообращения и снижение стресса. Для кого подходит? Экскурсия доступна для участников всех возрастов (дети до 8 лет ездят с взрослыми). Исключения составляют люди с определенными медицинскими противопоказаниями. Эта экскурсия понравится всей семье: дети, подростки и взрослые останутся в восторге! Как проходит экскурсия? Вас встретят на ранчо, где опытные инструкторы проведут вводный инструктаж, ответят на вопросы и подберут лошадь, подходящую для вашего уровня. Все лошади обучены и привыкли работать с туристами, что гарантирует безопасность и комфорт. Важная информация:.

Положительное влияние на здоровье: улучшение осанки, кровообращения и снижение стресса. Для кого подходит? Экскурсия доступна для участников всех возрастов (дети до 8 лет ездят с взрослыми). Исключения составляют люди с определенными медицинскими противопоказаниями. Эта экскурсия понравится всей семье: дети, подростки и взрослые останутся в восторге! Как проходит экскурсия? Вас встретят на ранчо, где опытные инструкторы проведут вводный инструктаж, ответят на вопросы и подберут лошадь, подходящую для вашего уровня. Все лошади обучены и привыкли работать с туристами, что гарантирует безопасность и комфорт. Важная информация:.

• Положительное влияние на здоровье: улучшение осанки, кровообращения и снижение стресса. Для кого подходит? Экскурсия доступна для участников всех возрастов (дети до 8 лет ездят с взрослыми). Исключения составляют люди с определенными медицинскими противопоказаниями. Эта экскурсия понравится всей семье: дети, подростки и взрослые останутся в восторге! Как проходит экскурсия? Вас встретят на ранчо, где опытные инструкторы проведут вводный инструктаж, ответят на вопросы и подберут лошадь, подходящую для вашего уровня. Все лошади обучены и привыкли работать с туристами, что гарантирует безопасность и комфорт. Важная информация: