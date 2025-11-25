Вас ожидает увлекательная поездка по равнине и горным тропам на свежем воздухе.
Даже если вы никогда раньше не катались на лошади, этот первый опыт станет незабываемым, а в будущем вы сможете уверенно управлять лошадью. А для опытных наездников наша конная прогулка станет поистине особенным приключением.
Описание экскурсии
Почему стоит попробовать?
- Незабываемые виды на бескрайние горизонты и природные красоты.
- Возможность научиться управлять лошадью под руководством профессиональных гидов.
• Ощущение полной гармонии с природой и свободы. Особенности экскурсии:
- Продолжительность: 75 минут.
- Включает остановку на пляже с возможностью купания в кристально чистой воде.
Положительное влияние на здоровье: улучшение осанки, кровообращения и снижение стресса. Для кого подходит? Экскурсия доступна для участников всех возрастов (дети до 8 лет ездят с взрослыми). Исключения составляют люди с определенными медицинскими противопоказаниями. Эта экскурсия понравится всей семье: дети, подростки и взрослые останутся в восторге! Как проходит экскурсия? Вас встретят на ранчо, где опытные инструкторы проведут вводный инструктаж, ответят на вопросы и подберут лошадь, подходящую для вашего уровня. Все лошади обучены и привыкли работать с туристами, что гарантирует безопасность и комфорт. Важная информация:.
- Данная экскурсия не подойдёт людям с заболеваниями спины и беременным женщинам.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ежедневно (кроме воскресенья) в 09:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Катание на лошади
- Услуга гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Любые напитки во время экскурсии
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Анталья)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Анталья)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
